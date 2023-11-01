Від цієї краси перехоплює подих: лондонці показали осінній Ріджентс-парк

Жителі британського Лондона показали міські осінні пейзажі. На відео у своїй золотавій красі постав Ріджентс-парк.
Алеї парку обрамляють дерева, вбрані у яскраво-жовте листя, працює фонтан.
Ріджентс-парк є одним із головних королівських парків Лондона, вхід вільний для всіх охочих, чим містяни із задоволенням користуються.
Люди тут займаються спортом, поспішають у власних правах та просто прогулюються, насолоджуючись красою навколо.
Коментатори під відео захоплюються красою парку:
- "Ідеально ідеальний"
- "Боже, яка краса неймовірна. Цікаво чи гуляють там українці. У нас теж дуже гарна осінь, чекаємо на вас вдома, співвітчизники!)"
- "Так гарно"
- "Ріджентс-парк, ти неймовірний! Хочу прогулятись там".
@jaqueline.soaress Regent’s Park #park #regentspark #regentsparklondon #tiktok #viral #london #londonlife #regentsparklondon ♬ Airplanes - Adam Ulanicki
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