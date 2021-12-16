Гірськолижні курорти Івано-Франківської та Чернівецької областей: готелі, траси, підіймачі

В Івано-Франківській області є тільки один великий курорт — Буковель. Решта — камерні, але це не означає, що вони не гідні нашої уваги.

Поруч з Буковелем розташоване Яремче — місто, де базується добра половина тих, хто приїхав кататися до Буковелю. Але Яремче сам є курортом, до того ж найстарішим в Україні: його розвиток почався ще в кінці 19 століття. Сьогодні тут неймовірна кількість готелів на будь-який смак, правда, гірськолижних трас всього дві — для новачків.

Недалеко від Яремче розташоване село Яблуниця — теж старий і в минулому популярний курорт. З будівництвом Буковеля він втратив колишню привабливість, але для початківців він цілком підійде: тут є 5 бугельних підіймачів, не об'єднаних в один комплекс, розташованих на пологих, зручних для навчання і неспішного катання схилах, а також великий вибір житла за помірними цінами.

В районі Яремчого є ще одне село-курорт, колись популярне — до будівництва Буковеля — Ворохта. Тут розташовувалася раніше і функціонує зараз навчально-спортивна база "Авангард" (avangard.kurorts.com), тому є навіть крісельний підіймач (працює в основному влітку), взимку працює бугель, мультиліфт і трампліни, а також траси для бігових лиж.

Гірськолижний курорт Ворохта / Credits

В Івано-Франківській області покататися можна і в Косівському районі (в різних точках Національного природного парку "Гуцульщина"). У самому Косові є невеликий комплекс з одним бугелем і п'ятьма трасами. У селі Шешори — бугельний підіймач і три траси. У селі Тюдів — комплекс з однойменною назвою, який має крісельний і бугельний підіймачі. На всіх курортах можна знайти підхожі за ціною варіанти проживання та харчування. Скрізь на відпочивальників чекатимуть мальовничі пейзажі.

Також читайте 5 місць Закарпаття, в які можна закохатися

У селі Вишків Долинського району теж можна активно провести відпустку або вікенд: тут є кілька туристичних баз, готелів і функціонують 2 бугельні витяги (ugenerala.org.ua, pereval.in.ua). Траси підійдуть для початківців і охочих попрацювати над технікою катання.

Камерні курорти в селищі Верховина та сусідньому селі Ільці теж більше розраховані на новачків і невибагливих відпочивальників, які не бажають далеко виїжджати, щоб покататися: тут є бугельні підіймачі і прості траси (visitverkhovyna.com).

Чернівецька область

Чернівецька область не так популярна у вітчизняних любителів активного зимового відпочинку, як Львівська, Івано-Франківська та Закарпаття. А дарма. Тут є як дрібні (з трасами для початківців), так і більші гірськолижні курорти, які підходять для "впевнених користувачів".

Гірськолижні курорти Чернівецької області / www.credits

Зовсім недалеко від Чернівців (15 км) розташувався курорт "Сонячна Долина" (sdolina.com.ua). Це великий туристично-розважальний комплекс, який має, крім усього іншого, крісельний і 5 бугельних підіймачів, 5 трас різного рівня і схил для сноутьюбінгу. Природно, і прокат, і медпункт, і точки громадського харчування тут теж є.

Ще ближче до Чернівців, практично на околиці міста, працює камерний курорт "Цецино", що пропонує послуги одного бугельного витягу та одну трасу.

Трохи далі — в селі Горбова — 2005 року був побудований невеликий однойменний сноупарк з двох бугелів і двох мультиліфтів зі штучними освітленням і засніженням. Тут можна вчитися кататися і стрибати на лижах і сноуборді, а також спускатися на сноутьюбах.

Також читайте 5 місць Чернівців, які зачаровують красою

Найвідоміший в Чернівецькій області курорт — гірськолижно-туристичний комплекс "Мигове" (migovo.com.ua) — розташований за 60 км від обласного центру. На горі Мала Кичера обладнані дві траси, які обслуговуються двома бугельними підіймачами, траса для сноутьюбінгу і окрема траса для навчання з мультиліфтом. Схили доглянуті, штучно осніжуються і висвітлюються вечорами. Є пункти прокату і школи. Готелі, ресторани, а також традиційні розваги — в асортименті.

Ще в Чернівецькій області є два невеликих гірськолижних комплекси. У селі Підзахаричі — "Перевал Німчич", і в селі Лопушна. Другий зовсім маленький — для тих, хто живе по сусідству і не хоче витрачати час на дорогу до далеких курортів. Перший більший: з двома бугельними підіймачами і трасами різного рівня, прокатом і т.д. Подробиці про проживання, харчування, розваги і трансфер можна дізнатися на nimchich.com.

Читайте також: Гірськолижні курорти Закарпатської області: готелі, траси, підіймачі і інші розваги