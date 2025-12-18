Топ-10 замків Великої Британії, які варто побачити

Кардіффський замок / © Associated Press

Реклама

Велика Британія завжди зачаровує мандрівників своєю атмосферою: старовинні вулички, туманні пагорби, легенди про королів і лицарів. Але справжнім символом історії та величі цієї країни є її замки. Кожен із них, як машина часу: заходиш у ворота та одразу опиняєшся у світі середньовічних інтриг, героїчних битв і королівських таємниць.

Від величних фортець, які захищали країну від ворогів, до романтичних замків, які надихали письменників і художників — британські замки зачаровують і вражають. Вони «розповідають» не лише про історію, а й відкривають неймовірні краєвиди, секретні сади, підземні тунелі та зали, у яких можна відчути себе частиною великої історії.

У цій статті ми зібрали топ-10 замків Великої Британії, які точно варто відвідати хоча б раз у житті. Від шотландських фортець на скелястих пагорбах до англійських замків з розкішними інтер’єрами, ці місця зачаровують і залишають спогади на все життя.

Реклама

Единбурзький замок, Шотландія

Цей замок височіє над старим містом Единбурга на вулканічному скелястому пагорбі. Единбурзький замок — символ шотландської незалежності, місце зберігання королівських регалій та легендарного Каменю Долі (Скунський камінь). Тут можна дізнатися все про шотландських королів і відчути дух Середньовіччя у кожному камені.

Віндзорський замок, Англія

Віндзор — офіційна резиденція британської корони та один із найстаріших і найбільших замків світу. Його готичні зали та королівські апартаменти вражають розкішшю, а прогулянка стежками парку — неймовірним спокоєм і гармонією природи. Тут історія та сучасність переплітаються, як у фільмі про королівську родину.

Лондонський Тауер, Англія

Знаковий символ Лондона, який славиться не лише як фортеця, але й як місце зберігання королівських коштовностей. Лондонський Тауер — це ще й музей з багатою історією страт, інтриг та легенд про привидів. Погуляти цим місцем, ніби торкнутися сторінок справжнього історичного трилера.

Дуврський замок, Англія

Замок над Білими кручами — стратегічна фортеця, яка захищала Британію від нападів протягом століть. Дуврський замок вражає підземними тунелями, середньовічними казармами та панорамами, які захоплюють дух. Ідеальне місце для тих, хто любить історію, адреналін і неймовірні фото для Instagram.

Реклама

Замок Кардіфф, Уельс

Цей замок у серці столиці Уельсу поєднує романтичну готичну архітектуру та римські руїни. Замок Кардіфф — чудове місце для прогулянок з дітьми та дорослими, а його стіни дихають історією, від римлян до середньовічних лицарів.

Бамбурзький замок, Англія

Величний замок на березі Північного моря в Нортумберленді має вигляд мов із казки. Його білосніжні стіни на тлі океану створюють неймовірні панорами, а внутрішні зали зберігають історію королів і легендарних битв.

Замок Стерлінг, Шотландія

Стратегічний замок у центрі Шотландії, який відігравав ключову роль у війнах за незалежність країни. Замок Стерлінг вражає не лише архітектурою, а й колекцією королівських апартаментів, розписаних у стилі Ренесансу. Поглянути на місто з висоти його башт — це незабутньо та захопливо.

Замок Арандел, Англія

Архітектурна перлина графства Західний Сассекс. Замок Арандел — це не лише фортеця, а й величезний парк і колекція антикварних меблів та мистецтва. Ідеальне місце для романтичних прогулянок і фотографій у середньовічному стилі.

Реклама

Замок Ейлен-Донан, Шотландія

Мабуть, найфотогенічніший замок Шотландії — маленький, але приголомшливий. Він стоїть на острові, оточеному трьома озерами та часто з’являється у кіно й на листівках. Історія його відновлення у XX столітті додає ще більше шарму та легенд.

Замок Хевер, Англія

Замок дитинства Анни Болейн, однієї з найвідоміших королев Англії, — це романтика та історія водночас. Сади, середньовічна архітектура та багаті інтер’єри роблять його улюбленим місцем для туристів, які хочуть відчути королівську атмосферу.

Щоб відчути справжній дух британських замків, обов’язково плануйте подорож заздалегідь, адже багато фортець відкриті тільки для екскурсій, а деякі мають сезонні заходи та фестивалі середньовічної культури.

Британські замки — це не просто каміння, а живі свідки історії, які надихають на подорожі, фотографії та нові історії, які ви принесете додому.