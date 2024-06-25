Палац у стилі Бріджертонів: навіщо їхати до львівського маєтку Яблоновських-Бруницьких

Маєток Яблоновських-Бруницьких у Підгірцях - це добре збережений палацово-парковий комплекс XVIII-XIX століть, важливий об'єкт архітектурної спадщини. Зараз, це приватна власність, але благодійники та волонтери активно відроджують його як туристичну пам’ятку.

У 1734 році Юзеф Александер Яблоновський заснував заміський палац у родовому маєтку в Підгірцях на місці колишнього мисливського замку, який існував тут ще з XVII століття.

Блогерка TatiteB опублікувала цікаве відео присвячене красивому та таємничому палацу, резиденції князів Яблоновських.

У 1815 році Підгірці стали власністю родини Бруницьких, яка володіла маєтком аж до 1939 року. Навколо палацу був розташований парк площею у 8 гектарів, висаджений у 1892 році за наказом графа Бруницького. Цей парк вважається першим дендропарком Галичини. Колись там росли екзотичні дерева, як от бук амурський, липа американська, кипарисовик Лавсона, модрина японська та європейська. Проте на сьогодні там можна знайти лише платан та деякі види звичайних дерев.

На початку XX ст. розсадник Бруніцького займав площу 55 гектарів і щорічно продукував 150 тисяч саджанців плодових дерев 159 сортів, 30 тисяч декоративних кущів 360 сортів, 275 різновидів троянд, 65 видів хвойних і 27 сортів бузку.

Для розробки планів реконструкції палацу був запрошений відомий професор з Чернівців Карл Адольф Ромшторфер. Під час перебудови свого палацу Бруніцький використовував цеглу власного виробництва і, попри повагу до архітектора, намагався особисто керувати всіма роботами. Будинок одразу був електрифікований і підключений до водопостачання.

Після смерті графа Юзефа палац перейшов у власність його синів. Однак, один син помер, іншого розстріляла радянська влада. У 1939 році дружину власника вигнали з палацу, а саму будівлю розграбували та за радянських часів перетворили на школу-інтернат, а пізніше на форелеву ферму. Протягом багатьох років будівля залишалася пустою і поступово руйнувалася.

Палац має свою таємницю і легенду про "Паню заклєнту", що з польської перекладається як проклята жінка, що нічними годинами блукає по палацу у білому одязі. За легендою, під час визвольної війни Богдана Хмельницького восени 1648 поляки втекли з Підгірців до Стрия і князь Яблоновський, нащадок гетьмана, залишив свою дружину, що була на 32 роки молодша за нього. Вона горювала, плакала, але з часом знайшла відраду у козачих обіймах. Подейкують, що коханець називав її "живою трояндою" і жіноче серце розквітло від тих слів. Вони часто прогулювалися разом палацом, але лише вночі, щоб ніхто не бачив і не знав. Та щастя тривало не довго і коли князь повернувся, він застав їх разом у ліжку. Козака вбили, а жінка втекла до лісу і зникла назавжди. Відтоді її більше ніхто не бачив. Однак, люди кажуть, що кожну ніч вона прогулюється своїми володіннями в очікуванні коханого козака.

Також, збереглася легенда про те, що стелею в центральному салоні північного боку палацу слугував велетенський акваріум зі скляним дахом над ним. Так це, чи ні, на жаль, вже не дізнатися.

З початку 2014 року палац перейшов у власність трьох місцевих родин, які послідовно відновлюють цю архітектурну пам'ятку. Вони провели ряд заходів з протиаварійного відновлення і частково відновили інтер'єри десяти кімнат. Власники організовують екскурсії для відвідувачів та надають можливість використовувати приміщення для фотосесій.

А такий вигляд має справжній палац у якому проходили знімання популярного серіалу "Бріджертони"

Queen's House / Фото: Getty Images

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