Де відпочити у Київській області: топ-5 мальовничих місць

Попри війну багато хто із нас потребує відпочинку на природі та свіжому повітрі, особливо, якщо в сім'ї є діти.

Такий вид відпочинку дозволяє відволіктися від постійного читання новин та розслабитись. Звісно, не всі території нашої країни зараз безпечно відвідувати, однак мі зібрали кілька цікавих та мальовничих місць Київської області, у які все ж ви можете завітати зі своїми сім'ями та приємно провести час.

1. База відпочинку "Золотий Фазан"

Біопарк "Золотий Фазан" – облаштована територія, площею понад 10 га, з двома озерами, на якій проживає безліч тварин та птахів. На території парку є альтанки, котеджі які можна винайняти, чани і атракціони для дітей.

Розташування парку: село Вишківське

2. Парк "Острів Сакури"

Мальовничий парк у Володарці також стане чудовим місцем відпочинку для своїй родини. На території мешкає багато різноманітних видів птахів і тварин, створені розкішні клумби та водоспади. Для дітей працюють майданчики.

Парк "Острів Сакури" / Фото: lady.tsn.ua

Парк "Острів Сакури" / Фото: lady.tsn.ua

Розташування: смт Володарка

3. "Алея закоханих"

Зовсім неподалік від "Острова Сукур" є ще одна розкішна місцина - "Алея закоханих", що веде до мальовничого Володарського водосховища. На території алеї розміщені красиві лавки та ліхтарі.

Фото: ua.elenapuzatko.com/volodarka-park

Фото: ua.elenapuzatko.com/volodarka-park

Розташування: смт Володарка

4. "Добропарк"

Насолодитись цвітінням усіх можливих видів квітів ви зможете у "Добропарку". Від рук російських окупантів це мальовниче місце постраждало, однак парк вже відкрився та запрошує усіх охочих.

Розташування: село Мотижин, Макарівський район

5. Парк "Олександрія"

Дендропарк у місті Біла Церква заснований ще 1788 року, і нині є найбільшим архітектурно оформленим ландшафтним парком в Україні. На території багато галявин, мальовничих місць, також є де покататись на велосипеді.

Розташування: місто Біла Церква

Читайте також: