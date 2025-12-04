Каботажна гавань: чому варто побачити серце Миколаєва та познайомитися з промисловою історією міста

Миколаївська каботажна гавань instagram.com_davydenkodmytro / © Instagram

Реклама

Каботажна гавань, яка з’явилася на межі XIX–XX століть, стала серцем економічного життя Миколаєва та першою справжньою промзоною міста. Наприкінці 1880-х років тут спорудили гавань, призначену для внутрішніх морських перевезень — каботажних суден, які перевозили вантажі між портами країни без виходу у відкрите море. Будівництво тривало лише рік, але вже з перших днів гавань працювала на повну потужність. Щороку тут обробляли понад 30 мільйонів пудів вантажів, а пасажирські та вантажні судна з усіх куточків країни заходили до порту, і додавали життя району.

Поруч із гаванню швидко сформувався промисловий квартал. Одним із головних підприємств став завод «Наваль», відкритий у 1897 році бельгійськими інвесторами. Миколаївці називали його «французьким заводом» — саме тут будували кораблі під найбільшим у той час критим елінгом у імперії.

У цьому ж районі діяло Механіко-технічне училище, де навчали майбутніх корабелів. Підтримане міською думою та суднобудівними заводами, воно стало основою для Миколаївського кораблебудівного університету, який і сьогодні готує фахівців для суднобудівної галузі.

Реклама

Сучасний Каботажний узвіз

Сьогодні каботажний спуск — це місце з особливою атмосферою: мальовничий вид на Бузький лиман, портові споруди та залишки промислової історії створюють унікальний мікс минулого та сучасності.

Хоч Каботажний узвіз не завжди має привітний вигляд, він має свою, суто миколаївську магію. Увечері, під світлом ліхтарів, промислові споруди та вода лиману створюють неймовірний краєвид — ідеальне місце для опівнічної прогулянки з друзями чи фотосесії.

Каботажна гавань — не просто історична локація, це символ промислового духу Миколаєва, місце, де минуле зустрічається з сучасністю, а легенди кораблебудівного міста живуть у кожній цеглині та хвилі лиману.