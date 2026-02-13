5 причин відвідати Шаян на Закарпатті

Реклама

Якщо ви любите подорожувати Україною, тоді ви точно маєте відвідати чарівне затишне місце на Закарпатті – село Шаян, що у Хустському районі, яке часто називають «українською Швейцарією». Тут є все для того, щоб чудово провести час, відпочити від міської метушні, насолодитися гірськими краєвидами і тишею, подихати цілющим повітрям, емоційно перезавантажитися, набратися сил й оздоровитися.

Тож ділимось п’ятьма причинами, чому варто побувати у Шаяні.

1. Легендарні цілющі мінеральні води

Шаян – це бальнеологічний курорт, відомий своїми цілющими мінеральними джерелами, які за складом часто порівнюють із кавказькими водами. Шаянська вода – вуглекисла, гідрокарбонатна, з м’яким смаком. Її використовують для лікування шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок та нормалізації обміну речовин.

2. Гарна природа

Шаян розташований у мальовничій улоговині біля підніжжя гір Великий, Середній і Малий Шаян. Гори захищають цю місцевість від вітрів, тож клімат тут м’який. А завдяки лісам повітря тут таке чисте, що хочеться його постійно вдихати на повні груди.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Звідси відкриваються неймовірні краєвиди, від яких перехоплює подих: зелені схили, живописна панорама на Карпати, кришталево чисті річки і чарівні заходи сонця. Побувавши тут, можна з упевненістю сказати, що Шаян своєю красою не поступається альпійському курорту. Тут хочеться насолоджуватися довгими прогулянками, медитувати, милуватися природою і робити фото без фільтрів.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

3. Замок, виноградники і дух старого Закарпаття

Щоб більше познайомитися з місцевістю, можна поїхати до Хустського замку, який знаходиться за 18 кілометрів від Шаяна. Замок був заснований у ХІ–ХІІІ століттях і входив до системи оборонних замків Закарпаття. Його жодного разу не взяли штурмом. Замок мав стратегічне значення – контролював соляний шлях. Зруйнований він у XVIII столітті після вибуху блискавки, яка влучила в пороховий склад. Руїни серед гір зберігають атмосферу середньовіччя й відкривають панорамний вигляд на долину Тиси. Це ідеальна локація для імпровізованої фотосесії.

А ще цей край славиться своїми виноградниками. На Закарпатті є чимало підвалів з вином – і це не просто дегустації, а ціла культура, історія й атмосфера, яка формувалася сотнями років. Підвали видовбані в туфі або камені. Деяким з них вже 200-400 років. Протягом року температура в них тримається у межах +10 - +12 °C. Тут можна скуштувати локальні вина, поспілкуватися з виноробами й відчути, як традиції передаються з покоління в покоління.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

4. Комфортне проживання і смачна місцева кухня

У Шаяні є багато санаторіїв і готелів на будь-який смак. Ми обрали Apartel Shayan Eco Resort, який розташований у самому центрі Шаяна, поруч із бюветом мінеральної води «Шаянська». Комплекс має просторі апартаменти різних категорій – від «Суперіор» до «Делюкс», а також окремі вілли, шале, таунхауси з терасами, з яких відкриваються неймовірні панорами на гірський хребет Шаяну.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Апартаменти з вишуканим авторським дизайном обладнані кухнею та пральною машиною, що створює відчуття «як удома». Це особливо цінно для родин із дітьми, для тих, хто хоче собі готувати їжу з урахуванням дієти чи рекомендацій лікаря, або для тих, хто планує триваліший відпочинок, а не лише кілька ночей у стандартному готелі. Тут не потрібно підлаштовуватися під готельний режим, а можна просто жити, як звикли, у своєму ритмі, у спокої і з відчуттям власного простору.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

А потішити себе смачними стравами національної української та європейської кухні, а також традиційними стравами Карпатського регіону можна у затишному ресторані Vatra, який розташований в Apartel Shayan.

5. Відпочинок з оздоровленням

Розслабитися, відновити фізичні сили і покращити стан шкіри можна у центрі Apartel relax center. Тут є масажі, бальнеологічні і косметологічні процедури. А ще є соляна кімната, у якій відтворений мікроклімат соляної печери. Вдихання мікрочастинок солі допомагає запобігати та лікувати захворювання бронхо-легеневої системи, зміцнює імунітет і сприяє зменшенню втоми. Сольові інгаляції також знижують ризик розвитку бактеріальних ускладнень під час ГРВІ, зокрема пневмонії.

Можна також попаритися у сауні чи поніжитися у чані просто неба. Цей вид відпочинку сприяє покращенню опорно-рухового апарату, терморегуляції тіла, тонусу шкіри і виведенню токсинів з організму.

Для тих, хто хоче «поправити здоров’я», є можливість скористатися детокс-програмою, розрахованою на 7 днів. До неї входять функціональне харчування та оздоровчі процедури.

Шаян – це ідеальне місце для якісного відпочинку серед природи у будь-яку пору року. Тут кожен ранок розпочинається з турботи про себе. Тут швидко з’являється відчуття дому, яке має терапевтичний ефект. Після релаксу тут почуваєшся значно здоровішим і бадьорішим, сповненим сил та енергії. Це місце, куди хочеться повертатися.