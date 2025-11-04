ТСН у соціальних мережах

Морська романтика та історія: чому варто відвідати Музей флоту України

Якщо ви мрієте побачити в одному місці історію, мистецтво та морську романтику, Музей морського флоту України стане обов’язковим пунктом на культурній мапі Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Одеський Музей флоту України instagram.com_agoov1

Одеський Музей флоту України instagram.com_agoov1 / © Instagram

Тут оживає історія українського торгівельного флоту, а старовинні документи, навігаційні прилади та якір віком понад 900 років створюють атмосферу справжньої морської пригоди.

Історія будівлі

Музей колись розташовувався у будівлі Англійського клубу, зведеній у 1842 році архітектором Торрічеллі. Біло-блакитний фасад у стилі Туманного Альбіону нагадує легендарний фарфор компанії «Веджвуд».

Особливість будівлі — крутий спуск, з боку скверу Оперного театру вона має одноповерховий вигляд, а з боку Думської площі — двоповерховою з високим цоколем. Завдяки цьому будівлю видно з усіх боків, а це робить її справжньою архітектурною перлиною Одеси.

Після жовтневих подій 1917 року клуб закрили, а згодом у ньому розташувався Музей морського флоту. Сьогодні будівля — пам’ятка архітектури, де тривають реставраційні роботи.

Дивовижна колекція

Сьогодні фонд музею налічує близько 100 тисяч експонатів:

  • моделі суден;

  • старовинні навігаційні прилади;

  • архівні документи та мапи;

  • морські якорі різних типів, включно з «вікінгськими» багатолапими кішками;

  • твори мистецтва у жанрі мариністики.

Особлива експозиція — музей якорів біля Морського вокзалу. Тут представлені класичні коромислові та рідкісні багатолапі якорі, деяким із них понад 900 років.

Випробування часом

Музей пережив три серйозні пожежі у 2005, 2015 та 2016 роках, частина експонатів була втрачена. Але колекцію вдалося зберегти. Зараз музей працює у приміщенні Одеського морського порту імені Ф. де Волана і відвідувачі можуть побачити все найцінніше.

Попри тимчасове переміщення, кількість відвідувачів лишається стабільно високою. І це не дивно, адже тут можна відчути атмосферу морських пригод і дізнатися про розвиток українського флоту.

Чому варто відвідати

  • Для всіх вікових категорій: цікаво сім’ям, студентам і туристам.

  • Освітня цінність: музей допомагає зрозуміти розвиток українського торговельного флоту.

  • Історичний контекст: архітектура Англійського клубу додає відвідуванню особливого шарму.

Не пропустіть

  • Експозицію якорів біля Морського вокзалу — рідкісна колекція морських артефактів.

  • Моделі старовинних кораблів і навігаційні прилади.

  • Можливість дізнатися історію розвитку українського торговельного флоту.

Музей морського флоту України — це поєднання історії, культури та морської романтики, яке варто відвідати кожному, хто опинився в Одесі. Навіть якщо Англійський клуб ще не відновлено після пожеж, дух українського флоту тут відчувається у кожному експонаті.

