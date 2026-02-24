Скелі Етрета / © Credits

Кажуть, саме журналіст Альфонс Карр зробив Етрету модною серед парижан. І мода ця не минула й досі, сьогодні це друге за відвідуваністю місце Нормандії після Мон-Сен-Мішель.

Стежка над урвищами — частина знаменитого маршруту GR21 — популярна ділянка, близько 6–6,5 км у два боки. Види тут такі, що хочеться зупинятися кожні п’ять хвилин.

Не починайте свій шлях із центру Етрети у розпал літа, адже містечко буквально «кипить» туристами. Краще почати північніше, від Aiguille de Belval і рухатися у бік скелі d’Amont. Менше людей — більше простору для фото та тиші.

Плануйте витратити на споглядання Етрети цілий день. Місто лежить унизу, біля пляжу, а шлях до скель іде вгору — це не «забіг на пару годин», а повноцінна пригода.

Краса, яка потребує поваги

Під час відпливу можна спуститися до підніжжя скель і пройти невеликим тунелем на сусідній пляж. Та Ла-Манш не жартує, різниця рівня води сягає кількох метрів. Коли наближається приплив, рятувальники буквально просять людей залишити берегі це не формальність, необхідно слідувати їхнім словам.

Дуже важливо перевіряти графік припливів і відпливів заздалегідь. Якщо запізнитися, вода відріже шлях назад. Тож ваші прогулянки бухтами мають бути лише з повагою до часу та дистанції.

Маленьке місто з сильним характером

Етрета — компактна та затишна. Кам’янистий пляж, свіже повітря, холодна, проте чиста вода. Тут приємно провести день, наприклад піднятися на оглядові точки, спуститися до моря, випити кави з видом на арки. А потім, знову вгору, щоб побачити пейзаж «з листівки».

Так, в активний сезон тут багатолюдно, інколи настільки, що людські потоки нагадують безперервні ріки. Проте варто зробити кілька кроків убік від основних стежок і ви знайдете власне місце тиші.

Є місця, гарні як на картинці, а є фантастичні у реальності, зі звуком вітру, запахом солі та відчуттям висоти. Скелі Етрета — саме такі. Це про масштаб, який змушує мовчати. Про історію, яку писали хвилі та той момент, коли сидиш на краю світу й розумієш, що мрія варта очікування.