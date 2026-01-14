На відпочинок до Закарпаття: що подивитись в Ужгороді

Реклама

Подорожі дедалі частіше перетворюються на шалений марафон із селфі та фото і поспіху побачити все, які неабияк втомлюють. Та зараз все більше людей надає перевагу філософії — slow travel. Це не про кількість відвіданих локацій, а про глибину відчуттів і занурення на максимум в атмосферу довкола. І саме Ужгород, на мій погляд, став одним із найкращих міст України для такого формату мандрівок.

Ужгород є найменшим обласним центром України і зараз він вважається одним із найбезпечніших міст нашої країни у нинішніх реаліях. Це місто не намагається вразити масштабом. Воно чіпляє іншим — повільним ритмом. Тут нікуди не поспішають, не намагаються «встигнути все», тут не сигналять нервово автівки і не женуться за трендами. Прогулянка вздовж річки Уж, смачна ароматна кава на пішохідній вулиці Корзо, ранковий туман над черепичними дахами, красива архітектура — усе налаштовує на сповільнення і бажання насолодитися моментом «тут і зараз».

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Slow travel в Ужгороді — це можливість жити, як місцеві: снідати неспішно, завести розмову з баристою чи офіціантом, кайфувати від чарівних краєвидів міста, завітати до галереї і поринути у світ мистецтва, забігти до крамнички, щоб прикупити закарпатських смаколиків, вина і сувенірів. Саме за цим я і поїхала до Ужгорода, втомившись від галасливого мегаполісу, стресових ситуацій і постійної потреби кудись бігти.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Що подивитися

Пішохідний міст

Пішохідний міст у центрі міста, який був встановлений ще у ХІХ столітті, з’єднує два береги річки Уж. Він є візитівкою Ужгорода. Це місце стало одним із найулюбленіших для закоханих і наречених, які роблять тут романтичні фотосесії і на знак свого кохання прикріпляють тут замки.

Поряд із ним на набережній Незалежності є Липова алея, яка є найдовшою в Європі — її протяжність сягає 2,2 км вздовж річки. Посадили її чеські ботаніки у 1928 році. Тут є різні сорти липи, які цвітуть у різний період, створюючи неймовірну атмосферу та аромати протягом тривалого часу.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Ужгородський замок

Ужгородський замок заснований у IX-X столітті. Він є найдавнішою спорудою міста і однією з найвизначніших історичних пам’яток Закарпаття. Опинившись тут, одразу поринаєш в атмосферу середньовіччя і пронизуєшся духом історії.

Спочатку це була дерев’яна фортеця, що височіла на Замковій горі. Потім її неодноразово перебудовували. На сьогодні у споруді поєднані елементи ренесансу і бароко.

На території замку є колодязь глибиною понад 80 м, який під час облог забезпечував його мешканців водою. Тут також можна побачити бронзову статую птаха Турула, який символізує угорську національну ідентичність, залишки фундаменту церкви Святого Юрія XIV століття, а також зображення Гермеса і Геракла.

Із замком пов’язана легенда. За переказами, донька угорського графа Другета закохалася у польського воєводу, який був їхнім ворогом і планував захопити фортецю. Дівчина під чарами любові розповіла своєму коханому про всі таємні ходи замку. Її батько про це дізнався і замурував її живцем в одній зі стін споруди. Подейкують, що дух дівчини і досі блукає у стінах замку.

Нині у замку розташований Закарпатський краєзнавчий музей, у якому зберігаються унікальні артефакти історії та культури регіону.

Мініскульптури

Ужгород славиться своїми цікавими мініскульптурами, які можна знайти, прогулюючись містом, — на набережних, в провулках, біля кав’ярень. Їхній пошук перетворюється у захопливий квест.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Це проєкт «Мініскульптури Ужгорода», започаткований у 2010 році. Він розпочався з милої скульптури Миколайчика з мішком, автором якої є Михайло Колодко. Вона символізує помічника Святого Миколая і знайти її можна на перилах набережної річки Уж на площі Театральній в Ужгороді.

Потім з’явилася статуя Свободки — найменша у світі репліка статуї Свободи і найменший функціонуючий маяк, присвячений «Ужгородській регаті». Вона встановлена на перилах Консульських сходів, які ведуть від Православної набережної до пішоходного мосту.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Не менш цікавою мініатюрою є бравий вояка Швейк — відомий персонаж сатиричного роману чеського письменника Ярослава Гашека. Він зручно вмостився на історичних перилах Київської набережної, які навіть зберегли сліди куль воєнного часу. В одній руці Швейка тримає кнедлик — традиційну чеську страву з тіста, а іншою притримує капелюха, щоб вітром не здуло.

Вразила і мініскульптура бронзової Ейфелевої вежі, розташованої на останньому вцілілому старовинному ліхтарі Ужгорода поблизу Кафедрального собору. Найменшу у світі публічну копію Ейфелевої вежі встановили з нагоди відзначення Днів французької культури в Україні. У висоту цей мінішедевр сягає 16 сантиметрів, а важить один кілограм.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Наразі в Ужгороді встановлено вже понад 70 мініскульптур, які пов’язані з містом.

Закарпатська обласна філармонія (будівля колишньої синагоги)

На березі річки Уж, неподалік Театральної площі, височіє колишня єврейська синагога — одна з найунікальніших сакральних споруд не лише Ужгорода, а й усієї Європи. Зведена вона у 1904 році за проєктом архітекторів Дюли Паппа та Ференца Сабольча. Яскрава будівля захоплює неомавританським стилем, у якому романтична естетика поєднана з візантійськими та арабо-марокканськими мотивами. Вона збудована з рожевого мармуру й оздоблена червоними керамічними плитками й декоративною цеглою, які привезли з Італії. Центральний балкон фасаду прикрашала зірка Давида. Споруду також вінчали символічні Скрижалі Заповіту. Особливої виразності синагозі надавав дах, рясно декорований фігурними глиняними вежами, мідними прикрасами і складними орнаментами, які створюють враження монументальної й водночас вишуканої архітектури.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після Другої світової війни споруду переобладнали під концертний зал. Він став одним із головних осередків музичного життя Ужгорода та однією з найкращих концертних локацій міста. У філармонії встановили один із найкращих в Україні орган з трьома клавіатурами та 2250 трубами, який привезли з Прибалтики.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Кафедральний собор

Хрестовоздвиженський кафедральний собор є окрасою і гордістю міста. Він височіє на Капітульній гірці поруч із Ужгородським замком. Його силует давно став впізнаваною візитівкою Ужгорода, а дзвони — невід’ємною частиною міського звукового пейзажу. Собор зводили у першій половині XVII століття як єзуїтський храм. Будівництво завершилося у 1646 році, і на той час це був один із наймонументальніших сакральних об’єктів у регіоні.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Цікаво те, що спочатку храм мав лише одну вежу — типову для єзуїтської архітектури. Другу добудували значно пізніше, вже у XVIII столітті, надавши собору більш урочистого та симетричного вигляду. Архітектурно собор є яскравим зразком раннього бароко. Усередині збереглися елементи старовинного оздоблення, а під храмом розташовані крипти, де поховані єпископи Мукачівської греко-католицької єпархії. Ці підземелля є своєрідним духовним архівом Закарпаття. За свою історію собор змінював призначення і власників, пережив прихід різних держав і режимів, але ніколи не втрачав свого сакрального значення.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Напроти собору є сквер імені австро-угорській імператриці Марії Терезії і пам’ятник їй, який встановили на знак вдячності за її вклад у розвиток Ужгорода.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Де зупинитися

Заселитися я вирішила у 4-зірковий апарт-готель Apartel Uzhhorod, який підтримує slow travel. Це не класичний готель у звичному розумінні, а простір для комфортного і неспішного життя в місті. Він ідеально підійде для проживання не лише на вікенд, а на тиждень чи навіть місяць, під час якого можна поєднати відпочинок і віддалену роботу.

Фото Alina Smetankina

Готель пропонує 63 номери, обладнані як апартаменти. Тут дійсно почуваєшся як вдома, адже є все необхідне для довготривалого проживання: власна повноцінна кухня, пральна машина, зона вітальні, дитяча кімната, продуманий простір, сучасний дизайн без перевантаження деталями.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Тут легко жити, а не «зупинятися». У готелі тихо і спокійно. Тут немає нав’язливого сервісу: тебе не кваплять і не контролюють, тут поважають головне правило slow travel — жити у власному темпі.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Готель має зручне розташування: можна пішки дійти до центру за 15 хв, набережної чи кав’ярень, не прив’язуючись до транспорту. А до кордону зі Словаччиною тут рукою подати — 5 хв.

Фото Alina Smetankina

Де поїсти

В Apartel Uzhhorod є два затишні ресторани Limoncello і SAKE lounge: один із вишуканою європейською кухнею, де сучасні гастрономічні рішення доповнені закарпатськими акцентами та італійськими традиціями, та інший — з яскравими стравами азійської кухні.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Особливої уваги тут заслуговує шведський стіл у першому ресторані (сніданки входять у вартість проживання), який здивує різноманітністю страв навіть найвибагливішого гурмана.

Фото Alina Smetankina

Де розслабитися чи зайнятися спортом

Порелаксувати можна у SPA-центрі готелю. Тут є римська парна, фінська сауна, крижана чаша, соляна кімната, джакузі, масажі для відпочинку і відновлення.

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

Фото Alina Smetankina

А для підтримки фізичної форми можна піти позайматися до спортзали готелю, у якому є тренажери і спортивне обладнання для різного рівня підготовки. Це ідеальний формат для тих, хто хоче поєднати роботу і турботу про себе.

Фото Alina Smetankina

Як доїхати

Доїхати до Ужгорода можна потягом. Є кілька рейсів із Києва, які відправляються у різний час дня та ночі. Орієнтовний час у дорозі від 11 до 16 годин.

Можна поїхати також автобусом або автомобілем. Відстань від столиці до Ужгорода — 811 км. Приблизний час поїздки — 10 годин.

Ужгород — це місто для тих, хто вміє зупинятися, слухати, дивитися уважно і насолоджуватися моментом. Саме тому місто дедалі частіше з’являється в маршрутах slow travel Україною, а такі готелі стають не просто точкою на мапі, а частиною філософії подорожі.