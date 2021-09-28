Гірськолижні курорти Львівської області: готелі, траси, підйомники і інші розваги

Гірськолижний курорт номер один в Україні — це, безсумнівно, Буковель. Але про нього і так все відомо, і більшість вітчизняних спортсменів-любителів там хоч одного разу, але бували. Розглянемо альтернативи.

Другим за популярністю можна умовно назвати Драгобрат, за ним — Славське. Хоча можна їх розташувати і в зворотному порядку: першочерговість залежить від завдань і переваг відпочивальників. Драгобрат — найвисокогірніший, відповідно, і найбільш сніжний, але водночас важкодоступний курорт. А до Славського дістатися просто — потяги зупиняються просто посеред селища, відповідно, туди можна гайнути на вихідні. Але проблема в тому, що снігу на ці самі вихідні там може і не виявитися.

Що стосується умов, то місця для проживання на курортах можна орендувати практично будь-які: від хостелів до особистих котеджів. Траси — теж різноманітні: і новачки, і "старі" тут знайдуть собі місця для катання, підхожі за рівнем підготовки. На схилах зустрічаються як старовинні і відносно сучасні бугельні підйомники, так і крісельні. Прокат спорядження та школи (особисті інструктора) — в асортименті. І там, і там можна займатися фрирайдом (хоча Драгобрат як місце для катання поза трасами — набагато перспективніше). Їжа — на будь-який смак і гаманець. Та й розваги, стандартні для Карпат, на обох курортах є: бари, лазні-сауни, санки-сноутьюби, поїздки на конях і т.д. Морально (і не тільки) підготуватися до відвідування цих курортів можна за допомогою інформації, добутої на таких сайтах, як drago-brat.com, dragobrat.ws; slavske-ua.com і ін.

Більше великих курортів в Україні немає. Але зате є дуже багато дрібних. Про них докладніше.

Гірськолижний курорт Славське

Львівська область

Поруч зі Славським — в селі Волосянка — розташований компактний і комфортний курорт "Захар Беркут" (zaharberkut.ua). Він може похизуватися дев'ятьма кілометрами різного рівня трас, найдовшою канаткою в країні, мультиліфтом для початківців і трьома бугельні підйомники. У нижній точці крісельного підйомника туристів приймає однойменний готель, у верхній — готель-колиба "Високий Верх". Але зупинятися там необов'язково, хоч і зручно, можна жити в Славському (таксисти везуть в Волосянку без проблем) або в готельному комплексі «Вежа Ведмежа». А перекусити є можливість просто на схилі в наметах місцевих кухарів-підприємців.

У Волосянці є ще одне місце для катання — база відпочинку "Ільзе" (karpaty-ilz.com), що має свій бугельний підйомник, прокат, школу, вечірнє освітлення траси. Діставатися до неї краще за допомогою місцевих — дорога ґрунтова, взимку її часто замітає.

Знаменита в минулому спортивна база "Тисовець", де готувалися до олімпіад радянські, а нині тренуються українські спортсмени і відпочивав президент Ющенко (база належить Міністерству оборони України) — недооцінена і, на жаль, відстала в розвитку гірськолижна перлина Львівської області. Розташована вона за два кілометри від села Орявчик в дуже мальовничому місці (дістатися можна за допомогою таксі або на власній повнопривідній машині). У самому селі теж є де покататися: схил для початківців (на горі Магура) з бугельними підйомниками, розташований на території садиби "Орявчик", і трохи далі дорогою на спортивну базу — гірськолижний комплекс "Звенів" (zveniv.com.ua) з двома бугелями і ліфтом для сноутьюбінга, трасами трохи складнішими, прокатом спорядження, інструкторами та кафе.

Крім ідеальних пейзажів "Тисовець" же має вінтажний крісельний (закритий на ремонт) і три бугельні витяги, прокати і школу, готель, котеджі, кафе, басейн, стадіон, спортзал і ... траси для бігових лиж/біатлону зі стрільбищем, а також для могула і сноутьюбінга. Велика частина з перерахованого в сумному або неробочому стані. Залишається сподіватися, що у Міноборони вистачить фінансів відновити хоча б частину інфраструктури бази в доступному для огляду майбутньому.

Вигідно контрастує з "Тисовцем" гірськолижний комплекс "Плай", що розташований в селі Плав'є Сколівського району. Тут є все, і це "все" європейського рівня: два нових крісельних, один бугельний підйомники і дитячий ліфт, школа, прокати обладнання, готелі, спортивно-розважальний/спа-комплекси та інше (докладніше на play-karpaty.com). Правда, і ціни тут теж європейські: комфорт і безпека всюди коштують дорого.

Також читайте Житомирщина туристична: подорожуємо руїнами імперії цукрозаводчиків Терещенків

У Сколівському районі можна покататися і на курорті скромнішому. У селі Орів на горі Цюхів розташувався готель "Карпатські полонини" (greentourism.com.ua). Там всього один невеликий бугельний підйомник і одна траса, але зате ще є ковзанка. Подібний невеликий спуск, оснащений бугелем, є і в самому Сколе. Ці гірськолижні схили, як і схил, розташований на базі "Бойківський двір", що в селі Розлуч (boykovsky-dvir.org.ua), підійдуть для новачків.

Двома крісельними підйомниками обладнані більш складні траси "Західного реабілітаційно-спортивного центру" Національного комітету спорту інвалідів України. Він розташований у селі Яворів, навпроти села Сянки. Тут дбають про схили, мають можливість осніжувати їх штучно, а головне, тут чекають не тільки на спортсменів-паралімпійців, а й усіх охочих покататися (актуальну інформацію можна знайти на westsportcenter.com.ua). У центрі є ще траси для біатлону і стадіон для стрільби.

Також читайте 5 місць Закарпаття, в які можна закохатися

У місті Бориславі любителі зимових видів спорту можуть відпочити на курорті "Буковиця" (bukovytsia.com). Він розташований недалеко від Трускавця, тому всім охочим легко буде поєднати "приємне з корисним". "Буковиця" потішить туристів сервісом: тут є три підйомники (два бугельні і один крісельний), кафе, пункт прокату, лижна школа і медпункт.

Зовсім недалеко від Львова працюють два камерних курорти — "Чарівні озера" і "Казкова поляна". Перший, що в селі Майдан (charivniozera.com.ua), має крісельний підйомник, але працює тільки до заходу. А другий — в селі Поляна (kazkovapolyana.com.ua) — зовсім невеликий, з двома бугельними підйомниками, але забезпечений освітленням трас і обслуговує тих, хто катається до 20.00.

Читайте також: Харків не для всіх: дивні пам'ятки і міські легенди

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання