Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Найінстаграмніше місце Світу: Каппадокія вражає своєю красою

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
335
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Найінстаграмніше місце Світу: Каппадокія вражає своєю красою

Каппадокія / Фото: Associated Press

Цей регіон Туреччини на піку популярності в Instagram. Мільйони користувачів відзначають його у своїх дописах.

Каппадокія — регіон в центральній частині Туреччини, а нині один з найбільш відвідуваних.

Каппадокія / © Associated Press
Каппадокія / Фото: Associated Press

За рахунок різноманітності локацій, місце користується популярністю. Тут представлений унікальний природний ландшафт, а скелі-перібаджалари, схожі на димарі, утворились внаслідок вітрової ерозії та стали візитівкою Каппадокії.

До того ж це батьківщина древніх печер бронзової доби, а нині тут проводять шоу повітряних куль, піднявшись на яких відвідувачі можуть побачити долину та скелі у всій красі.

Каппадокія / © Associated Press
Каппадокія / Фото: Associated Press

Каппадокія має 3 мільйони згадок в Instagram. Туристи з різних країн їдуть, щоб насолодитися унікальністю цього місця.

Ми зробили відео-добірку з Reels туристів, блогерів та відеографів, які побували в Каппадокії та надихнулись її красою.

Читайте також:

Засудили до смертної кари за шпіонаж: Артемій Сурін розповів деталі своєї навколосвітньої подорожі

Засудили до смертної кари за шпіонаж: Артемій Сурін розповів деталі своєї навколосвітньої подорожі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
335
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація