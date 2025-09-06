Наступна станція "Клевань": як дістатися до "Тунелю кохання" та провести найромантичніші вихідні

Станція «Клевань» instagram.com_oleksandrmalyon / © Instagram

Залізнична станція Клевань з’явилася ще у 1873 році, під час будівництва лінії Здолбунів — Ковель Києво-Берестейської залізниці. Вона стала важливим транспортним вузлом, який з’єднав Клевань із ключовими магістралями того часу.

У 2001 році станцію електрифікували і сьогодні тут зупиняються приміські електропоїзди сполученням Здолбунів — Луцьк/Ковель, а також кілька нічних швидких поїздів далекого сполучення. Для подорожніх ця станція — справжні «ворота» до селища та його визначних пам’яток.

Цікаво, що навколо станції наприкінці XIX століття виникло залізничне поселення. Від тих часів залишилося кілька архітектурних пам’яток, наприклад, старий дерев’яний вокзал, зараз він переобладнаний під житловий будинок, цегляна водонапірна вежа та кілька старих службових будівель.

Як дістатися до історичного центру

Селище Клевань умовно поділяється на дві частини:

Клевань-1 — із замком Чарторийських, костелом та старовинними храмами;

Клевань-2 — із залізничною станцією.

Вони з’єднані однією дорогою. Від вокзалу до костелу йти близько години пішки, але ця прогулянка дозволяє краще відчути місцеву атмосферу.

Тунель кохання

Всього за 15 хв від залізничної станції розташована головна туристична родзинка Клеваня — Тунель кохання. Це унікальне природно-рукотворне явище: колії, які заросли деревами та кущами, утворили живу арку завдовжки кілька кілометрів.

За легендою, якщо закохані пройдуть ним, тримаючись за руки та загадають бажання, воно обов’язково збудеться. Саме тому це місце стало популярним для фотосесій та романтичних прогулянок.

Тунель у кіно та рекламі

У 2012 році японська компанія Fujifilm зняла тут рекламний ролик своєї камери.

У 2015 році японський режисер Акійоші Імазакі представив повнометражний фільм, відзнятий у тунелі, на міжнародному кінофестивалі в Ханої.

У 2017 році в Китаї навіть відкрили аналог українського тунелю, хоч і значно менший за розмірами.

Тунель у Клевані регулярно з’являється у списках «найромантичніших місць світу» та «найдивовижніших залізниць планети».

Інші цікаві локації поруч

Подорож до Клеваня — це не лише тунель. Варто відвідати:

Замок Чарторийських (XVI ст.) — оборонна споруда, яка зберегла свою автентичність;

Костел Благовіщення Діви Марії — одна з найстаріших культових споруд на Рівненщині;

Старовинні православні церкви, деякі з яких збереглися з XVII століття.

Клевань — це поєднання історії, романтики та автентичної архітектури. Тут можна зробити романтичні фото у Тунелі кохання, відчути дух середньовіччя у замку та просто насолодитися спокоєм невеликого українського селища.

Це місце ідеально підходить для одноденної мандрівки чи романтичної подорожі на вихідні.