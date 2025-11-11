Манявський скит: український Афон у серці Карпат до якого варто завітати вже цими вихідними

Манявський скит instagram.comsasha88ua / © Instagram

Це місце, де історія та сучасність переплітаються, а атмосфера спокою та сили відчутна у кожному камені.

Манявський скит заснували у 1606 році Йов Княгиницький та Іван Вишенський, але монахи жили тут ще з XIII століття. За час свого розквіту тут мешкало понад 200 ченців, а монастир мав десятки підпорядкованих господ у Галичині, Буковині та Молдові.

1621 року монастир отримав Грамоту Ставропігії від Константинопольського патріарха, що робило його підпорядкованим безпосередньо Константинополю — унікальний випадок для православної України.

Архітектура, яка зачаровує

Комплекс Манявського скиту — це справжній архітектурний ансамбль, тут можна побачити кам’яні та цегляні споруди, дерев’яні храми, оборонні вежі та високий мур з бійницями. Тут відчуваєш, що стоїш серед століть, де кожна стіна має свою історію.

Особливої уваги заслуговує Блаженний камінь — величезна брила з гротом, біля якої ченці знаходили духовну силу. Вода, яка витікала з каменю, вважалася цілющою та навіть після закриття монастиря вона «чудесним» чином відновилася під час відродження монастиря.

Місце сили

Манявський скит не лише духовний центр, а й музей живої історії. Тут зберігаються старовинні ікони, хоругви та релігійні артефакти. Легенди кажуть, що саме тут «підзаряджалися» українські гетьмани, а герой Івана Франка Захар Беркут здобував свою духовну міць.

Відновлення та сучасність

Після закриття австрійською владою у 1785 році, скит пережив століття занепаду. У 1970–1980-х рр. провели реставрацію та нині тут діє Хресто-Воздвиженський монастир ПЦУ, який приймає паломників і туристів. Однією з особливостей цього місця є чудотворна ікона Божої Матері «Визволителька».

Чому варто відвідати

Манявський скит — це місце, де зупиняється час. Тут можна сповільнитися, помилуватися Карпатами, відчути енергію століть і торкнутися духовності, яка збереглася крізь віки. І, можливо, саме ця атмосфера робить його однією з найвідоміших православних точок України. А прогулянка до Блаженного каменю у лісі, близько 400 м від монастиря, подарує не лише естетичну насолоду, а й духовне заспокоєння.

Манявський скит — це не просто монастир. Це живий символ української історії, культури та духовності, який варто побачити кожному, хто цінує красу, спокій та велич традицій.