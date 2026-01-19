Віндзорський замок, Велика Британія / © Associated Press

Для тих, кому подобається подорожувати, мріяти чи занурюватися у світ середньовічної романтики, ці архітектурні перлини стають справжнім натхненням. Від німецьких пагорбів до французьких островів — найкрасивіші замки світу обов’язково варто побачити хоча б раз у житті.

Кожен замок має свою історію, легенди та неповторний стиль. Деякі з них були резиденціями королів, інші — оборонними фортецями, а якісь слугували натхненням для художників і письменників. Вони вражають масштабом і деталями, наприклад, вітражами, баштами, казковими садками та фантастичними панорамами навколо.

Нойшванштайн, Німеччина

Цей замок у Баварії має такий вигляд, ніби зійшов з казкової ілюстрації. Високі башти, крутосхилий ландшафт і надзвичайні інтер’єри зробили його символом романтизму та натхненням для Діснея.

Віндзорський замок, Велика Британія

Один із найстаріших і найобжитіших замків світу, це офіційна резиденція британської королеви. Він поєднує готичні та ренесансні елементи та зберігає атмосферу королівської величі.

Замок Гогенцоллерн, Німеччина

Вражає своєю висотою та мальовничим розташуванням на горі, цей замок вважається колискою прусської династії. Його шпилі та стіни з червоного каменю створюють дивовижний контраст із зеленими пагорбами.

Мон-Сен-Мішель, Франція

Замок на скелі серед води — справжній шедевр середньовічної архітектури. Припливи та відпливи роблять його ще магічнішим і надзвичайним.

Шенонсо, Франція

Відомий як «замок на річці», він відрізняється витонченістю, казковими садками та багатою історією, пов’язаною з аристократичними родинами Франції.

Замок Бран, Румунія

Відомий як «замок Дракули», він приваблює туристів своєю готичною атмосферою та легендами про графа Влада Цепеша. Ідеальне місце для поціновувачів містики та історії.

Шамбор, Франція

Найбільший замок Луари, який поєднує велич ренесансну із природним ландшафтом. Його вежі, подвійні спіральні сходи та сади вражають навіть найвибагливіших туристів.

Единбурзький замок, Шотландія

Цей могутній замок стоїть на вулканічному пагорбі, відкриває фантастичні краєвиди на місто. Він є символом історії Шотландії, оборони та королівської величі.

Замки світу — це не лише історичні пам’ятки, а справжні портали у минуле. Вони дарують мандрівникам відчуття магії, романтики та величі людського таланту. Тож коли будете планувати наступну подорож, оберіть хоча б один із цих замків, ви поринете у світ казкових панорам, неймовірної архітектури та легенд, які надихають покоління.