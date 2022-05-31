Де відпочити у Київській області: топ-5 мальовничих місць

Попри війну багато хто із нас потребує відпочинку на природі та свіжому повітрі, особливо, якщо в сім'ї є діти.
Такий вид відпочинку дозволяє відволіктися від постійного читання новин та розслабитись. Звісно, не всі території нашої країни зараз безпечно відвідувати, однак мі зібрали кілька цікавих та мальовничих місць Київської області, у які все ж ви можете завітати зі своїми сім'ями та приємно провести час.
1. База відпочинку "Золотий Фазан"
Біопарк "Золотий Фазан" – облаштована територія, площею понад 10 га, з двома озерами, на якій проживає безліч тварин та птахів. На території парку є альтанки, котеджі які можна винайняти, чани і атракціони для дітей.
Розташування парку: село Вишківське
2. Парк "Острів Сакури"
Мальовничий парк у Володарці також стане чудовим місцем відпочинку для своїй родини. На території мешкає багато різноманітних видів птахів і тварин, створені розкішні клумби та водоспади. Для дітей працюють майданчики.
Розташування: смт Володарка
3. "Алея закоханих"
Зовсім неподалік від "Острова Сукур" є ще одна розкішна місцина - "Алея закоханих", що веде до мальовничого Володарського водосховища. На території алеї розміщені красиві лавки та ліхтарі.
Розташування: смт Володарка
4. "Добропарк"
Насолодитись цвітінням усіх можливих видів квітів ви зможете у "Добропарку". Від рук російських окупантів це мальовниче місце постраждало, однак парк вже відкрився та запрошує усіх охочих.
Розташування: село Мотижин, Макарівський район
5. Парк "Олександрія"
Дендропарк у місті Біла Церква заснований ще 1788 року, і нині є найбільшим архітектурно оформленим ландшафтним парком в Україні. На території багато галявин, мальовничих місць, також є де покататись на велосипеді.
Розташування: місто Біла Церква
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