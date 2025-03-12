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Біохакінг у Східниці: як відновитися і покращити здоров’я за три дні

Біохакінг у Східниці: як відновитися і покращити здоров’я за три дні

Зараз найпопулярнішим напрямком подорожей є медичний туризм, адже він дозволяє поєднати приємний відпочинок із оздоровленням, чекапом організму і стабілізацією хронічних станів.

Постійні повітряні тривоги, переживання, накопичення стресу і перевтома призводять до морального виснаження, занепаду сил і навіть хвороб. Щоб такого не сталося, потрібно знаходити час і можливості для відпочинку, відновлення енергії та емоційної рівноваги і перезавантаження.

Всесвіт відчув мою потребу у релаксі – я поїхала на Прикарпаття, а саме до бальнеологічного курорту Східниця, яка розкинулася у долині між горами. Це унікальна місцевість, на території якої є 38 джерел лікувальних мінеральних вод, серед яких – знаменита сірководнева вода типу "Нафтуся", і 17 свердловин.

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Нас прийняв п'ятизірковий Wellness-курорт Apartel Skhidnytsya. Оздоровчий курорт розташований на Львівщині, за 23 км від Трускавця, де є найближча залізнична станція. Доїхати сюди можна поїздом, потім взяти трансфер, або автомобілем (від Києва це 650 км).

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Це ідеальне місце, куди можна втекти перепочити від міської метушні і щоденних турбот, подихати чистим гірським повітрям, адже готель розташований біля лісу. Із терас номерів тут відкриваються мальовничі краєвиди на гори, від яких перехоплює подих.

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Що таке біохакінг

Біохакінг – це практика використання сучасної науки і новітніх технологій для зміни свого тіла, способу життя і покращення здоров'я та самопочуття. Біохакінг допомагає людям продовжити життя. Його базою є ідея, що дбати про здоровʼя дешевше і вигідніше, ніж лікувати хвороби.

На території готелю є Biohacking Center. У його роботі використовуються лише доказові методики медицини, що поєднують комплексний підхід. Тут функціонує потужна діагностична база, а також центр пропонує комплексні медичні програми (розраховані на 3, 7, 11 і 14 днів) з перезавантаження, відновлення сну, боротьби із зайвою вагою, лікування анорексії, детоксикації, порушення ліпідного обміну, патологічних закрепів, розладів сексуальної функції, синдрому хронічної втоми, відновлення після пологів та багато іншого.

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Що можна встигнути за три дні

День 1

Перший день розпочався із консультації у головного лікаря медцентру. Він індивідуально порекомендував процедури на всі дні перебування там, а також приписав пити мінеральні води. У комплексі є бювет із найпопулярнішими видами лікувальних вод.

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Я розпочала своє оздоровлення з кріокамери, температура в якій мінус 85 градусів. До речі, це єдина в Україні безазотна кріокамера.

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Зізнаюсь: йти на цю процедуру було страшно, але водночас і надзвичайно цікаво, адже дуже хотілося відкрити секрет вічної молодості і здоровʼя. Як відомо, низькі температури стимулюють вироблення колагену та еластину, що робить шкіру більш пружною, гладкою і сяйливою та природних антиоксидантів, які борються з вільними радикалами – головною причиною старіння та багатьох захворювань. Вони також стимулюють вироблення ендорфінів – гормонів щастя, які покращують настрій, борються з депресією і тривогою, а також нормалізують сон.

Перед процедурою мені дали одягнути шапку, маску на обличчя, рукавиці, шкарпетки і чуні з овчини. Налаштувавшись, я наважилася зайти до герметичної безазотної камери, в якій потрібно було пробути 3 хвилини (індикатором часу були смужки на дверях, які знизу до верху наповнювалися білим кольором). Спочатку я стояла нерухомо, сконцентрувавшись на своєму тілі і впливі холоду на нього. Потім нерухомо стояти стало зовсім неможливо, було відчуття, що час тягнеться вічно, і навіть промайнула думка, що мене звідти не випустять і я замерзну. Та я почала рухати руками та ногами і думати про те, що я омолоджуюсь, – так стало значно легше відчувати холод. І ось нарешті смужки на дверях добігли верху – 3 хвилини закінчилися. Вийшовши з камери, моє тіло наповнилося приємним відчуттям, яке важко описати. Витираючи іній на віях, я пишалася собою, що все-таки наважилася спробувати це на собі.

