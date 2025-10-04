Духовний Унів: чому варто завітати до лаври, яка пережила буремні століття та дарує світло багатьом українцям сьогодні / © Instagram

Монастир у цих краях існує ще з XIV століття. У його мурах у 1606 році перебував видатний український мислитель Іван Вишенський. Саме тут він написав «Посланіє до стариці Домініканії», закликав до духовного оновлення та щирої віри. У XVIII столітті обитель була одним із найважливіших монастирів Галичини, а вже у 1919 році митрополит Андрей Шептицький переніс сюди осередок студитів. Для Унева це стало часом відродження, адже тут знову ожила друкарня, відновила роботу іконописна школа, з’явився сиротинець для дітей.

Радянські роки

Та не завжди ці стіни були місцем молитви та тиші. У радянські роки лавра пережила найстрашніші випробування. Її перетворили на концентраційний табір для духовенства, а згодом на психіатричну лікарню. Унікальні фрески замалювали олійною фарбою, ікони та бібліотеку спалили, а дух святині намагалися знищити. Але лавра вистояла. Лише у 1993 році вона повернулася монахам-студитам, які поступово відновлюють її велич і молитвену силу.

Друкарська діяльність

Цікаво, що в Уневі діяла друкарня, яка з 1648 по 1770 рік видала близько шістдесяти книг. Тут друкували «Псалтир», «Акафісти», «Служебникъ» та інші богослужбові книги, які поширювалися по всій Галичині. А восени 1944 року біля монастиря відбувся бій вояків УПА з більшовиками, пам’ять про ті події нагадує камінь у лісі між Уневом та Словітою.

Сьогодення

Сьогодні Унівська лавра знову живе. Тут діє музей сакрального мистецтва, де можна побачити особисті речі братів Шептицьких, давні ікони, антимінси та церковні килими. А на Чернечій горі панує особлива тиша, тут розташований монастирський цвинтар, який дарує відчуття умиротворення. У лаврі зберігається й чудотворна ікона Унівської Божої Матері, до якої приходять сотні паломників зі всієї України.

Але Унів — це не лише пам’ять і минуле. Це місце сили, де людина, втомлена від шуму мегаполісів і постійних турбот, може відчути благодать усамітнення. Тут, серед тиші, відкривається простір для внутрішньої розмови з собою та Богом. Недаремно кажуть, що Бог більше тривожиться, коли ми не звертаємося до Нього, ніж коли щиро молимося.

Унівська лавра — це атмосфера світла та благодаті, умиротворення та віри. Це простір, де оживає віра у себе, у добро, у перемогу над темрявою. І сьогодні вона звучить особливо актуально, адже віра у перемогу України над московською імперією народжується та зміцнюється саме в таких місцях.

Не думайте про те, щоб світ вас знав, а думайте про те, щоб ви пізнали Бога. Ці слова особливо відчуваються в Уневі — місці, яке надихає жити повне життя, бути сильними та щирими.