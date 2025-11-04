- Дата публікації
-
- Категорія
- Україна
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 2 хв
Морська романтика та історія: чому варто відвідати Музей флоту України
Якщо ви мрієте побачити в одному місці історію, мистецтво та морську романтику, Музей морського флоту України стане обов’язковим пунктом на культурній мапі Одеси.
Тут оживає історія українського торгівельного флоту, а старовинні документи, навігаційні прилади та якір віком понад 900 років створюють атмосферу справжньої морської пригоди.
Історія будівлі
Музей колись розташовувався у будівлі Англійського клубу, зведеній у 1842 році архітектором Торрічеллі. Біло-блакитний фасад у стилі Туманного Альбіону нагадує легендарний фарфор компанії «Веджвуд».
Особливість будівлі — крутий спуск, з боку скверу Оперного театру вона має одноповерховий вигляд, а з боку Думської площі — двоповерховою з високим цоколем. Завдяки цьому будівлю видно з усіх боків, а це робить її справжньою архітектурною перлиною Одеси.
Після жовтневих подій 1917 року клуб закрили, а згодом у ньому розташувався Музей морського флоту. Сьогодні будівля — пам’ятка архітектури, де тривають реставраційні роботи.
Дивовижна колекція
Сьогодні фонд музею налічує близько 100 тисяч експонатів:
моделі суден;
старовинні навігаційні прилади;
архівні документи та мапи;
морські якорі різних типів, включно з «вікінгськими» багатолапими кішками;
твори мистецтва у жанрі мариністики.
Особлива експозиція — музей якорів біля Морського вокзалу. Тут представлені класичні коромислові та рідкісні багатолапі якорі, деяким із них понад 900 років.
Випробування часом
Музей пережив три серйозні пожежі у 2005, 2015 та 2016 роках, частина експонатів була втрачена. Але колекцію вдалося зберегти. Зараз музей працює у приміщенні Одеського морського порту імені Ф. де Волана і відвідувачі можуть побачити все найцінніше.
Попри тимчасове переміщення, кількість відвідувачів лишається стабільно високою. І це не дивно, адже тут можна відчути атмосферу морських пригод і дізнатися про розвиток українського флоту.
Чому варто відвідати
Для всіх вікових категорій: цікаво сім’ям, студентам і туристам.
Освітня цінність: музей допомагає зрозуміти розвиток українського торговельного флоту.
Історичний контекст: архітектура Англійського клубу додає відвідуванню особливого шарму.
Не пропустіть
Експозицію якорів біля Морського вокзалу — рідкісна колекція морських артефактів.
Моделі старовинних кораблів і навігаційні прилади.
Можливість дізнатися історію розвитку українського торговельного флоту.
Музей морського флоту України — це поєднання історії, культури та морської романтики, яке варто відвідати кожному, хто опинився в Одесі. Навіть якщо Англійський клуб ще не відновлено після пожеж, дух українського флоту тут відчувається у кожному експонаті.