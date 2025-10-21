ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Коли світ догори дриґом — це гарна ідея: чому варто завітати до музею "Перевернутий будинок" у Карпатах

Якщо вам здається, що у подорожах Україною вже складно здивуватися чомусь, завітайте до села Поляниця, що біля Буковеля. Саме тут стоїть перший в Україні Перевернутий будинок, де все — від ліжка до люстри — буквально перевернуте з ніг на голову.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Музей Перевернутий будинок у Карпатах instagram.comnapryamky_ukrayiny

Музей Перевернутий будинок у Карпатах instagram.comnapryamky_ukrayiny / © Instagram

Цей дивакуватий, але чарівний музей став справжнім магнітом для туристів і символом креативності Карпат. Його побудували місцеві майстри всього за 45 днів, за допомогою каркасної технології. Площа будинку — 85 м², але кожен його метр здатен викликати дитячий захват і бажання зробити десятки фото. Це як потрапити у світ, де закони фізики просто вирішили взяти відпустку.

Все — догори дриґом

Ззовні будинок здається цілком звичайним, доки не помічаєте, що фундамент — нагорі, а дах — внизу. А коли заходите усередину, ваш мозок буквально намагається зрозуміти, що відбувається:

  • стіл і яблука на ньому «висять» над головою

  • ліжко та шафа ніби приклеєні до стелі

  • опудало лисиці «дивиться» згори

  • навіть картини — догори рамками

Це візуальний експеримент і чудовий тест на відчуття рівноваги.

Чотири локації під одним дахом

Коли ви купуєте квиток до «Перевернутого будинку», ви потрапляєте не просто в одну атракцію, а у цілий комплекс розваг і креативних просторів.

  1. Перевернута хата — головна локація, де все навпаки.

  2. Бандерівська криївка — інтерактивна виставка з елементами історії.

  3. Музей ілюзій та криві дзеркала — для тих, хто любить посміятися над власним відображенням.

  4. Фотозони — креативні простори, створені для ідеальних кадрів для Instagram.

Порада: приходьте вдень, тоді природне світло додає глибини фото, а ефект «перевернутого світу» виходить ще дивовижнішим.

Карпатський базар

Після екскурсії обов’язково завітайте на місцевий сувенірний ярмарок, який розташований поруч. Тут — справжній скарб для тих, хто цінує автентичність:

  • гуцульські прикраси та вироби з дерева

  • теплі рукавиці, капці та хутряні шапки

  • ароматні трав’яні чаї, сушені гриби, мед різних сезонів

Місцеві охоче розповідають про власні товари, а заодно — діляться історіями про життя у горах. Купуєте баночку меду, а разом із нею частинку Карпат.

Архітектурне диво та національний символ

Перевернутий будинок у Поляниці — не просто туристичний атракціон. Це маніфест української винахідливості. Його автори хотіли показати, що навіть у найменшому селі можна створити щось унікальне, що збиратиме гостей з усього світу. Українці завжди славилися працьовитістю, любов’ю до свободи та умінням мислити нестандартно. І цей музей — яскраве підтвердження.

Приїжджайте сюди дорогою до Буковеля — це чудова можливість розім’яти ноги, зробити десяток яскравих фото та відчути справжню карпатську магію.

Якщо вірити туристам, після відвідин Перевернутого будинку світ здається дещо дивнішим. Але, можливо, саме це і є сенсом подорожей, виходити за рамки звичного, перевертати свій світогляд і повертатися додому з усмішкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie