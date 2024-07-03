Чарівні та неповторні місця України куди варто поїхати на вихідні: поради тревелблогера

Україна – дивовижна країна, з великою кількістю красивих місць, де можна гарно відпочити та насолодитися неповторними краєвидами, не виїжджаючи за кордон.

Необов’язково чекати відпустку, щоб дозволити собі емоційне перезавантаження. Мандрівник Вадим Грінько на своїй сторінці інстаграм розповів про три неймовірно локації для подорожі Україною, які варто відвідати вже на ці вихідні та вони дійсно захоплять вашу увагу.

Медвино

Справжнє Українське сафарі недалеко від Києва. Відчуття, ніби ви в Танзанії чи Кенії. Тут ви зустрінете стада оленів, бізонів, буйволів та верблюдів. А головне, що все на це на степових просторах, в лісі та біля озер, а не у тісних вольєрах зоопарків. Тут тваринам допомагають відчувати себе вільно, а працівники відновлюють екосистему регіону. Тут ви побачите багато тварин, що занесені у Міжнародну червону книгу.

До того ж, у сафарі-парку ви матимете можливість порибалити та приготувати свій улов власноруч біля альтанки.

Дружбівський кар’єр

Українські Мальдіви з білим піском, чистою та блакитно-зеленою водою, з максимальною глибиною у 30 метрів, а навкруги сосновий ліс. На скелях поруч можна побачити багато гнізд ластівок-береговушок, які вони будують в глині, видублюючи ніби маленькі нірки. Дуже популярне місце і побувавши тут, ви одразу розумієте чому. А зовсім поруч знаходиться геологічний заказник "Камінне село", який називають надзвичайним природним дивом.

Автор каже, що схожі "Мальдіви" можна знайти майже в кожній області України.

Бакота

Місце, що за своєю естетикою дуже нагадує Чорногорію. Це місце ще називають райським куточком, який розмістився на території Національного природного парку "Подільські Товтри". Тут відкриваються казкові краєвиди на Дністер та схили. Якщо ви полюбляєте активний відпочинок, тут достатньо водних розваг, є хороші пляжі та готелі. Отже, якщо за якоїсь причини ви не можете поїхати на море, Бакота може стати чудовою альтернативою.

Це лише маленька частина багатої української природи, адже кожна область має свою неповторність та автентичність.

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