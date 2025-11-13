Озеро Стибин і метеорит: глибока водойма з цікавою легендою, яку варто відвідати

Озеро Стибин instagram.comagoov1 / © Instagram

Одне з таких місць — озеро Стибин, гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення у Чернігівському районі, на південь від села Савин. Його площа всього 4,4 га, але краса та атмосфера цього місця здатні зачарувати будь-кого.

Стибин має майже ідеально круглу форму, приблизно 200 на 220 метрів, а максимальна глибина сягає 18 метрів. Ще на початку минулого століття озеро було глибшим, понад 20 метрів, що дало йому одну з традиційних назв — «Глибоке». У побуті також зустрічається милозвучна назва — «Кругле».

Походження озера досі оточене легендами. Місцеві розповідають, що величезна вирва виникла після втручання «нечистої сили». Науковці ж висувають земну та водночас космічну версії, що Стибин міг утворитися через падіння метеорита, яке зробило його дійсно унікальним серед українських водойм.

Лікувальна вода

Неможливо не помітити, що озеро має неабияку популярність серед місцевих жителів. Чиста прозора вода та піщаний пляж роблять його ідеальним для літнього відпочинку. М’який спуск до води та тінисті дерева уздовж берега створюють атмосферу відпочинку та спокою.

І хоча це звучить як міф, багато хто переконаний у цілющих властивостях води Стибина. Вона, мовляв, сприяє загоєнню ран і лікуванню проблем зі шкірою. Можливо, у цьому є частка магії легенди, а можливо — сила природи.

Стибин — не просто озеро, а справжнє місце сили. Тут можна розташуватися з наметами, влаштувати пікнік або просто насолоджуватися тишею та красою навколо. Для поціновувачів фотографії це — справжній рай, адже вода переливається у різних відтінках блакиті та смарагду, а берегові дерева створюють мальовничі тіні.

Стибин — це той випадок, коли природа сама створює магію, без прикрас. Тут можна не лише поплавати та відпочити, а й доторкнутися до історії, легенд та унікальної природної краси Чернігівщини.