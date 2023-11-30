Від Букінгемського палацу до Сандрінгема: королівські замки, в яких мешкають привиди

У багатьох королівських резиденціях Великої Британії мешкають привиди. Про це неодноразово розповідали співробітники покійної королеви Єлизавети ІІ. Що це за привиди і яка їхня історія, розбираємось детальніше.

Букінгемський палац та привид ченця

Букінгемський палац у Лондоні вважається головною резиденцією всіх колишніх та майбутніх королев та королів Великої Британії. Але давно в самому палаці монарх не живе. Покійна Єлизавета II віддавала перевагу над цим палацом Віндзорському замку, а король Чарльз живе у своєму маєтку Кларенс-гаус.

Букінгемський палац / Фото: Getty Images

Історик паранормальних явищ Річард Фелікс, виступаючи в подкасті A Right Royal, пояснив, що в Букінгемському палаці мешкає привид ченця. "Букінгемський палац насправді був побудований на місці, що належав ченцям Вестмінстерського абатства. Цей чернець, ми не знаємо, що з ним трапилося, але його бачили в каптурі, що блукає залами палацу, а також задньою терасою, де колись стояв монастир".

Сандрингемський палац та привид короля Георга VI

Цей улюблений королівської родиною палац, розташований у Норфолку, вважається ще моторошнішим місцем, ніж Букінгемський. Саме тут померли два колишні королі – Георг VI (батько королеви Єлизавети II ) 1952 року та його батько Георг V у січні 1936 року. Обидва — від захворювань легень.

Сандрінгемський палац у Норфолку / Фото: Getty Images

Резиденція особливо відома як улюблене зимове місце покійної королеви Єлизавети II, оскільки вона проводила час у маєтку від середини грудня до річниці смерті свого батька – 6 лютого.

Колишній королівський дворецький Грант Гарролд каже: "Я вважаю, що Сандрінгем — моторошний будинок. Блукаючи ним уночі, завжди було трохи лячно. Він мав багату історію, і там було багато королівських смертей. Там помер Георг VI, а також Георг V, тому не дивно, що були випадки паранормальних явищ. Щоправда про які саме паранормальні речі йдеться, дворецький не говорить.

У щоденниках покійного світського оглядача Кеннета Роуза згадується, що в Сандрінгемі є одна кімната, в якій було особливо неспокійно. Співробітники палацу навіть відмовлялися туди заходити. Йшлося про кімнату, де останні місяці свого життя провів король Георг VI. Його дочка королева Єлизавета II навіть запросила священика, щоб той прочитав спеціальні молитви, що і було зроблено.

Віндзорський замок – від примари короля Георга III до королеви-матері Єлизавети

Останній притулок чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа та місце, де вони разом провели всю пандемію коронавірусу у 2020-2021 роках. Саме тут мирно помер Філіп у квітні 2021-го і продовжувала жити ще майже півтора року сама Єлизавета ІІ.

Віндзорський замок / Фото: Getty Images

За деякими даними, і Єлизавета II та її сестра принцеса Маргарет бачили в цьому замку привид своєї матері королеви-матері Єлизавети. Єлизавета та Георг VI саме до Віндзорського замку відправили своїх дочок під час війни, а самі продовжували працювати з Букінгемського палацу. Після смерті короля Георга VI його дружина-вдова продовжувала багато часу проводити в замку, а згодом перебралася жити до Роял Лодж — нині в резиденції живе принц Ендою (син Єлизавети II) зі своєю колишньою дружиною Сарою Йоркською.

У Віндзорському замку мешкає щонайменше 25 привидів. Серед них – король Георг III. Його бачили у кімнаті під бібліотекою. Саме там короля замикали щоразу, коли в нього траплявся напад психічного розладу. За даними hauntedrooms.co.uk, друга дружина Генріха VIII Анна Болейн також часто відвідує Віндзорський замок. 1536 року Анна була обезголовлена ​​за наказом короля за зраду, чаклунство та перелюб.

Деякі джерела стверджують, що королева Вікторія, як і раніше, править у Віндзорському замку, хоча її рідною резиденцією був Букінгемський палац. Її онук Едуард VIII хотів видалити генеалогічне дерево на прохання дружини, а примара королеви Вікторії поклала цьому кінець. Коли робітники були готові винести її дерево, раптово з'явився її привид, який важко стогнав і розмахував руками. Налякані робітники відмовилися закінчити роботу, і дерево все ще стоїть на місці.

Хлопчик, що сміється, у Балморалі

Балморал – улюблений замок королеви Єлизавети II у Шотландії, куди вона любила приїжджати на літні канікули та де провела останні місяці свого життя.

Його купили королева Вікторія та принц Альберт. Замок є приватною власністю монархині. Коли королева Вікторія купила замок, він здався їй надто маленьким, тому його знесли, а 1856 року звели нову будівлю.

Балморал / Фото: Getty Images

Грант Гарролд, який раніше служив у королівському будинку, розповідав, що сам особисто чув хихотіння привида маленького хлопчика. За його словами, це дух хлопчика, який потонув у колодязі — саме там, де зараз розташований підвал.

"Можна з упевненістю сказати, що в королівських резиденціях і досі мешкають привиди. У багатьох будинках, де я працював, відбувалися речі, які неможливо пояснити". За його словами, якось у шотландській резиденції він працював один, коли сталося дещо моторошне. "Я вийшов за чимось з іншої кімнати, повернувся, і всі стільці були переернуті на стіл. Я був один у будинку. Завжди час від часу відбувалося безліч подібних речей". Кажуть, навіть покійна королева Єлизавета мала справу з надприродним, сказав він. "Мені розповідали, що одного вечора королева Єлизавета була в бібліотеці, і один з її коргі відчув щось за фіранками поряд із вікном". Однак Єлизавета II завжди зберігала холоднокровність, тож не звернула на це увагу.

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