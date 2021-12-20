Де можна покататися на лижах, якщо не в Карпатах: готелі, траси, підіймачі і інші зручності

Де можна покататися на лижах, якщо не в Карпатах: готелі, траси, підіймачі і інші зручності

У нашій країні існують гірськолижні курорти і за межами Карпатських гір.

Вони, звичайно, не можуть конкурувати висотою і складністю схилів з Буковелем або Драгобратом, але користуються заслуженою популярністю серед місцевих жителів, оскільки не всі любителі зимових видів спорту можуть вирватися на високогірний великий курорт на вихідні або у відпустку.

Харківська область

Найвідоміший курорт області — гірськолижний центр "Альпійська долина" (alpdol.com). Тут працює штучне засніження, тому досить невеликого морозу, щоб забезпечити снігове покриття трас. У сезон працюють два бугельні витяги, освітлення ввечері, пункт прокату обладнання, траса для сноутьюбінгу. На території центру є кафе.

На околиці Харкова приймає охочих покататися "Харківська Швейцарія" (kharkovski.com), де є все, що потрібно для якісного відпочинку — дві траси, два бугельні підіймачі, траса для сноутьюбінгу, школа і навчальний схил, прокат і колиба.

У самому місті розташований і гірськолижний комплекс "Екстрим-Стиль" (sklon.kharkov.ua). Тут теж до послуг спортсменів-любителів два бугельні витяги, лижна школа з навчальним схилом, прокат устаткування.

"Шишковські схили" — також міський комплекс (shisklon.com), з трьома підйомниками: бугельних дорослим і дитячим, навчальним мультиліфтом. Вечірньої пори траси освітлені, працює прокат спорядження, є гірка для санок.

Черкаська область

Гірськолижний курорт "Водяники" (vodyaniki.com) — єдиний в Черкаській області. Це сучасний комплекс з доглянутими трасами, крісельним і бугельним підіймачами, штучним засніженням і освітленням, сноуборд-парком, пунктом прокату, школою, медпунктом. Готель, лазня і ресторан тут теж є.

Полтавська область

Полтавська область також може похизуватися сучасним комфортним гірськолижним курортом. "Сорочин Яр" (sorochin-yar.com.ua), який розташований за 14 км від Полтави. Тут прокладено 4 траси, а додатково: навчальна траса, сноуборд-парк і траса для сноутьюбінгу. Відповідно, є 4 бугельні витяги, дитячий підіймач і мультиліфт. На курорті побудовані кафе, медпункт, стоянка для автомобілів, працюють пункт прокату спорядження і лижна школа.

Дніпропетровська область

Парк розваг "Лавина" в Дніпрі — міський курорт. Це невеликий сучасний гірськолижний комплекс з освітлюваними лижною і тьюбінговою трасами, льодовим палацом, прокатом, готелем і рестораном (lavina.dp.ua).

Одеська область

В Одеській області теж є свій гірськолижний курорт — Action city (action-city.od.ua), організований на схилі висохлого лиману за 85 км від Одеси. Цей спортивно-оздоровчий комплекс пропонує 2 траси з двома бугельними підіймачами, навчальну трасу і схил для сноутьюбінгу з мультиліфтами. Тут є штучне засніження і освітлення, прокат спорядження, школа, кафе і готель.

Гірськолижна траса Протасів яр / unian.net

Київська область

У столиці та окрузі не так вже й багато місць, де можна взимку покататися на лижах чи сноуборді (санках і сноутьюбах). Гірськолижний спортивний комплекс "Протасів яр" (gora.com.ua) — в самому серці Києва — пропонує спортсменам і любителям таке: два бугельні витяги, по суті, 2 траси, але формально — 4 (дитяча, для початківців, комбінована і сертифікована траса для спортсменів). Також тут є сноупарк, школи, прокати, камера схову, кафе і ресторан. Популярністю у жителів столиці користується послуга "нічні катання".

Трохи далі від центру, але в межах Києва функціонує Goloseev Ski Park (goloseevskipark.com). У мальовничому парку прокладена траса в 500 м, працює бугельний підіймач, прокат, школа. Схил освітлюється, і його покривають штучним снігом під час морозів. І епізодично теж організовують нічні катання: для деяких жителів мегаполісу це чи не єдиний час, який можна присвятити хобі, тому така послуга затребувана.

Уже за межами столиці розташований ще один невеликий гірськолижний комплекс — Gvozdoff (gvozdiv.com). Взимку на відпочивальників тут чекають дві траси по двісті з невеликим метрів плюс одна коротка дитяча, бугельні підіймачі, зона для катання на санках і сноутьюбах. Радо приймає спортсменів-любителів і місцевий ресторан, і готель.

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