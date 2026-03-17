Надвірнянський замок, або Краснодвір, був побудований як оборонна споруда на шляху до Закарпаття. Він став ядром формування міста Надвірна та одночасно резиденцією його власників. Історія замку сповнена драматичних подій, від татарських набігів до занепаду під час австрійської влади. Попри майже повне руйнування, його руїни досі вражають розмірами та архітектурними деталями.

Історія замку

Існують різні версії часу побудови замку, від XIII–XIV століть до XVI. Археологічні дослідження 2007 року датують початок споруди XIV–XV століттями. Фортеця була збудована родиною Куропатвів як оборонний пункт і резиденція, а також стала основою для розвитку міста.

Замок неодноразово зазнавав руйнувань. Відомо про напад татарської орди 11 серпня 1589 року, після якого були знищені документи, які засвідчували право власності родини Куропатвів на місцеві села. Після переходу краю під австрійську владу у XVIII столітті Краснодвір утратив стратегічне значення, а у XIX–XX століттях його стіни розбирали на будівельний камінь.

Архітектура та деталі

Первісна твердиня мала довжину понад 98 метрів і ширину майже 36 метрів, з оборонними вежами, ровами, в’їзним звідним мостом, господарськими будівлями та житловими прибудовами. Особливо виділяється габаритна вежа у формі неправильного дев’ятикутника з бійницями та давньою штукатуркою на стінах.

Під час археологічних робіт 2007 року розкопали залишки трьох веж та фрагменти стін. Було знайдено численні артефакти XVII–XIX століть, які допомогли краще зрозуміти побут і життя мешканців замку.

Легенда

Існує легенда, що селище Надвірна виникло завдяки людям, які працювали «на дворі» у Пнівських Куропатвів. Хоча логіка такого поселення здається сумнівною, адже від замку до Пніва 3–5 кілометрів — легенда підкреслює важливість Краснодвору в історії регіону.

Сьогодення

Надвірнянський замок майже повністю зруйнований та не охороняється, хоча має високу історичну цінність. Руїни розташовані поруч з парком імені Івана Франка. Відвідувачі можуть побачити залишки мурів, веж і фрагменти стародавніх конструкцій, які залишилися як мовчазні свідки багатовікової історії.

Надвірнянський замок — більше, ніж руїни, це пам’ять про шляхетні родини, битви та легенди, які формували Надвірну. Хоча сьогодні фортеця майже забута, її залишки продовжують надихати істориків, архітекторів і всіх, хто цінує історичну спадщину Прикарпаття.