Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Місце неймовірної краси: унікальний готель в Перу вражає туристів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Місце неймовірної краси: унікальний готель в Перу вражає туристів

Фото: Credits

В світі існує безліч готелів, деякі з них направду незвичайні. Наприклад, в перуанському Куско був створений перший в світі підвісний готель.

Він представляє собою будиночки, розташовані на висоті майже 400 метрів і прикріплені до скелі. Номери мають вигляд таких собі прозорих капсул, з яких відкривається неперевершений вид на Священну долину Інків. 

© Credits
Фото: Credits

До готелю дістаються через віа феррата ("залізну дорогу", — ред.) — систему захищених гірських маршрутів, що були штучно створені для сходжень в горах.

© Credits
Фото: Credits

Туристи з різних країн прибувають, щоб отримати пригодницький гірський досвід у Куско. Сміливці поєднують свій відпочинок зі скелелазінням та заняттями зіплайном. Долина зачаровує своїми краєвидами та приваблює містичним духом.

Ми зібрали невелику добірку відео туристів, блогерів та мандрівників, які побували в цьому прекрасному місці.

Читайте також:

Туристичні місця Чорногорії: що варто відвідати

Туристичні місця Чорногорії: що варто відвідати

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
193
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація