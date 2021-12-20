Не лише Закарпаття: де в Україні є термальні курорти

Не лише Закарпаття: де в Україні є термальні курорти

Компенсувати у холодний період відсутність тепла у нашій кліматичній зоні можна декількома способами. Один із них – відпочинок на термальному курорті.

Геотермальні джерела (підземні води температурою вище 20 градусів за Цельсієм) – не рідкість в Україні. Однак місця відпочинку та оздоровлення, організовані навколо них, не такі популярні, як вітчизняні морські або гірськолижні курорти. З язиків не сходить лише кілька назв – Косино та Берегове. Обидва розташовані на Закарпатті. Перший вклав сили та засоби у свій розвиток та популяризацію. На цей момент це великий оздоровчо-рекреаційний комплекс, де до басейнів з термальною водою додаються готель, аквапарк, сауни та багато іншого. Тому про нього знають та цілеспрямовано туди їздять.

Берегове ж відоме як місто-курорт ще від радянських часів. Сьогодні він приваблює туристів не тільки своїми термальними центрами, яких два: оздоровчий термальний комплекс "Жайворонок" та басейни спортивної бази "Закарпаття", а й можливістю погуляти містом та околицями з екскурсіями, смачно поїсти в місцевих ресторанчиках, продегустувати продукцію розташованих виноробень.

Однак вони не єдині термальні закарпатські курорти. Цей район багатий на геотермальні джерела і може запропонувати ще багато місць відпочинку з можливістю поринути в теплу мінеральну воду.

Так, наприклад, з "Косином" сусідить лікувально-оздоровчий комплекс "Eco-Termal", термальні води якого подібні до якості знаменитих джерел Угорщини (так заявлено на сайті комплексу).

А поряд із Ужгородом розташований готельний комплекс "Золота гора". Тут на гостей чекають 5 басейнів із термальною водою. Вони доступні не тільки для тих, хто живе в готелі, але і для відвідувачів ззовні, які купили абонементи.

Неподалік кордону з Румунією, біля села Велятино, від кінця минулого століття функціонує туристичний комплекс "Теплі води". Його давно оцінили місцеві жителі за лікувальні властивості води, яка видобувається глибоко (близько 1000 м) з-під землі. За останні роки село-курорт стало популярним. Зараз ТК "Теплі води" розширив перелік послуг і приймає велику кількість туристів з усієї країни (особливо у вихідні та святкові дні), які бажають оздоровитись у цілющих водах термальних джерел та розважитися.

Окремо можна відзначити закарпатські санаторії, що пропонують комплексне лікування, яке включає і водні процедури в термальних басейнах. Це санаторії "Боржава", "Теплиця" та "Термал Стар". А також санаторний комплекс "Деренівська купіль" — комфортабельний курорт із гарною історією, що включає термальний басейн, спа-зону, готелі, ресторани з авторською кухнею і т.д.

Конкурентом Закарпаття колись у майбутньому стане Херсонська область, також багата на термальні джерела. Зараз інфраструктура херсонських термальних зон відпочинку сильно відстає в розвитку, хоча приїхати "погрітися" туристам все ж таки є куди.

У середині ХХ століття на Арабатській Стрілці в процесі пошуку нафти виявили високомінералізоване підземне озеро. Його води живлять усі термальні джерела цієї місцевості.

Арбатська стрілка / Credits

Наразі "освоєно" три джерела Арабатської Стрілки. Два комплекси у процесі будівництва. Перший – "Арабатські Терми" на джерелі Чокрак. Бонус для відвідувачів тут – так зване Гліцеринове озеро. Це озеро із прісною водою, яка, за словами користувачів, цілюще впливає на стан шкіри та нібито містить легкі фракції нафти (ніхто офіційних аналізів не проводив). Проте купатися у ньому можна лише у літній період.

Другий комплекс у селі Щасливцеве – довгобуд. Басейн тут стихійний, і як "Територія здоров'я" функціонує давно. А відновлювальний центр "Клініка доктора Козявкіна", що розташувався поруч із джерелом, яке мало організувати простір, відпочинок та лікування, досі не готовий приймати відвідувачів. Усі охочі оздоровитися зупиняються у місцевих пансіонатах, готелях та базах відпочинку.

Третій та єдиний термальний комплекс на Арабатській Стрілці, який працює (щоправда, лише в теплий час) – водолікарня "Гаряче джерело". Жити в самому комплексі не вийде, але біля лікарні є пансіонат та готель, готові приймати гостей, а в самому селі Генічеська Гірка здаються апартаменти.

В іншій частині Херсонської області, в селі Облої, є ще одне термальне джерело, яке з'явилося в результаті пошуку нафти у 70-х роках минулого століття. "Гарячий ключ" (місцеві називають його Гейзер, або Гейзери) живиться водою підземного озера, розташованого на глибині понад 1500 метрів. Інфраструктура тут зовсім відсутня, але це не заважає "херсонським гейзерам" бути популярним місцем відпочинку у мешканців області.

P.S. Перед плануванням відпочинку на будь-якому з термальних курортів України під час пандемії обов'язково дізнавайтеся про умови роботи комплексу, що вас цікавить, на вказаних у тексті сайтах. Єдине – актуальну інформацію про херсонський "Гейзер" та джерело в селі Щасливцеве ви зможете отримати тільки на місці у зв'язку з відсутністю там нормальної інфраструктури.

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