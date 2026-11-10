Як декорація до "Гаррі Поттера": чим особливий старовинний Плебанівський, віадук якому понад 120 років

Плебанівський віадук instagram.com_snezhka_paholchuk / © Instagram

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Необов’язково їхати до Шотландії, щоб побачити пейзажі, гідні кадрів із «Гаррі Поттера». На Тернопільщині, неподалік Теребовлі, заховався справжній архітектурний скарб — Плебанівський віадук. Його кам’яні арки, мальовничі краєвиди та особлива атмосфера створюють відчуття, наче час тут зупинився понад століття тому.

Це місце приваблює не лише шанувальників залізничної архітектури, а й усіх, хто шукає незвичайні туристичні маршрути, гарні фотолокації та трохи магії серед українських пейзажів.

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Історія мосту, якому понад 120 років

Історія цієї дивовижної споруди почалася наприкінці XIX століття. Віадук звели 1896-го на залізничній лінії Тернопіль — Копичинці за проєктом австрійських інженерів. Будівництво тривало близько 4 років.

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Міст споруджений з каменю і складається з дев’яти масивних арок. Його довжина перевищує 100 метрів, а висота сягає приблизно 30 метрів. Для свого часу це була надзвичайно продумана інженерна конструкція, яка мала витримувати рух важких товарних ешелонів із вугіллям, цементом та іншими вантажами.

Сьогодні віадук залишається одним з найцікавіших зразків історичної залізничної архітектури України. Його велична кам’яна конструкція досі вражає масштабом і гармонійно вписується у навколишній ландшафт.

Український міст, як із «Гаррі Поттера»

Плебанівський віадук часто порівнюють зі знаменитим Гленфіннанським віадуком у Шотландії, який став відомим завдяки фільмам про Гаррі Поттера. Саме ним у кінострічках рухався легендарний гоґвортський експрес.

І хоча українська споруда має власну історію та архітектурний характер, схожість із казковою залізничною локацією справді вражає. Дев’ять кам’яних арок на тлі зелених пагорбів створюють майже кінематографічну картинку. Не дивно, що віадук став популярним місцем для фотографій, романтичних прогулянок і невеликих мандрівок вихідного дня.

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Є в нього й особливе визнання: зображення Плебанівського мосту прикрасило українську поштову марку, яку 2018 року визнали найкращою поштовою маркою України.

Як дістатися до Плебанівського віадука

Знайти цю локацію можна неподалік села Плебанівка Тернопільської області, поблизу Теребовлі. Від міста до мосту — приблизно 3 км, тому одним із найзручніших варіантів буде таксі.

До віадука можна вирушити самостійно чи приєднатися до туристичної екскурсії. Мандрівки сюди організовують у різні пори року, адже кожен сезон додає місцевості особливого настрою: навесні та влітку навколо панує зелень, восени кам’яні арки ефектно контрастують із золотим листям, а взимку споруда набуває майже казкового вигляду.

Поруч також є можливості для піших прогулянок і велосипедних маршрутів. Якщо плануєте поїздку, збережіть фотографію віадука заздалегідь, адже місцеві жителі не завжди одразу впізнають його за назвою, тому візуальний орієнтир може стати у пригоді.

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Плебанівський віадук — чудове нагадування про те, скільки архітектурних скарбів приховано зовсім поруч із нами. Він поєднує історію, інженерну майстерність і неймовірну красу українських краєвидів.

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