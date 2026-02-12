ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Катерининська церква — біла корона Чернігова та перше місцеве диво, яке ви бачите ще з дороги

Катерининська церква — не просто храм, а символ Чернігова, втілення козацької звитяги, українського бароко та тієї тихої сили, яка переживає століття, війни та пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Катерининська церква instagram.com_kelman.anna

Катерининська церква instagram.com_kelman.anna / © Instagram

Якщо їхати до Чернігова з боку Києва, саме Катерининська церква стає першою архітектурною заявою міста. Вона підіймається над проспектом Миру — центральною «артерією», яка тягнеться понад сім кілометрів та об’єднує парки, фонтани й міський ритм життя.

Біла, п’ятибанна, урочиста — ця церква ніби одразу дає зрозуміти, що Чернігів — місто з глибокою історією та витонченою естетикою.

Історія, написана козацькою відвагою

Катерининська церква була зведена на межі XVII–XVIII століть, у 1715 році, коштом братів Лизогубів — Якова та його родини. Храм постав як символ подяки та пам’яті, його збудували на честь героїзму діда роду Лизогубів та козаків Чернігівського полку, які брали участь у штурмі турецької фортеці Азов у 1696 році.

Це не просто сакральна споруда — це кам’яний маніфест козацької честі, де архітектура говорить мовою історії.

Українське бароко у найчистішій формі

Катерининська церква — один із найяскравіших зразків українського бароко. Її архітектура поєднує монументальність і легкість, силу та гармонію.

Архітектурні особливості:

  • хрестоподібний план

  • п’ять восьмериків, кожен увінчаний банею

  • три входи та всефасадна композиція

  • чітка вертикальність, яка підкреслює п’ятиглавість

За своєю структурою храм повторює традиційну дерев’яну українську церкву, проте у камені — міцному, довговічному та символічному. Саме тому він має водночас урочистий й по-домашньому знайомий вигляд.

Випробування часом і війнами

За свою історію Катерининська церква пережила дві масштабні пожежі, численні перебудови та реставрації. У XX столітті вона була серйозно пошкоджена під час Другої світової війни, але знову відродилася та зберегла свій автентичний вигляд.

Під час повномасштабного російського вторгнення храм зазнав пошкоджень уламками снарядів. Проте й цього разу він вистояв, як і Чернігів, як і вся українська культурна спадщина, яка відмовляється зникати.

Сьогодення

Нині Катерининська церква є козацьким кафедральним собором Православної церкви України. Вона не лише діє як храм, а й залишається важливою туристичною та культурною точкою.

Оглядовий майданчик поруч відкриває панораму міста, де історія і сучасність переплітаються так само природно, як куполи церкви зливаються з небом.

Катерининська церква — це той випадок, коли архітектура говорить без слів. Вона про пам’ять і гідність, красу без надмірності, та місто, яке знає собі ціну. Біла корона Чернігова, яку видно здалеку, нагадує, що справжні символи не старіють, вони лише вкоріняються в історію нашого життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie