Біохакінг у Східниці: як відновитися і покращити здоров’я за три дні

Зараз найпопулярнішим напрямком подорожей є медичний туризм, адже він дозволяє поєднати приємний відпочинок із оздоровленням, чекапом організму і стабілізацією хронічних станів.

Постійні повітряні тривоги, переживання, накопичення стресу і перевтома призводять до морального виснаження, занепаду сил і навіть хвороб. Щоб такого не сталося, потрібно знаходити час і можливості для відпочинку, відновлення енергії та емоційної рівноваги і перезавантаження.

Всесвіт відчув мою потребу у релаксі – я поїхала на Прикарпаття, а саме до бальнеологічного курорту Східниця, яка розкинулася у долині між горами. Це унікальна місцевість, на території якої є 38 джерел лікувальних мінеральних вод, серед яких – знаменита сірководнева вода типу "Нафтуся", і 17 свердловин.

Нас прийняв п'ятизірковий Wellness-курорт Apartel Skhidnytsya. Оздоровчий курорт розташований на Львівщині, за 23 км від Трускавця, де є найближча залізнична станція. Доїхати сюди можна поїздом, потім взяти трансфер, або автомобілем (від Києва це 650 км).

Це ідеальне місце, куди можна втекти перепочити від міської метушні і щоденних турбот, подихати чистим гірським повітрям, адже готель розташований біля лісу. Із терас номерів тут відкриваються мальовничі краєвиди на гори, від яких перехоплює подих.

Що таке біохакінг

Біохакінг – це практика використання сучасної науки і новітніх технологій для зміни свого тіла, способу життя і покращення здоров'я та самопочуття. Біохакінг допомагає людям продовжити життя. Його базою є ідея, що дбати про здоровʼя дешевше і вигідніше, ніж лікувати хвороби.

На території готелю є Biohacking Center. У його роботі використовуються лише доказові методики медицини, що поєднують комплексний підхід. Тут функціонує потужна діагностична база, а також центр пропонує комплексні медичні програми (розраховані на 3, 7, 11 і 14 днів) з перезавантаження, відновлення сну, боротьби із зайвою вагою, лікування анорексії, детоксикації, порушення ліпідного обміну, патологічних закрепів, розладів сексуальної функції, синдрому хронічної втоми, відновлення після пологів та багато іншого.

Що можна встигнути за три дні

День 1

Перший день розпочався із консультації у головного лікаря медцентру. Він індивідуально порекомендував процедури на всі дні перебування там, а також приписав пити мінеральні води. У комплексі є бювет із найпопулярнішими видами лікувальних вод.

Я розпочала своє оздоровлення з кріокамери, температура в якій мінус 85 градусів. До речі, це єдина в Україні безазотна кріокамера.

Зізнаюсь: йти на цю процедуру було страшно, але водночас і надзвичайно цікаво, адже дуже хотілося відкрити секрет вічної молодості і здоровʼя. Як відомо, низькі температури стимулюють вироблення колагену та еластину, що робить шкіру більш пружною, гладкою і сяйливою та природних антиоксидантів, які борються з вільними радикалами – головною причиною старіння та багатьох захворювань. Вони також стимулюють вироблення ендорфінів – гормонів щастя, які покращують настрій, борються з депресією і тривогою, а також нормалізують сон.

Перед процедурою мені дали одягнути шапку, маску на обличчя, рукавиці, шкарпетки і чуні з овчини. Налаштувавшись, я наважилася зайти до герметичної безазотної камери, в якій потрібно було пробути 3 хвилини (індикатором часу були смужки на дверях, які знизу до верху наповнювалися білим кольором). Спочатку я стояла нерухомо, сконцентрувавшись на своєму тілі і впливі холоду на нього. Потім нерухомо стояти стало зовсім неможливо, було відчуття, що час тягнеться вічно, і навіть промайнула думка, що мене звідти не випустять і я замерзну. Та я почала рухати руками та ногами і думати про те, що я омолоджуюсь, – так стало значно легше відчувати холод. І ось нарешті смужки на дверях добігли верху – 3 хвилини закінчилися. Вийшовши з камери, моє тіло наповнилося приємним відчуттям, яке важко описати. Витираючи іній на віях, я пишалася собою, що все-таки наважилася спробувати це на собі.

Користі від кріокамери дуже багато, тому йти на цю процедуру однозначно варто. Вона сповільнює старіння, зменшує запалення і больові відчуття, запускає жироспалення, покращує рухомість суглобів, кровообіг і метаболізм, підвищує продуктивність і стимулює стресостійкість.

Після цього на мене чекала крапельниця "Енергія +" – це вітамінна крапельниця, яка допомагає швидко відновити організм, наповнити його енергією, підвищити фізичну і розумову активність, нормалізувати сон і насичити кров киснем.

День 2

Другий день відпочинку розпочався із заняття з йоги.

Добре позаймавшись, я пішла на пресотерапію – це апаратна процедура, яка стимулює лімфодренаж, сприяє виведенню зайвої рідини і токсинів із організму, допомагає позбутися набряків і целюліту.

Новим для мене була також індукційна магніто-терапія CMSLIM. Індукційний магніт поклали мені на живіт і він стимулював мої м'язи. Отак собі лежиш – а прес качається, хіба не ідеально? До речі, за словами лікарки, прес так не накачаєш у спортзалі, як за допомогою цього пристрою.

Наостанок процедурної частини був підводний душ-масаж + перлинна ванна. Підводний душ-масаж допомагає зняти м'язову напругу, біль, посилює лімфатичну циркуляцію, покращує кровообіг, зміцнює стінки судин, прискорює обмін речовин, знімає стрес і втому, позбавляє целюліту. Аромат ванни можна обрати будь-який: меліса, валеріана, лаванда, хвоя, олія бобів.

А ввечері на нас чекала атмосферна галавечеря з винною дегустацією у ресторані готелю Grand Terrace з панорамними вікнами, з яких відкриваються чарівні гірські пейзажі. На ній ендокринолог, гастроентеролог і психолог центру виступили з цікавими доповідями на тему здоров'я.

Шеф-кухар ресторану Микола Євченко частував нас вишуканими та неймовірно смачними європейськими стравами та авторськими позиціями: креветкою La Gamba Roja crudo, філе дорадо з фісташками та соусом лемонграс, каре ягняти з пюре з пастернаку, канелоні з білими грибами і трюфелем, щербетом із лічі і манго.

День 3

Третього дня я знову пішла до тепер вже улюбленої кріокамери, ще раз прокачала свій прес за допомогою індукційної магніто-терапії і завершила процедурний марафон неймовірно приємним масажем Holisting SPA, у якому гармонійно поєднані остеопатія, рефлексотерапія, класичні масажні і спа-техніки. Такий масаж розвантажує лімфатичну систему, покращує метаболізм, знижує набряклість і розслабляє тіло та розум.

СПА

Цей wellness-курорт є найінстаграмнішим у Прикарпатті. І ви зі мною цілком погодитесь, коли побачите розкішний інфініті-басейн просто неба, з якого відкривається неймовірна панорама на гори. Фото, зроблені тут, дуже красиві.

Якщо ж купатися разом із іншими людьми у басейні вам набридне, то можна усамітнитися і порелаксувати в одному із джакузі, які розташовані поряд.

Окремої уваги у комплексі вартує зона бань і саун на будь-який смак: турецький хамам, сауни (скіфська, арома, дика, низькотемпературна), снігова і соляна кімнати.

Для себе я відкрила бочки офуро – це три традиційних японських дерев'яних бочок, в які потрібно занурюватися по черзі в залежності від температури їхньої води. Такі ванни сприяють розслабленню м'язів, покращенню загального стану організму і зниженню частоти застудних захворювань.

До речі, у Mediskin Medical SPA, є різноманітні ефективні масажні методики (класичний, лімфодренажний, блейд, стретчинг, східні техніки), обгортання і догляд за тілом, корекція фігури і холістична косметологія (де поєднують фізіотерапевтичне обладнання з провідними світовими брендами космецевтики). Крім процедур для тіла, є і доглядові програми для обличчя.

За ці три дні я дійсно відпочила, перезавантажилась, відновила сили, отримала чіткі рекомендації від лікаря і головне – подбала про своє здоров'я, що так важливо в наш час. Тож з упевненістю можу сказати, що Східниця – чудове місце, де можна не лише відпочити, а й оздоровитися. Дякую організаторам за цю чудову можливість.

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