Міст Преображенського instagram.com/ura_braslavets / © Instagram

Реклама

Вони не просто з’єднують береги Дніпра, а «зшивають» історію: повоєнну відбудову, інженерну сміливість 1950-х і сучасний міський ритм, який вже давно випробовує їх на міцність.

Мости Преображенського давно стали настільки звичними для Запоріжжя, що їх легко сприймати як частину фону. Проте за цією «звичністю» стоїть історія, в якій поєдналися нестача ресурсів, великі амбіції та інженерний ризик.

Їх почали будувати навесні 1949 року, одразу після Другої світової війни, коли інфраструктура країни була зруйнована, а дефіцит високоякісної сталі змушував інженерів шукати альтернативні рішення. Саме тому було ухвалено сміливе для того часу рішення — використовувати монолітний залізобетон.

Реклама

Автором проєкту став інженер Борис Преображенський, ім’ям якого згодом і назвали ці конструкції.

Архітектура відбудови

Мости через Новий та Старий Дніпро створювалися як єдиний інженерний комплекс. Це не одна споруда, а два мости, які разом формують транспортну систему міста:

через Новий Дніпро — чотирьохарковий двоярусний міст

через Старий Дніпро — одноарковий міст

Вони були зведені на місці зруйнованих під час Другої світової війни мостів Стрілецького.

На момент будівництва це була одна з найбільш технологічно складних конструкцій свого часу. Інженери вперше у такому масштабі застосовували, зокрема, пошарове бетонування (торкретування) — метод, який сьогодні здається звичним, але тоді був інновацією.

Реклама

Два яруси

Одна з найвпізнаваніших особливостей мостів — їхня багаторівнева структура.

нижній ярус — автомобільна дорога, по одній смузі у кожному напрямку, та пішохідні доріжки

верхній ярус — двоколійна залізниця

Фактично це інфраструктурний «двоповерховий міст», який одночасно обслуговує різні види транспорту — рішення, яке для 1950-х років було надзвичайно прогресивним.

Масштаб і геометрія

Довжина мостів — 560 м, висота — 54 м, конструкція — аркові прольоти із залізобетону. Чотири арки головного мосту створюють ефект легкої, майже повітряної лінії, попри масивність матеріалу.

Недарма багато хто описує їх як конструкцію, яка ніби «летить» над водою та нагадує силует чайок над річкою.

Реклама

На момент відкриття 31 грудня 1952 року, мости повністю відповідали потребам міста. Але інтенсивність транспорту з часом радикально змінилася.

Конструкції, які будувалися в умовах післявоєнної економіки, сьогодні працюють на межі своїх можливостей. Одна смуга руху вже давно не відповідає сучасному навантаженню великого промислового міста. Саме тому поруч із ними зводяться нові мостові переходи, які мають взяти на себе частину транспортного потоку.

Пам’ятка, яку не можна просто так замінити

Попри інфраструктурні виклики, Мости Преображенського мають офіційний статус пам’ятки культурної спадщини України.

Це не лише транспортний об’єкт, а й свідчення епохи — приклад того, як країна відновлювалася після війни, використовувала доступні матеріали та максимально сміливі інженерні рішення.

Реклама

Мости Преображенського — більше, ніж бетон і арки над річкою, це історія про місто, яке відновлювалося після руйнувань і вчилося будувати по-новому.

Вони залишаються одночасно красивими та вразливими, елегантними та перевантаженими, історичними та абсолютно сучасними, бо намагаються відповідати ритму мегаполіса.

Новини партнерів