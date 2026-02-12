Катерининська церква instagram.com_kelman.anna / © Instagram

Якщо їхати до Чернігова з боку Києва, саме Катерининська церква стає першою архітектурною заявою міста. Вона підіймається над проспектом Миру — центральною «артерією», яка тягнеться понад сім кілометрів та об’єднує парки, фонтани й міський ритм життя.

Біла, п’ятибанна, урочиста — ця церква ніби одразу дає зрозуміти, що Чернігів — місто з глибокою історією та витонченою естетикою.

Історія, написана козацькою відвагою

Катерининська церква була зведена на межі XVII–XVIII століть, у 1715 році, коштом братів Лизогубів — Якова та його родини. Храм постав як символ подяки та пам’яті, його збудували на честь героїзму діда роду Лизогубів та козаків Чернігівського полку, які брали участь у штурмі турецької фортеці Азов у 1696 році.

Це не просто сакральна споруда — це кам’яний маніфест козацької честі, де архітектура говорить мовою історії.

Українське бароко у найчистішій формі

Катерининська церква — один із найяскравіших зразків українського бароко. Її архітектура поєднує монументальність і легкість, силу та гармонію.

Архітектурні особливості:

хрестоподібний план

п’ять восьмериків, кожен увінчаний банею

три входи та всефасадна композиція

чітка вертикальність, яка підкреслює п’ятиглавість

За своєю структурою храм повторює традиційну дерев’яну українську церкву, проте у камені — міцному, довговічному та символічному. Саме тому він має водночас урочистий й по-домашньому знайомий вигляд.

Випробування часом і війнами

За свою історію Катерининська церква пережила дві масштабні пожежі, численні перебудови та реставрації. У XX столітті вона була серйозно пошкоджена під час Другої світової війни, але знову відродилася та зберегла свій автентичний вигляд.

Під час повномасштабного російського вторгнення храм зазнав пошкоджень уламками снарядів. Проте й цього разу він вистояв, як і Чернігів, як і вся українська культурна спадщина, яка відмовляється зникати.

Сьогодення

Нині Катерининська церква є козацьким кафедральним собором Православної церкви України. Вона не лише діє як храм, а й залишається важливою туристичною та культурною точкою.

Оглядовий майданчик поруч відкриває панораму міста, де історія і сучасність переплітаються так само природно, як куполи церкви зливаються з небом.

Катерининська церква — це той випадок, коли архітектура говорить без слів. Вона про пам’ять і гідність, красу без надмірності, та місто, яке знає собі ціну. Біла корона Чернігова, яку видно здалеку, нагадує, що справжні символи не старіють, вони лише вкоріняються в історію нашого життя.