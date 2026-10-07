Карпатський чан, вечеря просто неба і мінеральні води: що спробувати на відпочинку у Східниці

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У нинішніх реаліях, коли постійні повітряні тривоги, буденні клопоти й часті стреси виснажують, особливо важливо знаходити час для відпочинку. Дозволити собі сповільнитися, виспатися, змінити обстановку й хоча б на кілька днів подбати про власне самопочуття.

Саме з таким бажанням я вирушила до Східниці. Хотілося побути серед гір, надихатися свіжим повітрям і поєднати активний відпочинок з оздоровленням та релаксом. І ця поїздка подарувала мені все, за чим я їхала: нові враження, затишок і відчуття, що сили поступово повертаються.

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Східниця – відомий бальнеологічний курорт на Львівщині, розташований в Українських Карпатах. Її головне природне багатство – мінеральні води різного складу, зокрема типу «Нафтуся». У Східницькому родовищі налічують 38 джерел та 17 свердловин, хоча для відвідувачів доступні не всі.

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Сюди приїжджають на санаторно-курортний відпочинок, прогулянки до джерел і мандрівки мальовничими околицями. А ще – за простими радощами, яких часто бракує вдома: ранком без поспіху, лісовою стежкою під ногами й можливістю довго дивитися на гори.

Де зупинитися: дерев’яний котедж і гори за вікном

Для цієї поїздки я обрала готельно-оздоровчий еко-комплекс TAOR Karpaty Resort & Spa у селі Коритище, приблизно за дев’ять кілометрів від Східниці. Він розташований на березі річки Стрий, серед лісу й гір.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Найперше мене вразила територія: простора, доглянута, зелена, з квітами, стежками й місцями для відпочинку. А довкола – схили, вкриті лісом. Вранці над ними повільно стелився туман, і хотілося затриматися біля вікна, щоб поспостерігати, як змінюється пейзаж.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

У комплексі є готельні номери та котеджі різних розмірів. Ми з колегами оселилися у просторому дерев’яному двоповерховому будинку з трьома кімнатами, ванною і душем, великою вітальнею і кухонною зоною. За бажанням тут можна самостійно приготувати їжу і зібратися за обіднім столом.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

На балконі приємно пити чай, милуватися краєвидом, вдихати на повні груди чисте повітря й чути шум річки. Та особливо мені запам’ятався вечір біля каміна. Нам розпалили вогонь, ми заварили карпатський трав’яний чай і влаштувалися у вітальні. Дрова потріскували, кімната наповнювалася теплом, а розмова текла неквапливо. Було затишно й по-домашньому.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

СПА і відновлення: час для себе

Басейн з краєвидом на гори

Частину відпочинку я присвятила СПА. В аквазоні є дорослий і дитячий басейни, джакузі та басейн із панорамним склінням, яке відкривають у теплу пору.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Плавати й бачити перед собою дерева, річку та гори – особливе задоволення. Я ловила себе на тому, що між запливами просто зупинялася біля бортика й дивилася на природу за вікном.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Уздовж басейну облаштовані зони з лежаками: можна відпочити, почитати книжку або побути наодинці зі своїми думками. Тут також є хамам і панорамна сауна. У ній приємно зігрітися після плавання й продовжити милуватися краєвидом.

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© Аліна Онопа, ТСН.ua

Поруч розташований льодяний грот, де можна освіжитися крижаною крихтою, обтерши нею тіло. Мені цей контраст подарував відчуття бадьорості.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

До речі, СПА-зону можна забронювати для приватної аквавечірки – якщо хочеться провести час лише своєю компанією.

Банний ритуал і карпатський чан

Одним з найяскравіших вражень став банний ритуал із майстром паном Василем. У лазні було волого й тепло, у повітрі відчувався аромат трав і віників. Майстер поступово пропарював тіло, працюючи віником, а на обличчя поклав охолоджену хвойну гілку. Мені сподобався цей контраст: довкола гаряча пара, а біля обличчя – приємна прохолода й запах хвої.

Фото Lara Kovall

Після паріння у супроводі майстра я пішла до річки. Зізнаюся, наважитися зануритися було непросто. Але після цього відчула такий приплив бадьорості, що страх швидко забувся. Потім спробувала ще й занурення в бочку з холодною водою.

Це був мій особистий досвід: різкі перепади температури підходять не всім, тому такий ритуал важливо узгоджувати з фахівцем і зважати на самопочуття.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після прохолоди особливо приємно було влаштуватися в гарячому чані з хвойними гілочками. Тіло розслаблялося, а я могла спокійно дивитися довкола й насолоджуватися теплом.

Фото Lara Kovall

Завершувався ритуал скрабуванням сумішшю із солі, пива, меду та гірчичного порошку. Після нього моя шкіра здавалася м’якою, а в тілі відчувалася легкість. Тієї ночі я спала дуже міцно.

Масаж і відпочинок біля вуликів

У медичному СПА-центрі комплексу пропонують оздоровчі програми, доглядові процедури і різні види масажу.

