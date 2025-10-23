Музей "Становлення української нації" в Києві: подорож у часі, яку ви можете зробити вже цими вихідними

Музей "Становлення української нації" в Києві / instagram.comtetyanadrozhevska / © Instagram

Відкритий у серпні 2019 року, музей розташований біля знаменитого монумента Батьківщини-Матері і вже з перших кроків вражає масштабом та сучасними технологіями.

У музеї представлено понад 100 реалістичних фігур видатних українців, створених із силікону. Від княгині Ольги та історичних діячів Київської Русі до сучасних митців, спортсменів і музикантів — кожна фігура с справжнім витвором мистецтва.

Ці інсталяції оживають завдяки мультимедійним елементам: світло, звук, відео та навіть голограми допомагають відчути атмосферу епохи. А для дітей і підлітків музей створив спеціальні інтерактивні зони, де історія легко читається та запам’ятовується.

25 залів і 1500 років історії

Відвідувачі проходять через 25 тематичних залів, які охоплюють 1500 років історії України — від трипільської культури до сучасності. Кожна експозиція пов’язана з ключовими історичними подіями, що формує цілісну картину становлення нації.

У музеї використані діорами, мультимедійні стенди, карти, екрани та тачскрини, а також спеціальні фотозони, щоб зробити відвідування не лише пізнавальним, а й веселим для всієї родини.

Сучасні герої та несподівані зустрічі

Останні зали присвячені сучасним захисникам України, а це робить музей актуальним і близьким до сьогодення. Іноді експозиції можуть дивувати. Наприклад, серед експонатів можна помітити Степана Бандеру, який, здається, сидить на лавочці та спостерігає за відвідувачами. Цей інтерактивний ефект додає музею чарівності й реалістичності.

Чому варто відвідати

Музей — унікальний проєкт для України, який поєднує історичну точність із сучасними технологіями. За 1,5–2 години тут можна ознайомитися з багатовіковою історією нашої держави, освіжити знання чи заповнити прогалини.

Він буде цікавий як дорослим, так і дітям. Для старших — стисло, чітко й пізнавально, для молодших — захопливо та інтерактивно. Музей дає наочні відповіді на запитання: хто ми, звідки прийшли, як формувалася нація та де ми є зараз.

Музей «Становлення української нації» — це не просто простір для огляду експонатів, а місце, де можна відчути гордість, пробудити національну свідомість і надихнутися історією.