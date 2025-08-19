Каплиця Св. Юрія Переможця: самотня перлина українського модерну в Полтаві, яку варто побачити

Каплиця Святого Великомученика Юрія Переможця / instagram.com_best.poltava / © Instagram

Реклама

Маленька за розміром, але велична за значенням, вона стала унікальною пам’яткою архітектури, адже вважається єдиною у світі культовою спорудою, збудованою у стилі українського модерну.

Історія каплиці сягає початку XX століття. 1909 року до Полтави приїхав російський імператор Микола II, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 200-річчя Полтавської битви. На місці сучасного району Інституту зв’язку тоді розташовувався наметовий табір селян, із якими цар і зустрівся. Саме тут і вирішили звести каплицю на честь великомученика Юрія Переможця — символу мужності та захисту.

Проєкт майбутньої будівлі розробив студент Петербурзького інституту цивільних інженерів Ігор Кальбус, член Українського архітектурного гуртка. Його робота отримала другу премію на спеціальному конкурсі 1911 року. А вже 26 червня 1914-го, буквально напередодні Першої світової війни, каплицю урочисто відкрили.

Реклама

Архітектурна перлина у стилі українського модерну

Попри невеликі розміри, усього 9 кв. м, споруда вражає гармонією форм і багатством декору.

Квадратна за планом (4,1×4,1 м), вона збудована з цегли та облицьована керамічною плиткою.

Стіни прикрашають майолікові вставки з Опішні та Миргорода, які додають будівлі колориту та національного характеру.

Чотири п’ятикутні фронтони оздоблені панно з зображенням Спасителя, ангелів і святих.

Стоїть каплиця на двоступеневому стилобаті з граніту, ймовірно, привезеного з Кременчука.

За стилем каплиця належить до так званого «земського стилю» — напрямку українського модерну, який поєднував традиційні народні мотиви з елементами європейської архітектури початку XX століття. І саме ця будівля стала єдиним прикладом культової споруди в такій стилістиці.

Тяжке XX століття

Як і більшість культових об’єктів, у радянський період каплиця зазнала руйнації. Її пограбували, а згодом використовували як складське приміщення. Відтоді вона вже ніколи не повернула собі первісного вигляду.

У роки незалежності України каплиця залишилася без належної опіки. Зараз фасад місцями обвалюється, кахлі обсипаються, а стіни потребують невідкладної реставрації. Будівля належить Свято-Юріївській парафії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (нині УГКЦ). Поруч уже зведено сучасний храм, однак сама каплиця продовжує стояти самотньо, мов нагадування про минуле.

Реклама

Чому варто побачити каплицю на власні очі

Це єдина у світі культова споруда у стилі українського модерну.

Її оздоблювали майстри з відомих гончарних центрів України — Опішні та Миргорода.

Каплиця — живий шматочок історії Полтави, який пережив і царські урочистості, і радянське запустіння, і десятиліття байдужості.

Вона стоїть на перехресті епох і зберігає в собі пам’ять про непросту долю нашої культури.

Надія на відродження

Полтавці жартують, що каплиця схожа на шматочок краєзнавчого музею, який відрізали та перенесли на іншу вулицю. Але водночас кожен, хто бодай раз бачив цю будівлю, погодиться, що вона заслуговує на те, щоб її врятували.

Хочеться вірити, що в майбутньому знайдуться сили й кошти для реставрації. Адже збереження таких пам’яток — це не лише про архітектуру, а й про нашу національну ідентичність.