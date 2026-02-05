Куяльницький лиман instagram.com_ua.inside / © Instagram

Тут є все: лікувальні грязі, історія тисячоліть і унікальні природні явища. Розташований всього за 15 км на північ від Одеси, Куяльницький лиман — це не просто водойма, а справжній природний феномен. Його площа коливається від 52 до 60 км², довжина — 28 км, ширина — понад 3 км, а середня глибина — лише близько одного метра. Від Чорного моря його відокремлює піщаний Куяльницько-Хаджибейський пересип, а на плато над лиманом розташована найнижча точка України — 5 метрів нижче рівня моря.

Історія

Історія лиману сягає глибокої давнини, тут знайдені залишки скіфських курганів, грецьких поселень та городищ ще 1 тисячоліття до н.е. У середньовіччі він був важливим центром соляного промислу, а чумаки регулярно приїздили сюди за цінним ресурсом.

У 1907 та 1925 роках до лиману спеціально запускали морську воду, щоб запобігти його пересиханню, нині ж ця проблема повертається через глобальне потепління та міліє водний рівень річки Великий Куяльник.

Рожевий цвіт і природна краса

Сьогодні Куяльницький лиман переживає цікаві трансформації. Літнього дня його вода може стати червоною чи рожевою через цвітіння планктонних водоростей Dunaliella salina і галобактерій, які виробляють бета-каротин та бактеріородопсин. Ці пігменти дозволяють мікроорганізмам виживати в умовах високої солоності та створюють унікальні «марсіанські» пейзажі, які обожнюють фотографи.

Місцеві фотографи вирушають на Куяльник із квадрокоптером, щоб зафіксувати безлюдні простори, рожеві води та соляні стовпчики. На Куяльнику немає птахів, проводів, антен, людей — тільки сіль, стовпчики, рожева вода та марсіанські пейзажі.

Природа тут не тільки красива, а й лікувальна, ще у XIX столітті лиман славився лікувальними грязями та солями, які допомагали від ревматизму і проблем зі шкірою. Сьогодні він — популярна туристична точка для фотосесій, особливо на заході сонця, коли рожеві відтінки води здаються майже магічними.

Куяльницькі негаразди

Втім, Куяльницький лиман стикається з викликами, а саме, через посухи та зменшення річкового стоку вода міліє. Екологи пропонують часткове рішення — перенаправляти надлишки води з Хаджибейського прісноводного лиману до Куяльницького через спеціальні труби з фільтрацією риби. Це не розв’яже повністю проблему, але дозволить підтримувати мінімальний рівень води та зберегти унікальні ландшафти.

Куяльницький лиман — це справжній український «Марс», де історія, лікувальні властивості та неймовірні природні явища переплітаються у дивовижний ландшафт.

Це місце варто відвідати кожному, хто хоче побачити Україну з іншого боку — де рожеві води, лікувальні грязі та древні кургани створюють неповторну атмосферу. І хоча природа потребує нашої уваги, Куяльник залишається одним із найфотогенічніших і найзахопливіших куточків півдня України.