Я спробувала авторський масаж майстрині Ольги. Після нього відчула, що напруга в м’язах зменшилася, а рухатися стало легше. Це була приємна можливість прислухатися до тіла й дати йому перепочинок.

Мене також зацікавив сон на вуликах – апітерапія: для такого відпочинку облаштовані спеціальні лежаки над бджолиними будиночками. Цю послугу тут пропонують у літній сезон. Цього разу я її не спробувала, але залишила собі ще одну причину повернутися.

Фото Lara Kovall

Бювет: мінеральна вода після консультації лікаря

Для мене важливо, що на території є бювет із місцевими мінеральними водами. До нього зручно зайти між прогулянкою, сніданком і процедурами.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Всередині – спокійна музика, картини на стінах і місця, де можна присісти. Навіть цей щоденний ритуал відбувався без поспіху.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Лікувальну мінеральну воду варто пити за індивідуальною рекомендацією лікаря. Він визначає вид води, кількість і режим вживання з урахуванням стану здоров’я. Первинна консультація лікаря і користування бюветом входять у вартість проживання.

У бюветі представлені води з чотирьох джерел, які відрізняються складом:

№1 – слабомінералізована гідрокарбонатна вода з натрієм і кальцієм.

№2С – більш мінералізована гідрокарбонатно-хлоридна натрієва вода типу «Боржомі».

№18С – слабомінералізована, слаболужна вода з гідрокарбонатами, сульфатами й натрієм.

№25 – слабомінералізована вода з гідрокарбонатами, сульфатами, кальцієм і магнієм.

Обирати між ними самостійно за переліком захворювань не потрібно – для цього й передбачена консультація.

Йога, аромати і звуки

Наступний ранок почався з йоги у приміщенні з краєвидом на природу. Майстриня поєднала заняття з ароматерапією: кожному запропонувала обрати аромат, крапнула олію на долоні, а ми розтерли їх і вдихнули запах.

Плавні рухи, спокійне дихання й зелень за вікном допомагали зосередитися на собі. Після заняття я почувалася розслабленою.

Фото Lara Kovall

Далі був саундхілінг – медитативна практика зі звуками спеціальних інструментів. Ми лежали на килимках із заплющеними очима й слухали. Мені подобалося, що в цей момент нічого не потрібно було робити: лише зручно влаштуватися, дихати й дозволити собі відпочити.

Фото Lara Kovall

Для тих, хто хоче додати до поїздки звичні тренування, у комплексі є тренажерний зал із панорамними вікнами. Займатися спортом з краєвидом на гори справді приємно.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Гастрономічні враження: від ранкової кави до вечері просто неба

У ресторані-колибі комплексу – затишний інтер’єр, спокійна музика й уважний сервіс. У меню є смачна страви української та європейської кухні, дитячі позиції й дієтичні варіанти.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Сніданки організовані у форматі шведської лінії з панорамним виглядом на природу. Мені найбільше сподобалася зона біля вікон: береш каву, сідаєш за столик і дивишся на зелену територію і гори. Можна неквапливо поснідати, помріяти й подумати про щось своє.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

А одного вечора для нас влаштували кулінарний майстер-клас, який перетворився на вечерю просто неба.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Спочатку ми мали зловити форель у ставку. Потім шеф-кухар Рустам Хоркашев з помічниками готували її на мангалі. Було цікаво спостерігати за процесом і чекати на результат, відчуваючи апетитний аромат страв із вогню.

Фото Lara Kovall

Фото Lara Kovall

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Окрім форелі, нас частували рибною юшкою, паштетом та іншими стравами. До вечері пропонували настоянки, які виготовляють у ресторані. Все смакувало чудово, а гірський пейзаж і вечірня атмосфера зробили цю вечерю одним із найтепліших спогадів про поїздку.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Активний відпочинок: трохи сміливості й багато емоцій

Мій перший мотузковий парк

У цій мандрівці я вперше пройшла мотузковий парк. Спочатку вагалася: було цікаво, але висота трохи лякала. Зрештою захотілося випробувати себе, і цікавість перемогла.

На мене вдягнули страхувальне спорядження, пояснили правила – і я почала проходити трасу.

Фото Lara Kovall

Легко було не на кожному етапі. Десь потрібно втримати рівновагу, десь – знайти опору й наважитися зробити наступний крок. Поруч був інструктор, який підказував, як зручніше подолати перешкоду.

З кожним пройденим відрізком додавалося впевненості. А на фініші я відчула радість і гордість за себе: наважилася, впоралася й отримала досвід, який хочеться повторити.

Фото Lara Kovall

Прогулянка лісом і гастрономічна галявина

Ще одного дня ми групою вирушили до лісу. Йшли поміж деревами, розглядали схили, зупинялися помилуватися панорамами.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Дісталися гастрономічної галявини, де проводять вечері просто неба: шеф-кухар готує страви безпосередньо на місці, а гості можуть насолоджуватися їжею та краєвидом.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Навіть невеликий дощ не зіпсував нашу прогулянку. Мені було приємно йти лісовою стежкою, вдихати вологе повітря й роздивлятися природу. Такі мандрівки запам’ятовуються саме відчуттями: як пахне ліс, як шелестять дерева й наскільки спокійніше стає всередині.

