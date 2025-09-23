Хрестовоздвиженський жіночий монастир у Полтаві / instagram.com_spyrydonenkova / © Instagram

Історія Хрестовоздвиженського жіночого монастиря бере початок 1650 року, коли його заснували з благословення київського митрополита Сильвестра Косіва на кошти полтавського полковника Мартина Пушкаря, козацького старшини Івана Іскри та заможного міщанина Івана Крамаря. Заснування пов’язане з перемогою козацького війська над військами Речі Посполитої під Жовтими Водами.

Архітектурна перлина українського бароко

Головна окраса комплексу — Собор Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, зведений наприкінці XVII — на початку XVIII століття. Це величний семибаневий храм у стилі українського бароко завдовжки 30 метрів і заввишки 28 метрів.

Вражає відновлений чотириярусний іконостас у стилі рококо, який був вирізьблений майстром Сидором Шалматовим ще 1772 року. На жаль, оригінал знищили 1933-го під час радянської кампанії проти церкви, але 2010-го його відтворили в первісному вигляді.

Не менш значущою є надбрамна дзвіниця, споруджена 1786 року — чотириярусна, мурована, заввишки 47 метрів. Колись у ній дзвонили куранти, а нині вона залишається однією з архітектурних домінант Полтави.

Сторінками історії

Монастир неодноразово переживав випробування.

1695 року його спустошили татари.

1709-го тут розташовувався штаб шведського короля Карла XII під час Полтавської битви, а також побував Петро I.

У XIX столітті монастир став освітнім і культурним центром, тут навчався батько Миколи Гоголя, бував Іван Котляревський.

1845 року сюди завітав Тарас Шевченко та залишив спогади в повісті «Близнюки», а також замалював собор.

У XX столітті обитель зазнала драматичних подій. Після закриття 1923 року радянська влада використовувала монастирські ікони для приниження: по них стріляли, їх ламали, навіть виготовляли з них двері для свинарників. Деякі ікони рубали, наче голови на них. Під час відновлення частину вдалося реставрувати і сьогодні вони зберігаються у монастирській трапезній, яку перетворили на своєрідний музей.

У роки Другої світової війни, під час німецької окупації, монастир відновив діяльність уже як жіночий. Після війни духовником сестер став відомий старець Сампсон (Сіверс), який залишив по собі добру пам’ять серед вірян.

Місце духовної сили

Сьогодні Хрестовоздвиженський монастир — чинний жіночий, і він знову є осередком духовного життя Полтави. Тут живуть і служать монахині, проводяться богослужіння, діють екскурсії.

Кожен, хто сюди потрапляє, відчуває особливу атмосферу, ніби час сповільнюється, а буденні клопоти залишаються десь далеко. Вражає не лише архітектура, а й енергетика місця, його тиша та внутрішня сила.

Для відвідувачів діють прості правила: заходити у скромному одязі, а хустку та спідницю можна взяти біля входу. Монахині завжди привітні та готові допомогти гостям.

Чому варто відвідати монастир

Побачити унікальний ансамбль українського бароко з понад 350-річною історією.

Відчути особливу духовну атмосферу, яку не передадуть жодні фото.

Ознайомитися з колекцією рідкісних ікон, які пережили часи гонінь.

Насолодитися неймовірним краєвидом на Полтаву, який відкривається з Монастирської гори.

Хрестовоздвиженський жіночий монастир у Полтаві — це не лише пам’ятка архітектури національного значення, а й місце, в якому оживає історія України, сповнена духовної глибини та людської пам’яті.