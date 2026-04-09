На території давнього Чернігівського Дитинця, серед найцінніших історичних споруд міста, розташований Чернігівський колегіум — один із найстаріших навчальних закладів України. Заснований 1700 року, він став першим освітнім осередком високого рівня на Лівобережжі та швидко перетворився на центр інтелектуального життя регіону.

Його створення стало можливим завдяки ініціативі архієпископа Іоанна Максимовича та підтримці гетьмана Івана Мазепи — постатей, які розуміли значення освіти для розвитку суспільства. Колегіум будували за зразком Києво-Могилянської академії, орієнтувалися на європейські освітні стандарти того часу.

Освіта, яка випереджала час

Навчання у колегіумі тривало близько шести років і охоплювало широкий спектр дисциплін, наприклад, латину та грецьку мову, філософію, риторику, історію, математику та географію.

Викладання велося латиною — мовою науки того часу, а це дозволяло студентам інтегруватися в європейський інтелектуальний простір. Серед учнів були переважно сини козацької старшини, священників і міщан, саме ті, хто згодом формував культурну та політичну еліту.

Колегіум не лише навчав — він творив, адже тут писали підручники, перекладали античних авторів, проводили філософські диспути та навіть ставили театральні вистави. Саме у Чернігові вперше було здійснено переклад творів Тіта Лівія слов’янською мовою.

Архітектура

Будівля колегіуму має не менш захопливу історію, ніж сам заклад. Спочатку вона входила до складу Борисоглібського монастиря. Розбудову цього комплексу розпочав архієпископ Лазар Баранович ще у XVII столітті.

1700 року Іоанн Максимович, за фінансової підтримки Івана Мазепи, перебудував споруду і до трапезної було прибудовано дзвіницю, яку з’єднали з другим поверхом. У східній частині розміщувалася церква Всіх Святих.

Про меценатство гетьмана нагадує закладна дошка з його гербом, яка збереглася до наших днів і експонується в музейному просторі. Існує навіть легенда, що під час закладання фундаменту дзвіниці нібито знайшли срібного ідола, з якого згодом виготовили царські врата для кафедрального собору.

Життя крізь століття

1776 року колегіум було реорганізовано у духовну семінарію, яка функціонувала до 1917 року. З часом змінювалися функції будівлі, але її освітня місія залишалася незмінною.

Під час Другої світової війни споруду було зруйновано пожежею. Лише у другій половині XX століття її вдалося відреставрувати, відновити архітектурний декор і повернути їй історичний вигляд.

Сьогодення

Сьогодні будівля Чернігівського колегіуму — частина Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». Тут розміщуються адміністративні приміщення заповідника, виставки українського іконопису, експозиції, присвячені історії колегіуму та виставка «Чернігів 100 років тому»

Це місце, де історія не просто зберігається — вона продовжує жити та відкриватися новим поколінням.

Чернігівський колегіум — більше, ніж навчальний заклад із минулого, це символ української освітньої традиції, яка формувалася ще у XVIII столітті, орієнтувалася на європейські цінності та знання.

Його історія — мов нагадування про те, що освіта завжди була фундаментом суспільства. І навіть через століття ця будівля продовжує «говорити» про те, що знання — сила, яка переживає час.