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Норвегія вражає красою: старе рибальське село очима мандрівника

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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Норвегія вражає красою: старе рибальське село очима мандрівника

Нусфіорд Лофотенські острови / Фото: Credits

Фотограф Мауро Кантамессі у своєму Instagram показав одне з селищ Лофотенських островів. 

Чоловік поділився відео, де перед підписниками постає Нусфіорд зі своїми яскравими будиночками, над якими нависають хмари. З берега видно пейзаж села, часом зривається сніг. На вулицях майже немає людей, біля одного з будинків стоєть підвісне багаття, біля якого можна зігрітись. Дерев'яний місток між будинків мокрий, а поряд видно величезні камені.

Нусфіорд Лофотенські острови / © Credits
Нусфіорд Лофотенські острови / Фото: Credits

Нусфіорд — одне з найстаріших і найкраще збережених рибальських селищ Норвегії й з таким вайбом виглядає неймовірно.

Нусфіорд Лофотенські острови / © Credits
Нусфіорд Лофотенські острови / Фото: Credits

Лофотенські острови омиваються Норвезьким морем та складаються з кількох великих та малих островів з унікальним скелястим ландшафтом. Також вони відзначаються доволі м'яким кліматом, через що навіть взимку тут майже не буває сильних морозів.

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Дата публікації
Перегляди
951
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