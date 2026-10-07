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Карпатський чан, вечеря просто неба і мінеральні води: що спробувати на відпочинку у Східниці
Мінеральні джерела, середньовічна Тустань, прогулянки лісом і затишні вечори біля каміна – розповідаю, заради чого варто вирушити до цього чарівного куточка Карпат на Львівщині.
У нинішніх реаліях, коли постійні повітряні тривоги, буденні клопоти й часті стреси виснажують, особливо важливо знаходити час для відпочинку. Дозволити собі сповільнитися, виспатися, змінити обстановку й хоча б на кілька днів подбати про власне самопочуття.
Саме з таким бажанням я вирушила до Східниці. Хотілося побути серед гір, надихатися свіжим повітрям і поєднати активний відпочинок з оздоровленням та релаксом. І ця поїздка подарувала мені все, за чим я їхала: нові враження, затишок і відчуття, що сили поступово повертаються.
Східниця – відомий бальнеологічний курорт на Львівщині, розташований в Українських Карпатах. Її головне природне багатство – мінеральні води різного складу, зокрема типу «Нафтуся». У Східницькому родовищі налічують 38 джерел та 17 свердловин, хоча для відвідувачів доступні не всі.
Сюди приїжджають на санаторно-курортний відпочинок, прогулянки до джерел і мандрівки мальовничими околицями. А ще – за простими радощами, яких часто бракує вдома: ранком без поспіху, лісовою стежкою під ногами й можливістю довго дивитися на гори.
Де зупинитися: дерев’яний котедж і гори за вікном
Для цієї поїздки я обрала готельно-оздоровчий еко-комплекс TAOR Karpaty Resort & Spa у селі Коритище, приблизно за дев’ять кілометрів від Східниці. Він розташований на березі річки Стрий, серед лісу й гір.
Найперше мене вразила територія: простора, доглянута, зелена, з квітами, стежками й місцями для відпочинку. А довкола – схили, вкриті лісом. Вранці над ними повільно стелився туман, і хотілося затриматися біля вікна, щоб поспостерігати, як змінюється пейзаж.
У комплексі є готельні номери та котеджі різних розмірів. Ми з колегами оселилися у просторому дерев’яному двоповерховому будинку з трьома кімнатами, ванною і душем, великою вітальнею і кухонною зоною. За бажанням тут можна самостійно приготувати їжу і зібратися за обіднім столом.
На балконі приємно пити чай, милуватися краєвидом, вдихати на повні груди чисте повітря й чути шум річки. Та особливо мені запам’ятався вечір біля каміна. Нам розпалили вогонь, ми заварили карпатський трав’яний чай і влаштувалися у вітальні. Дрова потріскували, кімната наповнювалася теплом, а розмова текла неквапливо. Було затишно й по-домашньому.
СПА і відновлення: час для себе
Басейн з краєвидом на гори
Частину відпочинку я присвятила СПА. В аквазоні є дорослий і дитячий басейни, джакузі та басейн із панорамним склінням, яке відкривають у теплу пору.
Плавати й бачити перед собою дерева, річку та гори – особливе задоволення. Я ловила себе на тому, що між запливами просто зупинялася біля бортика й дивилася на природу за вікном.
Уздовж басейну облаштовані зони з лежаками: можна відпочити, почитати книжку або побути наодинці зі своїми думками. Тут також є хамам і панорамна сауна. У ній приємно зігрітися після плавання й продовжити милуватися краєвидом.
Поруч розташований льодяний грот, де можна освіжитися крижаною крихтою, обтерши нею тіло. Мені цей контраст подарував відчуття бадьорості.
До речі, СПА-зону можна забронювати для приватної аквавечірки – якщо хочеться провести час лише своєю компанією.
Банний ритуал і карпатський чан
Одним з найяскравіших вражень став банний ритуал із майстром паном Василем. У лазні було волого й тепло, у повітрі відчувався аромат трав і віників. Майстер поступово пропарював тіло, працюючи віником, а на обличчя поклав охолоджену хвойну гілку. Мені сподобався цей контраст: довкола гаряча пара, а біля обличчя – приємна прохолода й запах хвої.
Після паріння у супроводі майстра я пішла до річки. Зізнаюся, наважитися зануритися було непросто. Але після цього відчула такий приплив бадьорості, що страх швидко забувся. Потім спробувала ще й занурення в бочку з холодною водою.
Це був мій особистий досвід: різкі перепади температури підходять не всім, тому такий ритуал важливо узгоджувати з фахівцем і зважати на самопочуття.
Після прохолоди особливо приємно було влаштуватися в гарячому чані з хвойними гілочками. Тіло розслаблялося, а я могла спокійно дивитися довкола й насолоджуватися теплом.
Завершувався ритуал скрабуванням сумішшю із солі, пива, меду та гірчичного порошку. Після нього моя шкіра здавалася м’якою, а в тілі відчувалася легкість. Тієї ночі я спала дуже міцно.
Масаж і відпочинок біля вуликів
У медичному СПА-центрі комплексу пропонують оздоровчі програми, доглядові процедури і різні види масажу.
Я спробувала авторський масаж майстрині Ольги. Після нього відчула, що напруга в м’язах зменшилася, а рухатися стало легше. Це була приємна можливість прислухатися до тіла й дати йому перепочинок.
Мене також зацікавив сон на вуликах – апітерапія: для такого відпочинку облаштовані спеціальні лежаки над бджолиними будиночками. Цю послугу тут пропонують у літній сезон. Цього разу я її не спробувала, але залишила собі ще одну причину повернутися.
Бювет: мінеральна вода після консультації лікаря
Для мене важливо, що на території є бювет із місцевими мінеральними водами. До нього зручно зайти між прогулянкою, сніданком і процедурами.
Всередині – спокійна музика, картини на стінах і місця, де можна присісти. Навіть цей щоденний ритуал відбувався без поспіху.
Лікувальну мінеральну воду варто пити за індивідуальною рекомендацією лікаря. Він визначає вид води, кількість і режим вживання з урахуванням стану здоров’я. Первинна консультація лікаря і користування бюветом входять у вартість проживання.
У бюветі представлені води з чотирьох джерел, які відрізняються складом:
№1 – слабомінералізована гідрокарбонатна вода з натрієм і кальцієм.
№2С – більш мінералізована гідрокарбонатно-хлоридна натрієва вода типу «Боржомі».
№18С – слабомінералізована, слаболужна вода з гідрокарбонатами, сульфатами й натрієм.
№25 – слабомінералізована вода з гідрокарбонатами, сульфатами, кальцієм і магнієм.
Обирати між ними самостійно за переліком захворювань не потрібно – для цього й передбачена консультація.
Йога, аромати і звуки
Наступний ранок почався з йоги у приміщенні з краєвидом на природу. Майстриня поєднала заняття з ароматерапією: кожному запропонувала обрати аромат, крапнула олію на долоні, а ми розтерли їх і вдихнули запах.
Плавні рухи, спокійне дихання й зелень за вікном допомагали зосередитися на собі. Після заняття я почувалася розслабленою.
Далі був саундхілінг – медитативна практика зі звуками спеціальних інструментів. Ми лежали на килимках із заплющеними очима й слухали. Мені подобалося, що в цей момент нічого не потрібно було робити: лише зручно влаштуватися, дихати й дозволити собі відпочити.
Для тих, хто хоче додати до поїздки звичні тренування, у комплексі є тренажерний зал із панорамними вікнами. Займатися спортом з краєвидом на гори справді приємно.
Гастрономічні враження: від ранкової кави до вечері просто неба
У ресторані-колибі комплексу – затишний інтер’єр, спокійна музика й уважний сервіс. У меню є смачна страви української та європейської кухні, дитячі позиції й дієтичні варіанти.
Сніданки організовані у форматі шведської лінії з панорамним виглядом на природу. Мені найбільше сподобалася зона біля вікон: береш каву, сідаєш за столик і дивишся на зелену територію і гори. Можна неквапливо поснідати, помріяти й подумати про щось своє.
А одного вечора для нас влаштували кулінарний майстер-клас, який перетворився на вечерю просто неба.
Спочатку ми мали зловити форель у ставку. Потім шеф-кухар Рустам Хоркашев з помічниками готували її на мангалі. Було цікаво спостерігати за процесом і чекати на результат, відчуваючи апетитний аромат страв із вогню.
Окрім форелі, нас частували рибною юшкою, паштетом та іншими стравами. До вечері пропонували настоянки, які виготовляють у ресторані. Все смакувало чудово, а гірський пейзаж і вечірня атмосфера зробили цю вечерю одним із найтепліших спогадів про поїздку.
Активний відпочинок: трохи сміливості й багато емоцій
Мій перший мотузковий парк
У цій мандрівці я вперше пройшла мотузковий парк. Спочатку вагалася: було цікаво, але висота трохи лякала. Зрештою захотілося випробувати себе, і цікавість перемогла.
На мене вдягнули страхувальне спорядження, пояснили правила – і я почала проходити трасу.
Легко було не на кожному етапі. Десь потрібно втримати рівновагу, десь – знайти опору й наважитися зробити наступний крок. Поруч був інструктор, який підказував, як зручніше подолати перешкоду.
З кожним пройденим відрізком додавалося впевненості. А на фініші я відчула радість і гордість за себе: наважилася, впоралася й отримала досвід, який хочеться повторити.
Прогулянка лісом і гастрономічна галявина
Ще одного дня ми групою вирушили до лісу. Йшли поміж деревами, розглядали схили, зупинялися помилуватися панорамами.
Дісталися гастрономічної галявини, де проводять вечері просто неба: шеф-кухар готує страви безпосередньо на місці, а гості можуть насолоджуватися їжею та краєвидом.
Навіть невеликий дощ не зіпсував нашу прогулянку. Мені було приємно йти лісовою стежкою, вдихати вологе повітря й роздивлятися природу. Такі мандрівки запам’ятовуються саме відчуттями: як пахне ліс, як шелестять дерева й наскільки спокійніше стає всередині.
Квест-кімнати: побути детективкою і вирушити до піратів
Після походу на нас чекали квест-кімнати – і це теж був мій перший досвід.
У «Шерлок Холмс. Загадка криптографа» ми стали помічниками детектива: шукали підказки, розгадували головоломки й дешифрували послання. На те, щоб розібратися у справі і вибратися з кімнати, мали 60 хвилин. Ми впоралися!
Потім познайомилися з квестом «Пірати Карибського моря». Тут на нас чекали морські пригоди, скарби й загадки капітана Джека. Деякі завдання змусили добряче поміркувати, але разом ми знайшли відповіді.
Мені сподобалося, як швидко захоплює цей процес: усі обговорюють версії, помічають деталі й радіють кожній розгаданій загадці.
Що є для дітей
Для маленьких гостей облаштовані майданчик із гойдалками та гірками, а також батут.
Окрему увагу привертає Казкова хатинка з яскравими малюнками на фасаді. Всередині є іграшки та заняття для дітей різного віку, ігри з аніматором і майстер-класи.
Тож сімейний відпочинок тут можна організувати так, щоб у дітей були власні пригоди, а в дорослих – час для прогулянок і релаксу.
Що подивитися у Східниці та її околицях
Навіть якщо головна мета поїздки – відпочити, варто залишити час для знайомства з місцевими пам’ятками. Поблизу Східниці є місця, де карпатські краєвиди доповнює захоплива історія.
Музей Тустані: знайомство з життям середньовічної фортеці
Мандрівку до Тустані можна почати з музею в селі Урич. Він допомагає уявити, якою була фортеця, хто в ній жив і як був організований побут її захисників.
В експозиції представлені оригінали й копії археологічних знахідок, макети та мультимедійні матеріали. Серед цікавих експонатів – щиток персня XIV століття із зображенням птаха. Тут також можна побачити реконструкції готичних кахлів XVI століття й відтворену кімнату воєводи XIII століття. Так історія набуває конкретних деталей: речей, якими користувалися люди, і простору, в якому вони жили.
Тустань: фортеця, яку зберігають скелі
Поблизу Урича, приблизно за вісім кілометрів від Східниці, розташована Тустань – середньовічна наскельна фортеця, яка виконувала оборонну, адміністративну і митну функції.
Сьогодні тут ви побачите величні скелі й сліди давньої забудови. Дерев’яні укріплення не збереглися, проте в камені залишилося близько чотирьох тисяч пазів і врубів, у яких кріпилися конструкції. Саме за цими слідами дослідник Михайло Рожко зміг створити графічну реконструкцію фортеці.
Колись через Тустань проходив торговельний шлях, яким перевозили дрогобицьку сіль до Європи. Тож ці скелі пам’ятають і оборонців, і купців, які долали карпатські перевали.
Раджу взяти екскурсовода: з його розповіддю легше уявити фортецю на скелях і зрозуміти, як вона функціонувала. А потім залишити час для прогулянки і фотографій. Скельні масиви, ліс і панорами довкола створюють чудове тло для світлин на згадку.
Водоспади: ще три місця для мандрівки
Якщо хочеться більше природи, до маршруту можна додати водоспади Сопіт, Лазний і Гуркало.
Сопіт розташований біля села Сопіт. Вода спадає зі скелі заввишки близько семи-восьми метрів. Це мальовниче місце для зупинки під час подорожі околицями.
Лазний заховався неподалік села Довге. Він має три каскади загальною висотою близько 10,5 метра й особливо виразний, коли гірський потік повноводний.
Гуркало розташований поблизу села Корчин, на Великій Річці. Його висота – приблизно п’ять метрів, а біля підніжжя вода утворює природну чашу. Після сильних дощів водоспад стає особливо гучним і цілком виправдовує свою назву.
Для таких прогулянок знадобляться зручне взуття й дощовик. Під’їхати автомобілем безпосередньо до кожного водоспаду не вийде, тож варто заздалегідь уточнити маршрут і запланувати час на піший шлях.
З яким відчуттям я поверталася додому
За ці дні я встигла і відпочити, і спробувати нове. Поплавати, погуляти лісом, наважитися на мотузковий парк, посидіти біля каміна й неквапливо випити каву з краєвидом на гори.
Я виспалася, відчула більше сил і помітила, що внутрішня напруга зменшилася. У цьому було багато складників: природа, рух, спокійні вечори, приємна компанія і час, який я присвятила собі.
Найчастіше згадую ранковий туман над лісом, шум Стрия й потріскування дров у нашому котеджі. Саме такі моменти створили відчуття відпочинку, за яким мені хочеться повернутися.