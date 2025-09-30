Як зазирнути у вічність: у Кривому Розі є скелі МОДРу, старші за динозаврів

Скелі МОДРу Кривий Ріг instagram.com_v1snyk

Реклама

У Кривому Розі розташована одна з найунікальніших природних локацій України — скелі МОДРу, геологічна пам’ятка загальнодержавного значення, яка вражає своїм віком, історією та красою.

Це місце називають «музеєм просто неба». І не дарма, адже скелі утворюють химерні виступи на обох берегах Інгульця, які ніби застигли у часі. Уявіть лишень, вік цих порід сягає понад 2 мільярди років. Тобто ще задовго до появи людей, міст і навіть до виникнення гір на планеті, ці скелі вже існували.

Чому саме МОДР

Назва здається дивною, але має цікаве пояснення. Колись поряд зі скелями існувало однойменне селище. Його назва — скорочення від Міжнародна організація допомоги борцям революції (МОДР). Згодом саме ця абревіатура закріпилася й за унікальним природним об’єктом.

Реклама

Орлине Гніздо та Мала Орлинка

Найвідоміші формації масиву — це скелі «Орлине Гніздо» та «Мала Орлинка». Історики вважають, що саме тут у давнину скіфи та слов’яни займалися видобутком руди. Сьогодні ці місця — улюблений куточок туристів та фотографів. Вид на Саксагань і місто з висоти скель просто неймовірні.

Територія, яка дихає історією

Масив скель МОДРу простягається на 62 гектари. Висота окремих виступів сягає 27 метрів, а довжина — до 200 метрів. У долині можна зустріти унікальні рослини, занесені до Червоної книги України, тож це ще й природоохоронна територія.

Скелі офіційно отримали статус пам’ятки природи у 1975 році. Відтоді вони стали не лише геологічною, а й культурною візитівкою Кривого Рогу.

Місце сили та натхнення

Є такі локації, які кожного разу відкриваються по-новому. І річ не у тім, що змінюється природа, а в тому, що змінюємось ми. Скелі МОДРу саме такі. Хтось бачить тут суворість каменю, хтось — красу вічності, а хтось відчуває гармонію та спокій.

Реклама

Скелі — це ідеальне місце для відпочинку, фотосесій, медитації чи просто прогулянок. Атмосфера тут особлива, ніби торкаєшся історії планети, яка значно старша за людство.

Якщо ви шукаєте місце, де можна відчути зв’язок із природою та буквально доторкнутися до вічності, обов’язково вирушайте до скель МОДРу. Це той випадок, коли Кривий Ріг відкривається зовсім з іншого боку: романтичного, сповненого сили та краси.