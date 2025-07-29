Балка Сажівка instagram.com_goncharmary / © Instagram

Реклама

Одним із таких маловідомих, але чарівних місць є Балка Сажівка — глибокий яр, який простягнувся на два кілометри між селом Старі Кодаки та Лоцманською Кам’янкою. І хоча її масштаб не вражає, на перший погляд, краса та енергетика цього куточка природи підкорюють з першого кроку.

Місце, сповнене історією

Перші згадки про Сажівку датуються XIII століттям, коли ця місцевість ще була відома під назвою «Сажа». За переказами, саме тут добували сажу для виготовлення пороху, звідси й назва. Місце було стратегічно важливим, адже поблизу знаходилась легендарна фортеця Кодак, зруйнована у 1711 році.

У XVII столітті у балці заснували монастир святого Миколая Чудотворця, який згодом був зруйнований татарами. За легендою, перед нападом ченці сховали чудотворну ікону у підземеллі монастиря, а вхід до нього замурували. Подейкують, що вона й досі там, недосяжна, але зберігає свою силу.

Реклама

У ХІХ столітті у Сажівці з’явилися перші промислові підприємства, зокрема чавуноливарний завод. Його руїни можна побачити й сьогодні, як мовчазне свідчення промислової епохи, яка змінила обличчя регіону.

Пейзажі, мов у Новій Зеландії

Балка Сажівка — це унікальний ландшафт, не характерний для більшості територій Дніпропетровщини. Її круті схили, глибокі яри та густе природне покриття створюють враження, ніби ви перенеслись на інший континент. Не дарма мандрівники та фотографи порівнюють цю місцину з краєвидами Нової Зеландії.

Тут панує особлива тиша, та, яку можна почути лише серед природи. Весною схили вкриваються ковдрою зі степових трав, влітку все тоне у зелені, восени вибухають кольоровим листям, а взимку ця місцевість має свій, таємничий шарм.

Легенди

Жодна історична локація не обходиться без містики й Сажівка не виняток. У балці чутно плач білої панни — привида дівчини Мар’ї, чия трагічна історія кохання з юнаком, загиблим у бою, вразила уяву багатьох поколінь. За легендою, вона й досі ходить до річки, щоби оплакати коханого, її сльози фарбують воду Дніпра у молочно-білий колір.

Реклама

Ще одне переказане повір’я розповідає про скарб, захований у гротах багатим купцем у ХІХ столітті. Він боявся, що влада відбере його багатство, тож вирішив залишити все у схованці. Скарб нібито так і не знайшли, можливо, він і досі чекає на свого щасливого шукача.

А ночами місцеві мешканці розповідають про привидів ченців, які з’являються серед залишків монастиря, вкритих мохом. Можливо, вони охороняють щось важливе.

Гармонія дикої природи

Сьогодні Сажівка — це улюблене місце відпочинку серед мешканців Дніпра. Сюди приходять на пікніки, прогулянки, фотосесії чи просто побути наодинці з собою. Простір настільки гармонійний, що здається тут лікується душа.

Проте, як і будь-яке популярне місце, балка потребує нашої уваги та дбайливого ставлення. Не залишайте сміття, не нищте природу і вона віддячить вам своєю красою та спокоєм.

Реклама

Балка Сажівка — це злиття історії, природи та легенд в одному магічному місці. Вона не вимагає гучних промоцій чи рекламних слоганів. Просто приїдьте, пройдіться її стежками, вдихніть аромат степу, подивіться на схили, де колись ішли ченці та, можливо, побачите щось більше, ніж просто природу.

Бо справжня краса — не завжди далеко, іноді вона просто за містом, у балці, яку ви ще не відкрили для себе.