Стародавня криниця у Львові: чому варто завітати на подвір’я монастиря Бернардинців
Львів — місто, де історія живе поруч із сучасністю. Варто лише звернути у вузькі старовинні дворики та здається, що час зупиняється.
Одним із таких місць є Бернардинський монастир із його затишним двориком, який уже кілька століть вабить львів’ян і туристів. Серед особливих принад — криниця, яка вважається однією з найстаріших у місті.
Криниця, яка збереглася донині, була споруджена 1620 року. Вона розташована праворуч від головного входу до колишнього костелу святого Андрія, тепер — церква Андрія Первозванного. Для міських жителів і паломників криниця мала не лише практичне, а й духовне значення — з нею пов’язано чимало легенд.
Легенди та перекази
Одна з найвідоміших історій сягає 1484 року, коли у Львові поховали святого Яна з Дуклі. За переказами, вже наступного року на місці його поховання забило джерело. Люди вважали цю воду цілющою, тож згодом саме тут облаштували криницю.
У XVIII столітті криниця набула урочистого вигляду. У 1761 році над нею збудували ротонду з куполом, яку прикрасили скульптурою святого Яна з Дуклі. Усередині художники створили розписи, які розповідали про чудеса святого. На стовпах з’явилися вірші про зцілення людей, котрі пили воду з криниці.
Випробування та відродження
Часи змінювалися і криниця разом із монастирем переживала непрості періоди. Після касаційної реформи монастир припинив свою діяльність, а подвір’я перетворилося на справжній город, адже мешканці будинків, які розташувалися у колишніх монастирських приміщеннях, висаджували тут грядки та доглядали за ними.
Лише у 1970-х роках відбулася масштабна реставрація, тоді житлові приміщення на оборонних мурах розібрали, а дворик набув того вигляду, який ми бачимо його сьогодні.
У новітній історії криниця теж не залишалася осторонь. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, скульптуру святого Яна з Дуклі зняли для реставрації. А вже у лютому 2024 року вона повернулася на своє місце, відновлена та оновлена.
Традиції
Криниця й нині має сакральне значення. Щороку на Свято Богоявлення отці василіяни проводять біля ротонди освячення йорданської води. Це ще раз підкреслює, що криниця — не лише пам’ятка архітектури, а й частина духовного життя міста.
Атмосфера Бернардинського дворика
Сьогодні Бернардинський дворик — популярна туристична локація. Через відреставровану Глинянську вежу з брамою сюди заходять туристи, які часто вважають, що потрапили на подвір’я стародавнього замку. І справді, атмосферу важко порівняти з будь-яким іншим куточком Львова, кам’яні мури, відчуття середньовічної історії, світло ліхтарів над криницею, а у сезон — каштани, яких у Львові завжди багато.
Поради
Коли приходити
Ранок буднього дня — найкращий час, коли туристів майже немає, а дворик наповнений тишею та легким запахом кави з навколишніх кав’ярень.
Пізній вечір — після заходу сонця ліхтарі створюють неймовірну середньовічну атмосферу, і криниця виглядає особливо романтично.
Як зайти
Вхід до дворика — через Глинянську вежу з брамою. Саме вона додає відчуття, ніби потрапляєш у замок.
Що подивитися
Відвідайте церкву Андрія Первозванного, щоб побачити унікальний інтер’єр і відчути дух XVII століття.
Зайдіть у кав’ярню поблизу площі Соборної, тут часто менше туристів, ніж у центрі.
Ідеальне фото
Біля самої криниці з ротондою — класика, але варто звернути увагу й на світло ліхтарів у дощову погоду, коли бруківка віддзеркалює сяйво.
Погляд угору на купол із фігурою святого Яна з Дуклі — вдалий ракурс для романтичного кадру.
Для львів’ян це місце має особливу магію, навіть попри туристичну «попсовість», тут відчувається спокій та затишок. А криниця бернардинів залишається символом єдності легенди та історії, духовності та міської пам’яті.