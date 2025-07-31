Гірське Око Буковинських Карпат: відвідайте місце сили, про яке мало хто знає

Озеро Гірське Око instagram.com_ukrainian_travels / © Instagram

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Це мальовниче озеро з казковою енергетикою ще називають Буковинським або Карпатським Оком і воно вражає не лише своєю красою, а й атмосферою спокою, якої так не вистачає у повсякденному житті.

Гірське Око розташоване у масиві Яловичорських гір, всього за 1,5 км від села Нижній Яловець, що у Чернівецькій обл. Озеро лежить на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, у гідрологічному заказнику місцевого значення площею 2,5 га.

Це природне утворення з’явилося внаслідок зсуву глинистих порід, який перегородив річище потоку, притоки річки Яловичори. У результаті утворилася водойма з овальною формою, приблизна довжина — 100 м, ширина — 60 м.

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Загадкова глибина

Глибина озера досі залишається таємницею. Через затоплені дерева, які хаотично лежать на дні, дослідити його повністю не вдалося. Вважається, що максимальна глибина сягає до 6 метрів.

Унікальне місце

Озеро оточене віковими смереками, а довкола лежить майже первісний ліс із дикою фауною: лисиці, куниці, косулі, олені, а іноді й тритони та форель у водах озера.

Температура води навіть у спеку рідко перевищує 12–14°C, це робить її кришталево чистою, але холодною, тож купання тут лише для сміливців.

Уночі відкривається фантастичний краєвид на зоряне небо і такої «зоряної ковдри» ви точно не побачите в жодному іншому місті.

А світанки з ароматом кави з вогню та туманом над водою — це те, що залишається у пам’яті назавжди.

Туристичні цікавинки

До озера веде туристичний маршрут через ліс.

Біля озера є альтанки для пікніка та місця для наметів.

Поруч розташована колиба, яка колись служила прихистком для лісорубів. Сьогодні вона — затишний куточок для мандрівників.

Порада: для комфортної подорожі краще скористатися позашляховиком, адже шлях може бути складним, особливо після дощів.

Чому саме це місце

Гірське Око — не просто мальовниче озеро. Це місце сили, де можна відчути єдність з природою, відпочити від ритму великого міста та знайти внутрішню рівновагу. Воно дарує те саме «перезавантаження», яке ми шукаємо у дорогих ретритах, але тут все справжнє, натуральне та українське.

Цікаві факти

Висота над рівнем моря — 1000 м

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Розмір озера — 100×60 м

Орієнтовна глибина — до 6 м

Походження — природне, внаслідок зсуву

Температура води влітку — до 14°C

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Найближче село — Нижній Яловець, Чернівецька обл.

Назви — Гірське Око, Буковинське Око, Карпатське Око

Це ідеальне місце для вихідних на природі, походу, пікніка чи навіть невеличкого ретриту наодинці. Якщо пощастить, ви зможете побачите оленя на водопої чи тритонів у прозорій воді. Тож якщо мріяли відчути справжню романтику гір — Гірське Око чекає саме на вас.