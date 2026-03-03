На курортний відпочинок до Поляни: мінеральні води, замки, лавандова сауна і катання на лижах

Реклама

У затишній долині серед карпатських лісів розкинулося мальовниче село Поляна — один із найвідоміших і найстаріших бальнеологічних курортів Закарпаття. З усіх боків його оточують гори і густі ліси, які створюють особливий мікроклімат: повітря тут насичене хвойним ароматом, а кількість сонячних днів — одна з найбільших у регіоні. Саме тому Поляну часто називають Сонячною долиною.

Головним багатством курорту є мінеральні води «Поляна Квасова» і «Поляна Купель». Це гідрокарбонатні натрієві борні води, які за складом і лікувальними властивостями схожі на води Боржомської ущелини в Грузії. Місцеві цю воду здавна називали квасною через характерний кислуватий смак. Спочатку її вживали як столову, але з часом помітили, що вона позитивно впливає на роботу шлунка. Мінеральні води Поляни застосовують для профілактики й лікування захворювань травної, ендокринної та сечостатевої систем, а також під час реабілітації після операцій на органах травлення.

Перші згадки про місцеві джерела мінеральних вод датуються 1463 роком. У XIX столітті полянську воду почали розливати у пляшки та експортувати до Європи під назвою «Полянська». Згодом у селі відкрилася перша водолікарня. Так невелике гірське поселення перетворилося на популярний бальнеологічний курорт європейського рівня.

Сьогодні Поляна — це місце, у якому поєдналися оздоровлення, відпочинок, спокійна атмосфера і чарівна карпатська природа. Сюди їдуть за тишею, прогулянками лісом і перезавантаженням.

Що подивитись

Рекомендую поїхати на екскурсію замками, адже вони тут унікальні та містичні.

Палац графів Шенборнів

Палац Шенборнів (його ще називають замок Берегвар), який розташований неподалік Поляни, у селі Чинадійово, є однією з найфотогенічніших локацій Закарпаття. Його архітектура захоплює. Це витончений неоромантичний палац, у якому поєдналися середньовічні мотиви, романтизм і символізм. Тут сповна відчуваєш дух минулої епохи.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Він збудований наприкінці XIX століття і слугував мисливською резиденцією могутнього австро-угорського роду Шенборнів, який був одним із найбільших землевласників на Закарпатті на той час. У палаці часто проводили світські прийоми, які супроводжувалися музикою, вишуканими вечерями і балами. Говорять, що сюди неодноразово приїжджав імператор Австрійської імперії і король Богемії Франц Йосиф I.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Цікаво те, що палац збудований як кам’яний календар: він має 365 вікон — за кількістю днів у році, 52 кімнати — як тижнів, 12 входів — за кількістю місяців і 4 вежі — символи пір року. Подейкують, що графи Шенборни вірили в гармонію часу і хотіли, щоб їхня резиденція «жила» в ритмі природи та Всесвіту.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після розпаду Австро-Угорщини у палаці не раз змінювалися «господарі». У різні періоди тут були казарми, адміністративні приміщення, санаторій. Нині палац входить до комплексу санаторію «Карпати», але залишається відкритим для відвідувачів.

Палац оточує ландшафтний парк площею понад 19 гектарів. Це справжній ботанічний музей просто неба. Тут ростуть сакури, тюльпанове дерево, платани, катальпи і ялиці з Північної Америки. Алеї закладали так, щоб кожна пора року мала особливий вигляд. У центрі парку розкинулося штучне озеро у формі колишніх володінь Шенборнів.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

А ще тут є джерело краси, вода в якому насичена корисними мікроелементами і мінералами. Вона пом’якшує та зволожує шкіру — і в цьому я переконалася на власному досвіді. Вмившись цією водою, шкіра обличчя стала гладенькою і шовковистою. А секрет цього джерела у тому, що у складі води є великий вміст кремнію та гліцерину.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Замок Сент-Міклош

Замок Сент-Міклош, який ще називають Чинадіївським або замком кохання височіє на пагорбі над річкою Латорицею. Його збудували у XIV столітті як оборонну фортецю на важливому торговельному шляху, що з’єднував Угорщину з Галичиною.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Споруда має неправильну чотирикутну форму, товсті кам’яні мури, бійниці й внутрішній дворик. Його неодноразово перебудовували, додаючи ренесансні елементи. Протягом століть замок переходив від одних власників до інших, він пережив війни, занепад і майже повне забуття.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

А на початку XXI століття замок отримав шанс на відродження. Художник Йосип Бартош взяв його в оренду й почав відновлювати практично з руїн. Сьогодні Сент-Міклош — живий культурний простір, де відбуваються виставки, концерти, фестивалі, квести, фотосесії та екскурсії.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Із замком пов’язана легенда про палке кохання Ілони Зріні — однієї з найсильніших жінок XVII століття, княгині, воїтельки і матері майбутнього національного героя Угорщини Ференца ІІ Ракоці — та Імре Текелі — ватажка антигабсбурзького повстання, який був небезпечний для імперії. Саме в стінах Сент-Міклоша вони таємно зустрічалися, переховувалися від австрійських військ і планували боротьбу проти Габсбурзької імперії. За переказами, уночі в кам’яних коридорах замку й досі можна почути тихий шепіт і кроки Ілони Зріні.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Замок Паланок

На пагорбі над містом Мукачево височіє замок «Паланок» — одна з найвідоміших і найзбереженіших фортець Закарпаття. Коли саме його заснували невідомо. Перші згадки про нього з’явилися у документах XI століття. Замок побудований на вулканічному плато, що робило його майже неприступним для ворогів. Зараз тут можна побачити три кільця оборонних мурів, високі стіни та потужні вежі, які колись захищали фортецю від нападів. Усередині розташовані дворики, каземати та підземні ходи, що створюють унікальну атмосферу середньовіччя. «Паланок» був стратегічною точкою на перетині торговельних і військових шляхів. Фортеця відігравала ключову роль у боротьбі угорських, австрійських та місцевих князівських родин за контроль над регіоном.

На сьогодні замок функціонує як історичний музей, де можна побачити старовинну зброю та обладунки, археологічні знахідки, картографічні експозиції та кімнати з відтворенням інтер’єру XVII–XVIII століть.

Активний відпочинок

Поляна — це чудове місце для поціновувачів активного відпочинку, адже тут є пішоходні і велосипедні маршрути, які простягаються через ліси і полонини. Хто надає перевагу справжньому екстриму, може поганяти на квадроциклі серед соснових і букових гір або ж вирушити у тур на джипах.

Взимку можна покататися на лижах, сноуборді і тюбах на гірськолижному курорті PolianSki. Тут є три лижні траси, протяжність двох з них — близько 800 метрів, ширина 150 метрів. А для початківців (дорослих і дітей) підійде коротка полога траса. Є можливість взяти у прокат спорядження і скористатися послугами інструктора.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Де зупинитися

У мальовничому куточку курортної Поляни нещодавно відкрився готель WOL.GREEN Polyana by Ribas, який привабив мене своїм сучасним дизайном, приємними природніми кольорами в інтер’єрі і можливістю проживання зі своїми чотирилапими друзями.

Одразу на рецепції я звернула увагу на власний бювет із мінеральними водами — «Поляною квасовою» та «Лужанською» — і це чудово, адже я прихильниця цілющої водички і для мене важливо її вживати під час відпочинку.

У комплексі всі апартаменти — просторі і затишні. Кожен із них облаштований мінікухнею з усім необхідним, що дуже зручно для комфортного довготривалого проживання або, якщо ви на дієті чи на спеціальному харчуванні, і хочете самі готувати для себе.

У номері є пральна машина, яка стала мені у пригоді, адже через відключення світла я не встигла вдома попрати свою улюблену сукню, і відпарювач для одягу, який допоміг моєму вбранню мати ідеальний вигляд на вечері.

Сподобалось, що тут особливу увагу приділяють культурі сну. Зайшовши до спальні на ліжку мене привітно зустрів напис на подушці: «Видихай, ти вдома». Від цього стало так тепло на душі, я відчула щиру турботу і усміхнулася.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Матраци тут зручні і на них приємно спати. Зранку я прокинулася у чудовому настрої і почувалася бадьоро. А ще, що мене приємно здивувало, тут можна обрати колір постільної білизни, якщо вам, наприклад, не подобається біла або просто хочеться «кольорової» атмосфери у спальні.

Також варто згадати про комфортну світлу робочу зону, у якій мені було приємно попрацювати.

Тут дійсно почуваєшся як вдома, а це допомагає краще відпочити, перезавантажитися і набратися сил.

Де порелаксувати

Релаксувала і відновлювала сили я у SPA-центрі готелю. Тут є критий дорослий басейн із підігрівом та джакузі, до речі, він найбільший у Поляні, дитячий і басейн просто неба на терасі. Приємним бонусом для відпочинку дорослих у SPA-зоні є те, що після 19 години вхід сюди має вікові обмеження — 18+ — для створення спокійної атмосфери.

Тут також є фінська сауна (для розслаблення м’язів, зняття стресу, загартовування) і хамам (зволоження та очищення шкіри, виведення токсинів, полегшення дихання).

А родзинкою комплексу є лавандова сауна, де можна не лише розслабитися й помилуватися виглядом із вікна, а й зробити красиві знімки для соцмереж, адже вона дуже інстаграмна.

Де поїсти

У WOL.GREEN Polyana by Ribas є ресторан Gori із затишною атмосферою, сучасним інтер’єром і чудовим сервісом. У меню закладу представлені смачні страви української та грузинської кухні. Сніданки у форматі шведської лінії припадуть до смаку навіть найвибагливішому гурману.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Як доїхати

З Києва щодня курсують нічні та денні потяги у напрямку Ужгорода, Солотвина або Мукачева. Потрібно вийти на станції «Свалява» (час у дорозі: 11–13 годин) і звідти можна взяти таксі або ж сісти на маршрутку чи автобус на Свалявському автовокзалі до Поляни (10-15 хв їзди).

Можна також поїхати автомобілем. Відстань від Києва до Поляни — 755 км. Орієнтовний час у дорозі — 9-11 годин. Дорога мальовнича, але в гірських районах варто враховувати серпантини та погодні умови, особливо взимку.

Тож рекомендую поїхати до Поляни, щоб відпочити від міської метушні, забути про буденні проблеми і стрес, відновити сили, перезавантажитися та оздоровитися.