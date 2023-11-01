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Від цієї краси перехоплює подих: лондонці показали осінній Ріджентс-парк

Дата публікації
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834
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Від цієї краси перехоплює подих: лондонці показали осінній Ріджентс-парк

Фото: Credits

Жителі британського Лондона показали міські осінні пейзажі. На відео у своїй золотавій красі постав Ріджентс-парк.

Алеї парку обрамляють дерева, вбрані у яскраво-жовте листя, працює фонтан. 

Ріджентс-парк є одним із головних королівських парків Лондона, вхід вільний для всіх охочих, чим містяни із задоволенням користуються.

Люди тут займаються спортом, поспішають у власних правах та просто прогулюються, насолоджуючись красою навколо.

Коментатори під відео захоплюються красою парку:

  • "Ідеально ідеальний"
  • "Боже, яка краса неймовірна. Цікаво чи гуляють там українці. У нас теж дуже гарна осінь, чекаємо на вас вдома, співвітчизники!)"
  • "Так гарно"
  • "Ріджентс-парк, ти неймовірний! Хочу прогулятись там".
@jaqueline.soaress Regent’s Park #park #regentspark #regentsparklondon #tiktok #viral #london #londonlife #regentsparklondon ♬ Airplanes - Adam Ulanicki

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Дата публікації
Перегляди
834
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