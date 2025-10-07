Навіщо їхати до Банилова-Підгірного: краєвиди, історія та природні дивовижі

Банилів-Підгірний instagram.comsasha88ua / © instagram.com/instagram

Розташоване у самому серці Буковинських Карпат, село оточене численними вершинами, а річка Солонець Великий впадає у Малий Серет, формує мальовничі долини, які приваблюють туристів і поціновувачів природи.

Природні пам’ятки та гірські маршрути

Банилів-Підгірний вражає своєю природною різноманітністю. Тут розташовані:

Водоспад Королівський на річці Дмитриця, висотою 3 м, особливо гарний у літню пору.

Зоологічний заказник «Зубровиця» , де можна побачити зубрів у природному середовищі.

Банилівський парк та джерела, а також численні ліси й полонини, багаті на рідкісні рослини, включно з дикою орхідеєю.

Гори довкола села утворюють природний амфітеатр. Поціновувачі походів можуть насолоджуватися безліччю маршрутів з різними рівнями складності.

Історія та архітектура

Село виникло на базі кількох хуторів: Гільча, Дунавець, Кошелівка та Кошуя. У минулому Банилів ділився на дві громади: Банилів Волоський та колонію Августендорф. Через хутір Гільча проходила вузькоколійна залізниця, яка з’єднувала село з іншими населеними пунктами регіону.

У центрі села збереглися пам’ятки архітектури австрійського та румунського періодів:

Палац колишнього панського маєтку , який нині функціонує як місцевий лікувальний заклад. У минулому палац належав пану Гроссу, а пізніше — пану Урсакі.

Костел Пресвятої Трійці та монастир тринітаріїв (1907 рік), які й досі вражають автентичною архітектурою та спокійною атмосферою.

Дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці у присілку Гільча (1782 р.), побудована у традиційному «хатньому» стилі та оббита свіжою деревиною.

Культурні традиції та місцеве життя

Банилів-Підгірний зберігає дух гірської Буковини. Місцеві жителі колись врятували старовинні церковні дзвони від руйнування, а численні архітектурні пам’ятки та австрійські будівлі нагадують про багатий культурний спадок регіону.

Село також відоме своєю освітньою діяльністю, тут розташований базовий табір Чернівецької обласної школи-інтернату «Перлина гір», який навчає дітей основ гірського туризму та екологічної грамотності.

Банилів-Підгірний — ідеальне місце для літніх мандрівок та активного відпочинку. Прогулянки горами, споглядання водоспадів, спокій у паркових зонах та знайомство з місцевими пам’ятками створюють унікальний досвід для туристів.

Це те місце, де можна поєднати пізнання історії, культурні враження та мальовничі карпатські краєвиди, стане справжнім відкриттям для всіх, хто любить природу та спокійні подорожі.