Від цієї краси перехоплює подих: лондонці показали осінній Ріджентс-парк

Жителі британського Лондона показали міські осінні пейзажі. На відео у своїй золотавій красі постав Ріджентс-парк.

Алеї парку обрамляють дерева, вбрані у яскраво-жовте листя, працює фонтан.

Ріджентс-парк є одним із головних королівських парків Лондона, вхід вільний для всіх охочих, чим містяни із задоволенням користуються.

Люди тут займаються спортом, поспішають у власних правах та просто прогулюються, насолоджуючись красою навколо.

Коментатори під відео захоплюються красою парку:

"Ідеально ідеальний"

"Боже, яка краса неймовірна. Цікаво чи гуляють там українці. У нас теж дуже гарна осінь, чекаємо на вас вдома, співвітчизники!)"

"Так гарно"

"Ріджентс-парк, ти неймовірний! Хочу прогулятись там".

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