Користі від кріокамери дуже багато, тому йти на цю процедуру однозначно варто. Вона сповільнює старіння, зменшує запалення і больові відчуття, запускає жироспалення, покращує рухомість суглобів, кровообіг і метаболізм, підвищує продуктивність і стимулює стресостійкість.

Після цього на мене чекала крапельниця "Енергія +" – це вітамінна крапельниця, яка допомагає швидко відновити організм, наповнити його енергією, підвищити фізичну і розумову активність, нормалізувати сон і насичити кров киснем.

День 2

Другий день відпочинку розпочався із заняття з йоги.

Добре позаймавшись, я пішла на пресотерапію – це апаратна процедура, яка стимулює лімфодренаж, сприяє виведенню зайвої рідини і токсинів із організму, допомагає позбутися набряків і целюліту.

Новим для мене була також індукційна магніто-терапія CMSLIM. Індукційний магніт поклали мені на живіт і він стимулював мої м'язи. Отак собі лежиш – а прес качається, хіба не ідеально? До речі, за словами лікарки, прес так не накачаєш у спортзалі, як за допомогою цього пристрою.

Наостанок процедурної частини був підводний душ-масаж + перлинна ванна. Підводний душ-масаж допомагає зняти м'язову напругу, біль, посилює лімфатичну циркуляцію, покращує кровообіг, зміцнює стінки судин, прискорює обмін речовин, знімає стрес і втому, позбавляє целюліту. Аромат ванни можна обрати будь-який: меліса, валеріана, лаванда, хвоя, олія бобів.

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А ввечері на нас чекала атмосферна галавечеря з винною дегустацією у ресторані готелю Grand Terrace з панорамними вікнами, з яких відкриваються чарівні гірські пейзажі. На ній ендокринолог, гастроентеролог і психолог центру виступили з цікавими доповідями на тему здоров'я.

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Шеф-кухар ресторану Микола Євченко частував нас вишуканими та неймовірно смачними європейськими стравами та авторськими позиціями: креветкою La Gamba Roja crudo, філе дорадо з фісташками та соусом лемонграс, каре ягняти з пюре з пастернаку, канелоні з білими грибами і трюфелем, щербетом із лічі і манго.

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День 3

Третього дня я знову пішла до тепер вже улюбленої кріокамери, ще раз прокачала свій прес за допомогою індукційної магніто-терапії і завершила процедурний марафон неймовірно приємним масажем Holisting SPA, у якому гармонійно поєднані остеопатія, рефлексотерапія, класичні масажні і спа-техніки. Такий масаж розвантажує лімфатичну систему, покращує метаболізм, знижує набряклість і розслабляє тіло та розум.

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СПА

Цей wellness-курорт є найінстаграмнішим у Прикарпатті. І ви зі мною цілком погодитесь, коли побачите розкішний інфініті-басейн просто неба, з якого відкривається неймовірна панорама на гори. Фото, зроблені тут, дуже красиві.

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Якщо ж купатися разом із іншими людьми у басейні вам набридне, то можна усамітнитися і порелаксувати в одному із джакузі, які розташовані поряд.

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Окремої уваги у комплексі вартує зона бань і саун на будь-який смак: турецький хамам, сауни (скіфська, арома, дика, низькотемпературна), снігова і соляна кімнати.

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Для себе я відкрила бочки офуро – це три традиційних японських дерев'яних бочок, в які потрібно занурюватися по черзі в залежності від температури їхньої води. Такі ванни сприяють розслабленню м'язів, покращенню загального стану організму і зниженню частоти застудних захворювань.

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До речі, у Mediskin Medical SPA, є різноманітні ефективні масажні методики (класичний, лімфодренажний, блейд, стретчинг, східні техніки), обгортання і догляд за тілом, корекція фігури і холістична косметологія (де поєднують фізіотерапевтичне обладнання з провідними світовими брендами космецевтики). Крім процедур для тіла, є і доглядові програми для обличчя.

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За ці три дні я дійсно відпочила, перезавантажилась, відновила сили, отримала чіткі рекомендації від лікаря і головне – подбала про своє здоров'я, що так важливо в наш час. Тож з упевненістю можу сказати, що Східниця – чудове місце, де можна не лише відпочити, а й оздоровитися. Дякую організаторам за цю чудову можливість.

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