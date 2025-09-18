ТСН у соціальних мережах

Україна
143
2 хв

Кременецькі гори — природний скарб і легендарна історія: чому їх варто побачити на власні очі

Кременецькі гори — це справжня перлина Тернопільщини, яка зачаровує своєю красою, багатою історією та унікальною природою.

Станіслава Бондаренко
Кременецькі гори instagram.com_pani.martha

Розташовані між долинами річок Іква та Вілія, вони простягаються на понад 6,9 тис. гектарів і є частиною однойменного національного природного парку. Попри те що ці височини не такі високі, як Карпати, їхні кряжі з висотами 350–400 м вражають мальовничими краєвидами. Найвища точка — гора Драбаниха (408,6 м).

Гори, овіяні легендами

Кременецькі гори ніби самі розповідають історії. Їхні назви звучать як рядки стародавнього епосу: Замкова, Черча, Дівочі скелі, Страхова, Божа, Гостра, Вовча, Маслятин, Сокілля, Стіжок, Данилова, Уніас. Кожна гора має свою легенду, кожна — свідок буремних подій минулого. Тут збереглися сліди давніх городищ, замкові руїни та пам’ятні поховання.

Особливе місце посідає Замкова гора, де височать залишки Кременецького замку. Його стіни пам’ятають і оборону від татарських нападів, і козацькі війни, і велич княжих часів. Не дарма цей край називають одним із найромантичніших на Поділлі.

Місце для активного відпочинку

Сьогодні Кременецькі гори — справжній рай для поціновувачів туризму та спорту.

  • Тут прокладено понад 200 км піших та велосипедних маршрутів, а також кінні стежки.

  • Схили приваблюють шанувальників парапланеризму та альпінізму.

  • Узимку ці місця стають майданчиком для гірськолижного відпочинку.

У долинах можна знайти цілющі джерела, мальовничі озера та тихі лісові стежки, що ведуть до неймовірних панорамних оглядових точок.

Осередок природи та науки

Кременецькі гори — не лише туристичний магніт, а й осередок біорізноманіття. На території парку зростає понад 900 видів рослин, серед яких рідкісні та ендемічні. Багато з них занесено до Червоної книги України. Місцеві ліси є домівкою для десятків видів птахів і тварин, а також природною лабораторією для науковців.

Кременець і околиці: що ще варто побачити

Коли ви відвідуєте ці гори, обов’язково зупиніться у самому Кременці. Це старовинне місто з багатою історією та унікальною архітектурою.

  • Родзинкою є Кременецький ботанічний сад — один із найстаріших в Україні, закладений ще у 1806 році. Тут ростуть тисячі видів рослин з усього світу, серед них рідкісні та унікальні.

  • Для поціновувачів історії цікаво буде відвідати сусідні міста: Острог, Збараж, Дубно. Їхні замки, монастирі та вузенькі вулички створюють атмосферу старовини та загадковості.

Українські національні парки сьогодні стають безпечним і доступним способом подорожувати, не виїжджаючи за кордон. Це можливість підтримати вітчизняний туризм, пізнати рідну природу та зануритися в історію, яка буквально дихає з кожного каменю.

Кременецькі гори — це місце, де поєднуються природна велич, історична спадщина та активний відпочинок. Приїхати сюди означає відкрити для себе новий вимір подорожей Україною.

143
