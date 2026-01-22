ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
3 хв

Острів Сан-Мігел — зелений феномен Азорських островів, який варто побачити

У самому центрі Атлантичного океану є острів, де вулканічна активність стала частиною повсякденного життя, чай росте без теплиць, а земля буквально дихає парою.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Острів Сан-Мігел instagram.com_mundanelandscape

Острів Сан-Мігел instagram.com_mundanelandscape / © Instagram

Сан-Мігел — найбільший та найважливіший острів Азорського архіпелагу, є прикладом того, як природа, історія та люди формують унікальний простір, який не має аналогів у Європі.

Сан-Мігел входить до складу Азорських островів — автономного регіону Португалії. Архіпелаг розташований на стику Північноамериканської, Євразійської та Африканської тектонічних плит, що пояснює його вулканічне походження.

Острів простягається приблизно на 65 км у довжину та 14 км у ширину та складається з кількох вулканічних масивів. Більшість рельєфу сформована внаслідок вивержень, які відбувалися протягом сотень тисяч років. Останні значні вулканічні події тут фіксувалися у XVIII столітті, але геотермальна активність зберігається й досі.

Вулканічні озера

Одна з головних особливостей Сан-Мігела — кратерні озера, які утворилися у погаслих вулканах. Найвідоміше з них — Лагоа-дас-Сете-Сідадеш, яке має дві частини різного кольору: зелену та блакитну. Цей ефект пояснюється різною глибиною, освітленням і складом води. Не менш значущі:

  • Лагоа-ду-Фогу — озеро у високогірному кратері, яке є частиною природного заповідника

  • Лагоа-ду-Конгру — менш відоме, але важливе з погляду екосистеми

  • Лагоа-даш-Фурнаш — тісно пов’язане з геотермальною активністю

Ці водойми є не лише візуальним символом острова, а й об’єктами наукових досліджень клімату та вулканології.

Геотермальна активність

На Сан-Мігелі вулканічна енергія не прихована — вона видима. У регіоні Фурнаш земля виділяє пару та гарячу воду через фумароли та гейзери. Тут готують традиційну страву cozido das Furnas (традиційний густий суп рагу, який готують не на вогні, а за допомогою геотермального (вулканічного) тепла землі, коли горщик з м’ясом та овочами закопують у вулканічний ґрунт на 5-7 годин).

Геотермальні ресурси острова також використовуються для:

  • виробництва електроенергії

  • опалення

  • наукових досліджень геотермії

Сан-Мігел — один із прикладів сталого співіснування людини з вулканічним середовищем.

Сільське господарство

Попри океанічне розташування, острів має родючі вулканічні ґрунти. Тут розвинене тваринництво, зокрема молочне виробництво, Азори є одним із центрів португальської молочної промисловості. Особливий інтерес викликають:

  • ананасові плантації — ананаси вирощують у теплицях традиційним методом, без хімії

  • чайні плантації — Сан-Мігел є єдиним місцем у Європі, де чай вирощують у промислових масштабах

Плантації Gorreana та Porto Formoso, засновані у XIX столітті, досі працюють і виробляють чорний та зелений чай без пестицидів.

Понта-Делгада — історичний центр острова

Столиця острова, Понта-Делгада, виникла у XV столітті та поступово стала адміністративним і культурним центром. Архітектура міста легко впізнавана завдяки використанню чорного вулканічного базальту та білого вапняку. Серед знакових об’єктів:

  • Portas da Cidade — символ міста XVIII століття

  • Церква Святого Себастьяна

  • Форт Сан-Браш, нині — музей

Місто також є важливим морським портом та науковим центром, зокрема для океанографії та спостережень за морськими ссавцями.

Біорізноманіття та природні парки

Сан-Мігел вирізняється багатою флорою, тут папороті, гортензії, криптомерії та екзотичні рослини формують унікальний ландшафт. Природні парки, зокрема Рібейра-дус-Кальдейройнш, поєднують водоспади, старовинні млини та ендемічні види рослин.

Острів також важливий для орнітологів і морських біологів, навколишні води є міграційним маршрутом для китів і дельфінів.

Сан-Мігел — це не просто найбільший острів Азорів. Це жива система, де геологія формує культуру, а природа диктує спосіб життя. Він поєднує у собі силу вулканів, спокій океану та здатність людини адаптуватися до складного, але щедрого середовища. Саме тому Сан-Мігел залишається одним із найцікавіших природних і культурних феноменів Атлантики.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie