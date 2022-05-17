"Одеса без моря, як Буковель без снігу": туристичного сезону не буде

"Одеса без моря, як Буковель без снігу": туристичного сезону не буде

Росія руйнує, отруює і псує все, до чого може дістатись.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну серйозний шкода була заподіяна не лише військовій та цивільній інфраструктурі нашої країни, знищено та пошкоджено було багато об'єктів культурної спадщини, природних заповідників та улюблених нами туристичних місць.

Дуже сильно від дій Російської армії постраждали Одеса та Чорне море. З одного боку – обстріляні готелі, приватні будинки, з іншого – заміноване море.

Одеська мерія показала відео знешкодження якірних мін, що прибило до берега. Їх винесло на берег через шторм. Знешкоджують міни прямо на узбережжі. Обласна військова адміністрація попереджає – відвідувати пляжі зараз небезпечно. Лінія узбережжя замінована. Тому туристичного сезону в Одесі, найімовірніше, не буде.

Крім того, через окупантів біля берегів Одеської області масово гинуть дельфіни. Тіла загиблих дельфінів з'являються на узбережжі з початку повномасштабної війни Росії проти України. Для дельфінів загрозу становлять не тільки протикорабельні міни і випущені окупантами потужні снаряди, а й військові гідролокатори, що ушкоджують органи слуху дельфінів та дезорієнтують їх.

Але, як розповідає місцевий житель, телеведучий, батько трьох дітей Ігор Окс, одесити не готові повністю змиритися із забороною відвідування пляжів. Деякі пляжники готові засмагати прямо під табличкою "заміновано". Деякі виходять на пристані. Але такі випадки поодинокі і не мають масового характеру. Все це, за словами Ігоря Окса, дуже болісно для мешканців міста, бо: "Одеса без моря, як Буковель без снігу".

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