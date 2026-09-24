Олексіївська фортеця instagram.com/ukrainer_net / © Instagram

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Поблизу села Олексіївка на Харківщині розташована одна з найцікавіших пам’яток Української оборонної лінії. Фортецю звели 1731 року як частину масштабної системи укріплень, покликаної захищати південні кордони Російської імперії від турецьких набігів.

Українська оборонна лінія простягалася приблизно на 285 км і включала низку фортифікаційних споруд. Олексіївська фортеця спочатку мала назву Берецька та розташовувалася на одній із найнебезпечніших ділянок оборони. Саме тому тут передбачили посилений гарнізон — близько 600 воїнів, драгунів і гренадерів.

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За конструкцією фортеця була типовою для укріплень Української лінії, а саме, мала чотирикутну форму, земляні вали, бастіони по кутах і глибокий рів. Подекуди його могли наповнювати водою. Окремі ділянки оборони додатково захищали равеліни — трикутні земляні укріплення.

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Геометрія XVIII століття

Сьогодні дуже вражає те, наскільки добре збереглися обриси фортеці. Земляні вали та бастіони досі можна розгледіти просто на місцевості, а з висоти споруда набуває майже сюрреалістичного вигляду.

Її геометричні контури нагадують величезний знак, залишений посеред поля. Висота валів подекуди сягає понад 5 метрів, а площа внутрішнього двору — близько 1,5 гектара. Протяжність укріплень уздовж зовнішнього периметра становить близько кілометра.

І, мабуть, саме у цьому її особлива магія, бо тут немає пишних палаців чи відреставрованих фасадів. Є земля, пагорби, простір і чіткі лінії старовинної фортифікації, які пережили століття.

Місце подорожі у часі

Олексіївська фортеця зацікавить не лише тих, хто захоплюється військовою історією, це місце для тих, хто любить тишу, відкриті простори та незвичайні пам’ятки, які потрібно буквально «прочитати» у ландшафті.

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Сьогодні на території фортеці також проводять фестивалі, тож давнє укріплення час від часу оживає вже зовсім в іншій атмосфері.

Олексіївська фортеця — рідкісний приклад того, як історія може зберігатися не у музейних залах, а просто посеред українського ландшафту. Майже через 3 століття її вали та бастіони все ще нагадують про XVIII століття — час, коли ці землі були важливою частиною великої оборонної системи.

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