Красиві осінні локації України: 4 місця для подорожі вихідного дня / © Credits

У вересні та жовтні подорожувати Україною особливо приємно, адже туристичні локації вже не переповнені, ціни стають доступнішими, а сама природа ніби запрошує до неспішних прогулянок.

Наша країна приховує безліч куточків, де можна відчути магію осені, від романтичних тунелів і старовинних замків до етнографічних музеїв просто неба. Якщо ви шукаєте натхнення для осіннього вікенду, пропонуємо чотири унікальні локації, які варто побачити хоча б раз у житті.

Тунель кохання (Рівненщина)

Неподалік містечка Клевань, серед густих лісів Рівненської області, розташувався один із найромантичніших куточків України — Тунель кохання. Це зелений тунель довжиною близько 4 км, який утворився завдяки руху маневрових поїздів. Сьогодні він став символом любові та мрією фотографів.

За місцевими легендами, закохані, які проходять тунелем, тримаються за руки та загадують бажання, можуть бути певні, воно обов’язково здійсниться. Особливо чарівно тут восени, коли зелене листя поступається місцем золотавим і червоним відтінкам, створюють відчуття казки.

Національний музей народної архітектури та побуту України (Київ)

Відомий як музей у Пирогові, цей унікальний етнографічний комплекс просто неба охоплює понад 150 гектарів і демонструє архітектуру, побут і традиції всіх регіонів України. Тут можна побачити понад 300 архітектурних пам’яток від XVI до XX століття, від старовинних хат до млинів, церков і господарських споруд.

Осінь у Пирогові особлива, пожовклі дерева створюють ідеальний фон для фото, а прогулянки стежками музею нагадують про дитинство в українському селі. Це місце чудово підходить для сімейного відпочинку, адже тут часто відбуваються ярмарки, фестивалі та майстер-класи.

Замок Радомисль (Житомирщина)

Замок Радомисль — справжня перлина історії та культури. Відновлений на основі старовинної папірні XVII століття, він став сучасним історико-культурним комплексом із музеєм української домашньої ікони, концертними залами та мальовничим парком.

Тут можна прогулятися вузькими коридорами старовинного замку, відчути атмосферу давнини та насолодитися гармонією природи. Особливе враження справляє ландшафтний парк із водоймами, кам’яними містками та затишними алеями. Восени це місце має ще величніший вигляд, адже замок ніби «зливається» з природою, створюється атмосфера спокою та натхнення.

Палац графів Шенборнів (Закарпаття)

Закарпаття часто асоціюється з замками та давньою архітектурою, але палац Шенборнів у Чинадієві — особливий. Збудований у XIX столітті як мисливська резиденція австро-угорських графів, він вражає своєю символічною архітектурою: 52 кімнати символізують тижні року, 12 входів — місяці, а 365 вікон — кількість днів.

Палац оточений парком площею 19 гектарів, де ростуть рідкісні дерева: сакури, катальпи, рожеві буки та канадські ялини. Сьогодні будівля використовується як санаторій, який спеціалізується на реабілітації та лікуванні різних захворювань. Але навіть якщо ви не плануєте оздоровлення, варто відвідати палац, щоб відчути атмосферу величі та прогулятися чарівними алеями.

Плюси осінньої подорожі

Менше туристів. Ви зможете насолодитися спокоєм та атмосферою без натовпів.

Неймовірні краєвиди. Осінні кольори роблять знайомі місця зовсім іншими.

Затишна атмосфера. Осінні подорожі асоціюються з теплими напоями, вовняними светрами та приємним відчуттям ностальгії.

Осінь в Україні — це не час прощання з теплом, а можливість побачити знайомі місця зовсім іншими очима. Оберіть одну з цих локацій та подаруйте собі незабутній вікенд.