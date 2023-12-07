Як доглядати за зубами, щоб не довелося лікувати

Всі ми мріємо про білосніжну та здорову посмішку. Сьогодні, важко знайти людину, яка не має в ротовій порожнині жодної пломби. Чому? Коли світ технологій дає все більше можливостей догляду. Чи можна так доглядати за зубами, щоб не треба було лікувати?

Секретами догляду ділиться, Олег Ничипорчук, стоматолог та засновник Центру стоматології та імплантації з концепцією професійного догляду для всієї родини.

Ротова порожнина - це той орган, де найбільша концентрація мікробів незалежно від віку.

Правильний догляд - це запорука здорової та сяючої посмішки. Нас не вчили в дитинстві правильно доглядати за зубами, саме тому сьогодні важко знайти дорослу людину без жодної пломби. Сучасні професійні та домашні засоби дозволяють зберегти здоров'я зубів. Головне слідувати правилам та формувати звички. А ми не маємо таких звичок і тому нам важко зберегти здоров'я своїх зубів і ще важче навчити власну дитину. Бо дітей можна навчити лише власним прикладом. Це я говорю, як батько двох дітей. Моя дружина з дитинства боялась стоматолога і саме через це вона один із самих частих клієнтів стоматолога. Коли ми разом відкрили клініку, то визначили для себе місію формувати сімейну культуру догляду за зубами без болю та стресу. Сьогодні наші діти з радістю йдуть до стоматолога і ще нам нагадують, що пора чистити зуби.

Секрет простий ми слідуємо правилам, а діти повторюють за нами. Ключові правила догляду за зубами:

1. Формуйте сімейну культуру догляду за зубами - йдете до стоматолога, запишіть паралельно дитину чи навпаки. Для цього ми в нашій клініці впровадили систему лояльності професійна гігієна для родини.

2. Виділіть час - 3 хв зранку та ввечері на очищення зубів та використовуйте стоматологічний годинник. Ця річ переводить процедуру чищення зубів у дітей в гру, а дорослим допомагає контролювати час.

3. Змінюйте щітку кожні 3 місяці, а після походу до стоматолога відразу.

4. Використовуйте допоміжні засоби. Жодна щітка не може очистити зубний наліт між зубами так, як зубна нитка чи йоржик. А іригатор допомагає очистити струмом води всі невидимі залишки їжі під яснами. Якщо ви маєте кровотечу, то ця річ незамінна в поєднанні з професійним ополіскувачем.

5. Контролюйте догляд за зубами у віці 6-7 років - це фундамент здорових зубів на все життя. У цьому віці відбувається формування емалі і її якість залежить від ретельного догляду та очищення зубів. Ми рекомендуємо допомагати дитині очищати зуби саме в цьому віці.

6. Найголовніше, це професійна гігієна - кожні 4-6 місяців для дорослих та дітей. Домашній догляд - це половина успіху. Домашніми засобами неможливо видалити весь наліт, тому згодом він перетворюється в каміння, яке і стає першопричиною карієсу. Професійна гігієна ідеально очищає ваші зуби від нальоту та каменю і усуває всі запальні процеси лише на стадії формування. У нашій клініці ми проводимо гігієну під мікроскопом, якщо є перші признаки запалень, ми їх одразу усуваємо.

Якщо дотримуватися цих правил, то ваші зуби залишаться здоровими та білосніжними надовго. Гарантувати, що у вас не буде жодної пломби, я не можу, але якщо ви всією родиною будете слідувати правилам, то у ваших дітей точно буде менше пломб, болю та стресу. А похід до стоматолога буде асоціюватись з часом для посмішок. Час посміхатися - саме з таким лозунгом ми рекомендуємо доглядати за зубами. Якщо лишились питання, то щосереди о 13:30 я в прямому ефірі розбираю кейси та відповідаю на питання.

До зустрічі на сторінці Центру стоматології та імплантації Др. Ничипорчука.