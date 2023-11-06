Найінстаграмніше місце Світу: Каппадокія вражає своєю красою

Цей регіон Туреччини на піку популярності в Instagram. Мільйони користувачів відзначають його у своїх дописах.
Каппадокія — регіон в центральній частині Туреччини, а нині один з найбільш відвідуваних.
За рахунок різноманітності локацій, місце користується популярністю. Тут представлений унікальний природний ландшафт, а скелі-перібаджалари, схожі на димарі, утворились внаслідок вітрової ерозії та стали візитівкою Каппадокії.
До того ж це батьківщина древніх печер бронзової доби, а нині тут проводять шоу повітряних куль, піднявшись на яких відвідувачі можуть побачити долину та скелі у всій красі.
Каппадокія має 3 мільйони згадок в Instagram. Туристи з різних країн їдуть, щоб насолодитися унікальністю цього місця.
Ми зробили відео-добірку з Reels туристів, блогерів та відеографів, які побували в Каппадокії та надихнулись її красою.
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