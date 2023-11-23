Місце неймовірної краси: унікальний готель в Перу вражає туристів

В світі існує безліч готелів, деякі з них направду незвичайні. Наприклад, в перуанському Куско був створений перший в світі підвісний готель.

Він представляє собою будиночки, розташовані на висоті майже 400 метрів і прикріплені до скелі. Номери мають вигляд таких собі прозорих капсул, з яких відкривається неперевершений вид на Священну долину Інків.

Фото: Credits

До готелю дістаються через віа феррата ("залізну дорогу", — ред.) — систему захищених гірських маршрутів, що були штучно створені для сходжень в горах.

Фото: Credits

Туристи з різних країн прибувають, щоб отримати пригодницький гірський досвід у Куско. Сміливці поєднують свій відпочинок зі скелелазінням та заняттями зіплайном. Долина зачаровує своїми краєвидами та приваблює містичним духом.

Ми зібрали невелику добірку відео туристів, блогерів та мандрівників, які побували в цьому прекрасному місці.

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