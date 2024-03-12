На Закарпатті розпочався сезон цвітіння крокусів

Закарпаття знову вражає красою своєї природи, адже тут відкрито сезон цвітіння крокуса – чарівної ранньовесняної квітки.

Ця маленька, але неймовірно чарівна квітка, заввишки лише 25-30 см, розкриває свою красу вже у березні на прекрасних землях Закарпаття.

Крокус, або ж Шафран Гейфеля, стає центром уваги для всіх любителів природи та квітів. Крокус – це не просто квітка, це часточка природного дива, яка зникає у нашому житті дедалі швидше. Ця рослина, яка вже увійшла до Червоної книги України, має різні назви в народі, такі як брандушки, маслянки або серенки. Її фіолетові та іноді сніжно-білі квіти розквітають у Карпатах і Поділлі та нагадують нам про красу і чистоту природи.

Цьогоріч перші крокуси розквітнуть в середині березня і тішитимуть своєю красою до кінця квітня.

Для тих, хто хоче насолодитися цією природною витонченістю, також є музей-скансен у Колочаві, де можна не лише побачити чудові квіти крокусу, але й поринути в атмосферу карпатської природи.

Сезон цвітіння крокусу на Закарпатті – це не лише природне явище, але й можливість насолодитися моментом, коли природа розкриває свою весняну ніжність і красу. Нехай кожен, хто зможе, відвідає ці прекрасні місця і насолодиться цією природною казкою.

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