Музей «Старе село» у Колочаві: мандрівка у світ традицій, ремесел і крокусів, яку варто запланувати на вихідні

Музей «Старе село» у Колочаві instagram.com_travel_to_ukraine_ / © Instagram

Це найбільший сільський скансен України, який відкрився у 2007 році й відтоді став улюбленим місцем для туристів з усієї країни.

«Старе село» відтворює життя жителів Карпат за останні три століття. Тут зібрано близько 20 автентичних будівель і господарських споруд, які розповідають про побут людей різного соціального статусу, від бідняків і ремісників до заможних ґазд.

Серед експонатів — хата селянина, кузня, пилорама, церковноприходська школа, єврейська корчма та синагога, хата-парильня, хатина вівчара, будинок шевця, бондаря, старости та ткача, водяний млин і навіть жандармерія.

Кожна оселя має власні меблі, посуд та інструменти, якими користувалися мешканці у XVIII–XX століттях. Тож під час прогулянки можна буквально «зануритися» у життя предків.

Родзинка Колочави — музей вузькоколійки

Окремої уваги заслуговує музей «Колочавська вузькоколійка», розташований на території скансену. Це справжній потяг з паротягом і десяттма вагонами серед яких:

пасажирські вагони, якими возили лісорубів у гори,

вантажні вагони для транспортування худоби та деревини,

вагон-кінозал і вагон-контора,

дрезина та навіть вагон-швидка допомога.

Відвідувачі можуть відчути себе машиністами, покататися на дрезині та побачити інструменти, якими користувалися залізничники.

Унікальність

У 2009 році музей «Старе село» став переможцем Всеукраїнського конкурсу громадських музеїв у номінації «Традиції та звичаї моєї малої Батьківщини». А сама Колочава відома тим, що має понад 10 музеїв у межах одного села — таке може зустрітися хіба що у справжньому культурному центрі, а не у гірському куточку Закарпаття.

Найкрасивіший час для відвідування Колочави — кінець березня та початок квітня, коли село вкривається килимом із крокусів. Лише уявіть, серед засніжених гір — хатинки XVIII століття, а довкола них фіолетові квіти, які символізують прихід весни. Видовище справді зачаровує.

«Старе село» у Колочаві — це не просто музей, а подорож у часі. Тут оживає історія, звучать голоси предків, пахне свіжим деревом і гірським вітром. Це місце, де варто побувати хоча б раз, щоб зрозуміти, що Закарпаття — це не лише природа, а й багата культура, яка зберігається та передається з покоління у покоління.