Квест-кімнати: побути детективкою і вирушити до піратів

Після походу на нас чекали квест-кімнати – і це теж був мій перший досвід.

У «Шерлок Холмс. Загадка криптографа» ми стали помічниками детектива: шукали підказки, розгадували головоломки й дешифрували послання. На те, щоб розібратися у справі і вибратися з кімнати, мали 60 хвилин. Ми впоралися!

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Потім познайомилися з квестом «Пірати Карибського моря». Тут на нас чекали морські пригоди, скарби й загадки капітана Джека. Деякі завдання змусили добряче поміркувати, але разом ми знайшли відповіді.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Мені сподобалося, як швидко захоплює цей процес: усі обговорюють версії, помічають деталі й радіють кожній розгаданій загадці.

Що є для дітей

Для маленьких гостей облаштовані майданчик із гойдалками та гірками, а також батут.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Окрему увагу привертає Казкова хатинка з яскравими малюнками на фасаді. Всередині є іграшки та заняття для дітей різного віку, ігри з аніматором і майстер-класи.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Тож сімейний відпочинок тут можна організувати так, щоб у дітей були власні пригоди, а в дорослих – час для прогулянок і релаксу.

Що подивитися у Східниці та її околицях

Навіть якщо головна мета поїздки – відпочити, варто залишити час для знайомства з місцевими пам’ятками. Поблизу Східниці є місця, де карпатські краєвиди доповнює захоплива історія.

Музей Тустані: знайомство з життям середньовічної фортеці

Мандрівку до Тустані можна почати з музею в селі Урич. Він допомагає уявити, якою була фортеця, хто в ній жив і як був організований побут її захисників.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

В експозиції представлені оригінали й копії археологічних знахідок, макети та мультимедійні матеріали. Серед цікавих експонатів – щиток персня XIV століття із зображенням птаха. Тут також можна побачити реконструкції готичних кахлів XVI століття й відтворену кімнату воєводи XIII століття. Так історія набуває конкретних деталей: речей, якими користувалися люди, і простору, в якому вони жили.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Тустань: фортеця, яку зберігають скелі

Поблизу Урича, приблизно за вісім кілометрів від Східниці, розташована Тустань – середньовічна наскельна фортеця, яка виконувала оборонну, адміністративну і митну функції.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Сьогодні тут ви побачите величні скелі й сліди давньої забудови. Дерев’яні укріплення не збереглися, проте в камені залишилося близько чотирьох тисяч пазів і врубів, у яких кріпилися конструкції. Саме за цими слідами дослідник Михайло Рожко зміг створити графічну реконструкцію фортеці.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Колись через Тустань проходив торговельний шлях, яким перевозили дрогобицьку сіль до Європи. Тож ці скелі пам’ятають і оборонців, і купців, які долали карпатські перевали.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Раджу взяти екскурсовода: з його розповіддю легше уявити фортецю на скелях і зрозуміти, як вона функціонувала. А потім залишити час для прогулянки і фотографій. Скельні масиви, ліс і панорами довкола створюють чудове тло для світлин на згадку.

Фото Lara Kovall

Фото Lara Kovall

Водоспади: ще три місця для мандрівки

Якщо хочеться більше природи, до маршруту можна додати водоспади Сопіт, Лазний і Гуркало.

Сопіт розташований біля села Сопіт. Вода спадає зі скелі заввишки близько семи-восьми метрів. Це мальовниче місце для зупинки під час подорожі околицями.

Лазний заховався неподалік села Довге. Він має три каскади загальною висотою близько 10,5 метра й особливо виразний, коли гірський потік повноводний.

Гуркало розташований поблизу села Корчин, на Великій Річці. Його висота – приблизно п’ять метрів, а біля підніжжя вода утворює природну чашу. Після сильних дощів водоспад стає особливо гучним і цілком виправдовує свою назву.

Для таких прогулянок знадобляться зручне взуття й дощовик. Під’їхати автомобілем безпосередньо до кожного водоспаду не вийде, тож варто заздалегідь уточнити маршрут і запланувати час на піший шлях.

З яким відчуттям я поверталася додому

За ці дні я встигла і відпочити, і спробувати нове. Поплавати, погуляти лісом, наважитися на мотузковий парк, посидіти біля каміна й неквапливо випити каву з краєвидом на гори.

Я виспалася, відчула більше сил і помітила, що внутрішня напруга зменшилася. У цьому було багато складників: природа, рух, спокійні вечори, приємна компанія і час, який я присвятила собі.

Найчастіше згадую ранковий туман над лісом, шум Стрия й потріскування дров у нашому котеджі. Саме такі моменти створили відчуття відпочинку, за яким мені хочеться повернутися.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

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