Гірськолижні курорти Закарпатської області: готелі, траси, підіймачі і інші розваги

Багата невеликими гірськолижними курортами і Закарпатська область.

Поруч з Драгобратом (точніше, під ним) — найзнаменитішим і великим курортом краю — розташоване селище Ясіня. Тут працюють два бугельні витяги: перший — на пологому схилі гори Костирівка (ця траса підійде для початківців), а другий, в урочищі Млаки, має трасу трохи складніше і довше. А досвідченим любителям фрірайду, які не бажають підніматися і жити на Драгобраті, в Ясіні надається можливість наймати ратраки, які возитимуть екстремалів на вершини Свидовецького хребта.

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Для знайомства і перших кроків в освоєнні лиж і сноуборду в Закарпатті підійдуть також схили гори Менчул мальовничого селища Рахів. Поруч — в селі Богдан — після первинного навчання можна вдосконалити свої навички: один довгий бугельний підіймач там обслуговує 2 траси різної довжини і ступеня складності.

Закарпатська область, в принципі, може похизуватися великою кількістю камерних гірськолижних курортів. Зазвичай це бугельні витяги та траси для початківців, розташовані або поруч, або на території якогось пристойного готелю, бази або спортивного/туристичного центру. Це і гірськолижний комплекс EXTREME в селищі Жденієво, і гірськолижна база "Ужок" в однойменному селі, і комплекс "Синевир" у Синевирській Поляні (один з двох бугелів прзташований у мотелі "Арніка", arnicahotel.com.ua), і траса для навчання відомого курорту "Воєводино" (voevodyno.com), і комплекс "Великий" (velykiy.in.ua) в селі Калини з двома бугельними підйомниками.

Варто відзначити, що закарпатські гірськолижні, нехай і маленькі, курорти часто є ще і бальнеологічними, як, наприклад, Синяк. Там можна і підлікуватися (є однойменний санаторій), і покататися: на курорті працюють два бугелі і дитячий мультиліфт, три траси, прокат, рятувальники, кафе. Але у вихідні дні там досить багатолюдно — Мукачево зовсім поруч.

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Село Шаян — курорт, де для лікування використовуються місцеві мінеральні води — теж має свій схил для катання, який належить туристичного комплексу "Ерней Лаз" (erneylaz.com.ua). Поруч з Шаяном, в селі Велятино, також можна покататися на лижах чи сноуборді (тут працюють два бугельні витяги) і відвідати термальний курорт ( "теплі води"). Ще поєднати лікування мінеральною водою і катання можна в селі Поляна: один бугельний підіймач є в самому селі, а поруч розташувався новий гірськолижний комплекс "Ведмежа" (vedmezha.com) з трьома трасами, штучним освітленням і засніженням, прокатом устаткування і т.д.

Своє мінеральне джерело є на і курорті "Ізкі", недалеко від Воловця (залізнична станція). Але "Ізкі" славляться не тільки цим: тут комфортні умови проживання і катання — свої крісельний і бугельний підіймачі, котеджне містечко і готель, лазня і чани, своя сироварня, пасіка і багато іншого (див. Izki.ua).

Гірськолижний курорт Воловець / Credits

Взагалі, околиці Воловця — мекка українських лижників і сноубордистів ще від часів СРСР і перебудови. Розташовані тут курорти Подобовець і Пилипець — досі найбільш відвідувані точки, після Буковеля, Славського та Драгобрата.

Мальовниче село, точніше однойменний курорт, Подобовець має 3 бугельні витяги, кілька трас різного рівня складності, прокат, житло, кафе, лижні і сноубордичні школи. А також тут під чуйним керівництвом бувалих є можливість займатися фрірайдом (докладніше на podobovets.com, podobovec.com). Родзинка Подобовця — можливість з'їхати з однієї з трас, знаючи дорогу, до іншого курорту — Пилипця (всі, хто дороги не знає, користуються колоритним виглядом транспорту — саньми, спеціально для цього місцевим населенням до підніжжя гори Великий Верх підганяти).

Пилипець — село, за останні пару десятиліть виросло в досить великий курорт із крісельним і п'ятьма бугельними підіймачами, прокатами, школами, медпунктом і власною службою порятунку. Крім комфортних спусків, курорт пропонує і комфортабельне житло на будь-який смак (pylypets.com). А ще тут зручно і безпечно навчатися катання поза трасами.

Гірськолижний курорт Подобовець / Credits

Крім Подобовця і Пилипця, в окрузі є ще кілька курортів, які можна відвідати в один приїзд. На горі Маковиця (смт. Міжгір'я, де, до речі, теж є джерела мінеральної води і профільні санаторії) працює гірськолижний комплекс "Альянс" — це крісельний підйомник з великою пропускною здатністю, повним набором послуг, включаючи рятувальників. Недалеко від "Альянсу" розташована база відпочинку "Кам'янка" (kamyanka.com.ua). Вона пропонує релаксаційну програму з чанами-лазнями і гірськолижний відпочинок: на базі свій бугельний підіймач, прокат лиж і санок. Трансфер можна замовити тут же.

Поруч із Пилипцем і Подобовці — в селі Верхній Студений — працює невеликий курорт "Бескид". Тут чекають на туристів два бугельні витяги (уточнити час їхньої роботи можна на facebook.com/beskyd.in.ua), 4 нескладні траси, прокат, інструктори, медпункт, кафе і т.д.

Закарпаття відоме ще одним зимовим курортом, заснованим за радянських часів, — Красія (село Вишка, krasiya.com.ua, krasiya.info). Сьогоднішня Красія — це сучасний гірськолижний комплекс із двох крісельних і одного бугельного підіймачів. Тут оснащена найдовша траса в країні — 3,5 км, організовано штучне засніження схилів. Тут можна з комфортом вчитися і вдосконалюватися в умінні рпанування лижами і сноубордом, пробувати себе у фрірайді. Крім того, біля підніжжя гори на відпочивальників чекають різноманітне житло і розваги. Багато жителів Ужгорода (курорт розташований за 70 км від міста) вважають за краще проводити вільний час саме в Красії.

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