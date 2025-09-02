ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
3 хв

Стародавня криниця у Львові: чому варто завітати на подвір’я монастиря Бернардинців

Львів — місто, де історія живе поруч із сучасністю. Варто лише звернути у вузькі старовинні дворики та здається, що час зупиняється.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Бернардинський дворик та церква Андрія instagram.com_diana_sem24

Бернардинський дворик та церква Андрія instagram.com_diana_sem24 / © Instagram

Одним із таких місць є Бернардинський монастир із його затишним двориком, який уже кілька століть вабить львів’ян і туристів. Серед особливих принад — криниця, яка вважається однією з найстаріших у місті.

Криниця, яка збереглася донині, була споруджена 1620 року. Вона розташована праворуч від головного входу до колишнього костелу святого Андрія, тепер — церква Андрія Первозванного. Для міських жителів і паломників криниця мала не лише практичне, а й духовне значення — з нею пов’язано чимало легенд.

Легенди та перекази

Одна з найвідоміших історій сягає 1484 року, коли у Львові поховали святого Яна з Дуклі. За переказами, вже наступного року на місці його поховання забило джерело. Люди вважали цю воду цілющою, тож згодом саме тут облаштували криницю.

У XVIII столітті криниця набула урочистого вигляду. У 1761 році над нею збудували ротонду з куполом, яку прикрасили скульптурою святого Яна з Дуклі. Усередині художники створили розписи, які розповідали про чудеса святого. На стовпах з’явилися вірші про зцілення людей, котрі пили воду з криниці.

Випробування та відродження

Часи змінювалися і криниця разом із монастирем переживала непрості періоди. Після касаційної реформи монастир припинив свою діяльність, а подвір’я перетворилося на справжній город, адже мешканці будинків, які розташувалися у колишніх монастирських приміщеннях, висаджували тут грядки та доглядали за ними.

Лише у 1970-х роках відбулася масштабна реставрація, тоді житлові приміщення на оборонних мурах розібрали, а дворик набув того вигляду, який ми бачимо його сьогодні.

У новітній історії криниця теж не залишалася осторонь. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, скульптуру святого Яна з Дуклі зняли для реставрації. А вже у лютому 2024 року вона повернулася на своє місце, відновлена та оновлена.

Традиції

Криниця й нині має сакральне значення. Щороку на Свято Богоявлення отці василіяни проводять біля ротонди освячення йорданської води. Це ще раз підкреслює, що криниця — не лише пам’ятка архітектури, а й частина духовного життя міста.

Атмосфера Бернардинського дворика

Сьогодні Бернардинський дворик — популярна туристична локація. Через відреставровану Глинянську вежу з брамою сюди заходять туристи, які часто вважають, що потрапили на подвір’я стародавнього замку. І справді, атмосферу важко порівняти з будь-яким іншим куточком Львова, кам’яні мури, відчуття середньовічної історії, світло ліхтарів над криницею, а у сезон — каштани, яких у Львові завжди багато.

Поради

Коли приходити

  • Ранок буднього дня — найкращий час, коли туристів майже немає, а дворик наповнений тишею та легким запахом кави з навколишніх кав’ярень.

  • Пізній вечір — після заходу сонця ліхтарі створюють неймовірну середньовічну атмосферу, і криниця виглядає особливо романтично.

Як зайти

  • Вхід до дворика — через Глинянську вежу з брамою. Саме вона додає відчуття, ніби потрапляєш у замок.

Що подивитися

  • Відвідайте церкву Андрія Первозванного, щоб побачити унікальний інтер’єр і відчути дух XVII століття.

  • Зайдіть у кав’ярню поблизу площі Соборної, тут часто менше туристів, ніж у центрі.

Ідеальне фото

  • Біля самої криниці з ротондою — класика, але варто звернути увагу й на світло ліхтарів у дощову погоду, коли бруківка віддзеркалює сяйво.

  • Погляд угору на купол із фігурою святого Яна з Дуклі — вдалий ракурс для романтичного кадру.

Для львів’ян це місце має особливу магію, навіть попри туристичну «попсовість», тут відчувається спокій та затишок. А криниця бернардинів залишається символом єдності легенди та історії, духовності та міської пам’яті.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie