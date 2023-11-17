Норвегія вражає красою: старе рибальське село очима мандрівника

Чоловік поділився відео, де перед підписниками постає Нусфіорд зі своїми яскравими будиночками, над якими нависають хмари. З берега видно пейзаж села, часом зривається сніг. На вулицях майже немає людей, біля одного з будинків стоєть підвісне багаття, біля якого можна зігрітись. Дерев'яний місток між будинків мокрий, а поряд видно величезні камені.

Нусфіорд Лофотенські острови / Фото: Credits

Нусфіорд — одне з найстаріших і найкраще збережених рибальських селищ Норвегії й з таким вайбом виглядає неймовірно.

Нусфіорд Лофотенські острови / Фото: Credits

Лофотенські острови омиваються Норвезьким морем та складаються з кількох великих та малих островів з унікальним скелястим ландшафтом. Також вони відзначаються доволі м'яким кліматом, через що навіть взимку тут майже не буває сильних морозів.

Читайте також: